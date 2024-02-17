"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом - 17.02.2024 Украина.ру
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"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом
"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом - 17.02.2024 Украина.ру
"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом
Россия должна договариваться с Западом по Украине с позиции сильного, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-17T06:00
2024-02-17T06:00
новости
россия
сша
президент сша
сергей лавров
переговоры
рузвельт
черчилль
украина
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно призывает садиться и договариваться. В США тоже говорят о переговорах. При этом, отметил Кимаковский, Россия и Украина говорят о разных условиях.Советник главы ДНР напомнил, что так в своём время Иосиф Сталин беседовал с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о разделе мира, когда закончилась Великая Отечественная война."Я уверен, что позиция сильного у России не за горами", - резюмировал он.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, президент сша, сергей лавров, переговоры, рузвельт, черчилль, украина
Новости, Россия, США, президент США, Сергей Лавров, переговоры, Рузвельт, Черчилль, Украина

"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом

06:00 17.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Россия должна договариваться с Западом по Украине с позиции сильного, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно призывает садиться и договариваться. В США тоже говорят о переговорах. При этом, отметил Кимаковский, Россия и Украина говорят о разных условиях.
"Мы можем и должны договариваться [с Западом, Украиной] с позиции сильного", - заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР напомнил, что так в своём время Иосиф Сталин беседовал с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о разделе мира, когда закончилась Великая Отечественная война.
"Я уверен, что позиция сильного у России не за горами", - резюмировал он.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 16:51
"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году
 
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