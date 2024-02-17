"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом
Россия должна договариваться с Западом по Украине с позиции сильного, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно призывает садиться и договариваться. В США тоже говорят о переговорах. При этом, отметил Кимаковский, Россия и Украина говорят о разных условиях.
"Мы можем и должны договариваться [с Западом, Украиной] с позиции сильного", - заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР напомнил, что так в своём время Иосиф Сталин беседовал с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о разделе мира, когда закончилась Великая Отечественная война.
"Я уверен, что позиция сильного у России не за горами", - резюмировал он.
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