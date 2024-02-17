https://ukraina.ru/20240217/1053348584.html

"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом

"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом - 17.02.2024 Украина.ру

"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом

Россия должна договариваться с Западом по Украине с позиции сильного, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-17T06:00

2024-02-17T06:00

2024-02-17T06:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно призывает садиться и договариваться. В США тоже говорят о переговорах. При этом, отметил Кимаковский, Россия и Украина говорят о разных условиях.Советник главы ДНР напомнил, что так в своём время Иосиф Сталин беседовал с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о разделе мира, когда закончилась Великая Отечественная война."Я уверен, что позиция сильного у России не за горами", - резюмировал он.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

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новости, россия, сша, президент сша, сергей лавров, переговоры, рузвельт, черчилль, украина