Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру
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Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей
Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру
Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей
На украинско-польской границе сложилась критическая ситуация: по данным украинского сервиса "єЧерга", в электронной очереди зарегистрировались две тысячи фур, а ожидание для них местами может достигать девяти суток
2026-10-21T12:37
2026-10-21T12:37
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Причиной таких колоссальных задержек стали регулярные воздушные тревоги. Из-за атак БПЛА и ракет на западные регионы Украины пункты пропуска вынуждены временно приостанавливать работу. Ситуацию усугубляет и то, что после фактического отказа от морских поставок из-за ударов по портам, военные и коммерческие грузы экстренно перенаправили по суше. Только с украинской стороны на границе с Польшей скопилось 6,5 тысяч грузовиков. Пустым машинам придется стоять не меньше пяти дней, а груженым — не меньше недели.Поляки серьезно ужесточили контроль для въезжающих: теперь каждый должен предъявить медицинскую страховку и доказать, что имеет достаточно денег на счету. Из-за этого большие задержки возникают не только из-за воздушных тревог, но и на этапе оформления документов.В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Западной Украины и других регионов — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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Новости, Польша, Украина, Киев, Украина.ру

Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей

12:37 21.10.2026
 
© Фото : eurointegration.com.ua
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : eurointegration.com.ua
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На украинско-польской границе сложилась критическая ситуация: по данным украинского сервиса "єЧерга", в электронной очереди зарегистрировались две тысячи фур, а ожидание для них местами может достигать девяти суток
Причиной таких колоссальных задержек стали регулярные воздушные тревоги. Из-за атак БПЛА и ракет на западные регионы Украины пункты пропуска вынуждены временно приостанавливать работу. Ситуацию усугубляет и то, что после фактического отказа от морских поставок из-за ударов по портам, военные и коммерческие грузы экстренно перенаправили по суше. Только с украинской стороны на границе с Польшей скопилось 6,5 тысяч грузовиков. Пустым машинам придется стоять не меньше пяти дней, а груженым — не меньше недели.

Поляки серьезно ужесточили контроль для въезжающих: теперь каждый должен предъявить медицинскую страховку и доказать, что имеет достаточно денег на счету. Из-за этого большие задержки возникают не только из-за воздушных тревог, но и на этапе оформления документов.

В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Западной Украины и других регионов — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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