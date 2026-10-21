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Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей

Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей - 21.10.2026 Украина.ру

Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей

На украинско-польской границе сложилась критическая ситуация: по данным украинского сервиса "єЧерга", в электронной очереди зарегистрировались две тысячи фур, а ожидание для них местами может достигать девяти суток

2026-10-21T12:37

2026-10-21T12:37

2026-10-21T12:37

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Причиной таких колоссальных задержек стали регулярные воздушные тревоги. Из-за атак БПЛА и ракет на западные регионы Украины пункты пропуска вынуждены временно приостанавливать работу. Ситуацию усугубляет и то, что после фактического отказа от морских поставок из-за ударов по портам, военные и коммерческие грузы экстренно перенаправили по суше. Только с украинской стороны на границе с Польшей скопилось 6,5 тысяч грузовиков. Пустым машинам придется стоять не меньше пяти дней, а груженым — не меньше недели.Поляки серьезно ужесточили контроль для въезжающих: теперь каждый должен предъявить медицинскую страховку и доказать, что имеет достаточно денег на счету. Из-за этого большие задержки возникают не только из-за воздушных тревог, но и на этапе оформления документов.В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Западной Украины и других регионов — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.

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