Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей
© Фото : eurointegration.com.ua
© Фото : eurointegration.com.ua
На украинско-польской границе сложилась критическая ситуация: по данным украинского сервиса "єЧерга", в электронной очереди зарегистрировались две тысячи фур, а ожидание для них местами может достигать девяти суток
Причиной таких колоссальных задержек стали регулярные воздушные тревоги. Из-за атак БПЛА и ракет на западные регионы Украины пункты пропуска вынуждены временно приостанавливать работу. Ситуацию усугубляет и то, что после фактического отказа от морских поставок из-за ударов по портам, военные и коммерческие грузы экстренно перенаправили по суше. Только с украинской стороны на границе с Польшей скопилось 6,5 тысяч грузовиков. Пустым машинам придется стоять не меньше пяти дней, а груженым — не меньше недели.
Поляки серьезно ужесточили контроль для въезжающих: теперь каждый должен предъявить медицинскую страховку и доказать, что имеет достаточно денег на счету. Из-за этого большие задержки возникают не только из-за воздушных тревог, но и на этапе оформления документов.
В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Западной Украины и других регионов — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
Поляки серьезно ужесточили контроль для въезжающих: теперь каждый должен предъявить медицинскую страховку и доказать, что имеет достаточно денег на счету. Из-за этого большие задержки возникают не только из-за воздушных тревог, но и на этапе оформления документов.
В ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. Подробнее об ударах российской армии по инфраструктуре Западной Украины и других регионов — в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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