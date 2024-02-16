https://ukraina.ru/20240216/1053325589.html

Тарик Незалежко: В ВСУ завелся "крот", Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котам

Тарик Незалежко: В ВСУ завелся "крот", Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котам - 16.02.2024 Украина.ру

Тарик Незалежко: В ВСУ завелся "крот", Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котам

Есть вирусные видео, как экскаватор сносит дома. Сначала он по чуть-чуть разбирает, а потом происходит один удар ковшом и все складывается. Киевский режим тоже напоминает полуразобранный дом.

2024-02-16T05:39

2024-02-16T05:39

2024-02-16T05:39

интервью

россия

всу

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

алексей арестович

украина

польша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/82/1033848296_258:188:1500:887_1920x0_80_0_0_2f5157bf93970ad422d3f9452848304b.jpg

Просто надо найти точку, куда можно попасть, чтобы дом сложился, утверждает политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик НезалежкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тарас, Александр Сырский уже очень ярко себя проявил на должности главкома ВСУ. К чему приведут все эти разборки в змеином гнезде? Почему нам важно обращать на это внимание?- Персону Сырского уже все осмотрели слева, справа, сверху и снизу. И все сразу обратили внимание на его российское происхождение. Я по этому поводу даже пошутил: "Под Владимиром родился, под Владимиром умрет" (я имею в виду Владимира Зеленского).Да, есть люди, которые специально для расшатывания киевского режима вбрасывают идею, что Сырский – агент Кремля. Но я решил по этому поводу притормозить. У меня действительно складывается ощущение, что Сырский – это "крот", которого мы очень удачно заслали.Дебальцево – это Сырский. Украинская пропаганда преподносила эту операцию как большую победу. Но все вменяемые люди понимали, что это – котел, из которого ВСУ смогли убежать только после предложения Минских соглашений, написанных рукой Порошенко. Причем Сырский не получил за Дебальцево никакого порицания. Более того, из рук Порошенко он получил орден "За заслуги перед Украиной" IIстепени. Артемовск – это тоже дело рук Сырского. И таких странностей очень много.Как вы обычно выбираете себе врача? Вы общаетесь с живыми пациентами, которых он прооперировал и у которых все хорошо. Покажите мне удачную операцию, которую провел Сырский. Покажите мне солдат, которые сказали бы, что это замечательный генерал. Почему-то даже Офис президента, который успешно ведет такие пиар-акции, не сумел их предоставить.Я уже молчу о про Селидово. Мы не знаем точно, что там произошло. Но есть информация, что руководство ВСУ на плац вывела более 1500 солдат и по ним прилетело. А киевская пропаганда по этому поводу молчит как рыба об лед.Сейчас завирусилось видео Игоря Беркута (этот человек в стебной форме рассказывает про Новый Израиль) образца 2019 года. Он тогда сказал, что "Саша Сырский – это наш человек. Его задача – ликвидировать как можно больше бандеровцев". То есть этому видео уже пять лет.И я теперь думаю. Не получится ли так, что я могу навредить нашему Штирлицу, которому так тяжело? Как мне справиться со своим внутренним конфликтом? Тут Достоевский отдыхает (смеется). Но это еще не все.После ухода Залужного новым командующим теробороны стал Игорь Плахута. Оказывается, что в 2014 году он занимался разгоном Майдана. Он искренне ненавидел майданутых. Он ходил к ним на переговоры и призывал их прийти в себя. Возникают естественные вопросы, как он с такой биографией мог возглавить тероборону.А еще две недели назад произошел скандал с днепропетровскими полицейскими, которые не подчинились приказу командования пойти в самоубийственную "Лють". И когда они предъявили претензии своему руководству, они назвали их майданутыми. Украинские полицейские – это тоже люди. Хоть и специфические. И если они в 2024 году могут так общаться со своим руководством, то это тоже лакмусовая бумажка.А Филатов*, мэр Днепра? Он истерит по поводу того, что по Днепропетровску прилетело, и у него нет людей на восстановление энергетической инфраструктуры, потому что всех забрали на фронт.Даже в Ивано-Франковске целое село саботирует поиск нового пушечного мяса и открыто угрожает тем, кто сотрудничает с ТЦК. Более того, если киевским властям удалось запугать регионы Юго-Востока, то западную Украину никто не трогал. Там как было пассионарное население, так и осталось. И это тоже станет головной болью для Киева.Так что на карте Украины появляется масса точек, которые открыто высказывают свое недовольство.- А что ждет Залужного?- Я внимательно следил за церемонией награждения Залужного. Мне вообще непонятно, какие у него достижения. Он же уничтожил целую армию. Украинской армии образца 2022 года больше нет. Все ее вооружение и боеприпасы уничтожены. Сейчас там уже воюет армия НАТО на западном оружие. Но Залужный получает "Героя Украины".Будучи уволенным, он с огромной радостью принимал эту награду и крепко обнимал Зеленского. Да, есть версия, что его будут готовить как политического лидера. Но мне кажется, что Залужный счастлив, что ему удалось выбраться живым из этой истории. Он сбросил с себя эту ношу. Он хочет как Арестович** гулять по Монако.Зеленский настолько радостным не выглядел. Ему некому передать этот посох позора в виде президентской булавы. Ему очень грустно. Он натворил много дел. И сейчас живет в собственном аду. Он понимает, насколько все плохо. И, живя с этим грузом, он испытывает серьезные мучения. Он это заслужил. Это его выбор.Резюмирую. Во всей этой ситуации для киевского режима ничего хорошего нет и не будет. Когда уходит человек, который имел поддержку в армии и в обществе, и ему на смену приходит новый лидер, всегда есть период утряски, когда привыкают к новому руководителю. Этот период утряски естественен, когда страна находится в нормальном состоянии. Это явно не про сегодняшнюю Украину.Есть вирусные видео, как экскаватор сносит дома. Сначала он по чуть-чуть разбирает, а потом происходит один удар ковшом и все складывается. Киевский режим тоже напоминает полуразобранный дом. Просто надо найти точку, куда можно попасть, чтобы дом сложился.- Вы упомянули Арестовича**, который гуляет по Монако. А сколько еще таких украинских деятелей выехали за рубеж и оттуда рассказывают, как все должны героически воевать с Россией?- Я бы объединил Арестовича** с музыкальной элитой Украины.Например, DZIDZIO (Михаил Хома) недавно заявил, что нельзя музыкантов использовать на поле боя. Якобы это все равно, что дельфина выбросить на песок. С какого перепугу вы вообще решили, что вы особенные? Да, вы овладели музыкальными инструментами. Но это не делает вас особенными. Да, DZIDZIO исполнил гимн Украины в оперном стиле. Но это не освобождает его от ответственности.Если вы призываете бороться за Украину до конца, вы должны бороться вместе с народом. А где Верка Сердючка? Где Потап? Он дуже патриотычный стал, а теперь где-то по Латинской Америке катается. Все эти люди – основная мерзость, на которую делала ставка американская и британская разведка. Они прикармливали этих людей, чтобы те рассказывали о том, "як чудово жити в бандеровской Украине". И чем громче человек кричит, чем дальше он от Украины.Теперь насчет Арестовича**. Это удивительный персонаж. К нему действительно ничего не липнет. Это рок-звезда 1980х, которая творила всякие гадости, но все это нормально воспринимали. Он прогуливается по Монако без охранников. Он ничего не боится. Он идет как зажравшийся кот. Вальяжно. Он видит, что его снимают на телефон. Он сначала хотел возмутиться, что его снимают, но решил пойти дальше. Ему действительно все равно, что про него думают на Украине. Он свою задачу выполнил. Он деньги получил. А обижаться на мнение тех, кого он не уважает, он считает ниже своего достоинства.Все эти люди обманули украинцев, и теперь они наслаждаются собой. Они собой довольны. А я ими недоволен. Я считаю, что им надо устроить определенный ад. Я считаю, что МИД РФ все правильно делает. Би-2*** уже не дают концерты в Азии. Это великолепно.Я недавно делал ролик про двуличие релокантов. Те же Би-2*** так благодарили Израиль за то, что он вытащил их из тюрьмы, куда они попали из-за нелегальных концертов. Неужели на ваших ржавых струнах души не сыграла мелодия, чтобы хоть что-то сказать по поводу операции в Газе? Например, призвать ЦАХАЛ не бомбить жилые дома, а хотя бы позволить людям выбраться с этой территории и договориться с Египтом, чтобы их пропустили. Нет. Их музыкальные инструменты сильно расстроились, музыка не складывается, стихи не пишутся.А почему? Потому что когда они были в России, они думали, что им можно все. Это в России можно строить из себя совестливого человека. Но если ты в Израиле или на Западе, то попробуй только пискнуть. Тебе заблокируют счета и запретят давать концерты. И ты закончишься.- Есть еще одна тревога, которая заставила шевелиться это змеиное гнездо – очередная блокировка поставок украинского зерна. Вроде бы обо всем договорились. Но произошла очередная блокада. Польские братья с "благодарностью" останавливают эшелоны и фуры, вываливая зерно. Почему опять не получилось договориться?- "Лепшие" соседи Украины уже готовы по кусочку оторвать от этого пирога. Это очевидно. Польша, Словакия, Венгрия и Румыния больше чем кто-либо заинтересованы в падении киевского режима.Украинцам все время подвешивали перед носом морковку, чтобы они шли в неизведанную даль. Им говорили: сейчас пройдут выборы в польский Сейм и границу перестанут блокировать. Якобы они подыгрывают своему электорату, изображая ссору с Украиной, а потом все прекратится. Но ничего не меняется. Точнее, стало больше стран, которые блокируют украинский экспорт.Поляки уже блокируют фуры с украинским зерном, и это зерно высыпается на землю обетованную. Это беспредел. За это должна быть предусмотрена уголовная или материальная ответственность. Но ничего этого нет.Я немножечко гулял по польскому государству. Там если неправильно перешел дорогу, тебе сразу выписывают штраф в 150 злотых (3,5 тысячи рублей). Это полицейское государство. Там если говорят: неможно тего робич, то этого делать нельзя. И если фермеры позволяет себе такое и им за этого ничего нет, то это согласовано с польским государством.Так что ползет Украина по пустыне обещаний. А сверху летают стервятники (поляки, словаки, венгры) и посматривают, когда "щеневмерла" помре, чтобы терзать ее. Это настолько очевидно, что я поражаюсь, что этого никто не видит.Надо просто подождать. А итог всем понятен.*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма**Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма*** Солист рок-группы "Би-2" Лева (настоящее имя — Егор Бортник) - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ukraina.ru/20240117/1052740033.html

https://ukraina.ru/20240215/1053299851.html

https://ukraina.ru/20240214/1053291182.html

россия

украина

польша

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, алексей арестович, украина, польша, общество, релоканты, днепропетровск