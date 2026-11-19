https://ukraina.ru/20261119/prilt-po-podstantsiyam-anpilogov-rasskazal-kak-vs-rf-byut-po-energetike-kieva-1084588511.html

Прилёт по подстанциям: Анпилогов рассказал, как ВС РФ бьют по энергетике Киева

Прилёт по подстанциям: Анпилогов рассказал, как ВС РФ бьют по энергетике Киева - 19.11.2026 Украина.ру

Прилёт по подстанциям: Анпилогов рассказал, как ВС РФ бьют по энергетике Киева

Даже если вывести из строя подстанции на 750кВ, Киев все равно не останется без электричества, потому что есть сети на 110 и 330 кВ. Но ВС РФ и по ним наносят удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-19T06:21

2026-11-19T06:21

2026-11-19T06:21

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Недавно ВС РФ нанесли удар по двум подстанциям на 330 и 110 кВ в Житомирской области. Это связующее звено перетоков от Ровенской и Хмельницкой АЭС в Киев. Таким образом, началась двойная изоляция киевского энергоузла.Комментируя удары ВС РФ, Анпилогов отметил, что схема энергоснабжения Киева комбинированная. "Это как автомобильные дороги. Есть шоссе, есть проспекты, есть улицы. У Киева тоже три уровня снабжения – 110, 330 и 750кВ", — добавил эксперт.Он уточнил, что подстанция на 750кВ – в переносном смысле, это "широкая автострада". Эта подстанция — самая мощная: у нее линии с самым высоким напряжением, которые идут от атомных станций, уточнил Анпилогов."Даже если мы выведем их из строя, Киев все равно без электричества не останется, потому что есть сети на 110 и 330 кВ. Но и по ним мы наносим удары", — подчеркнул эксперт.По словам Анпилогова, сети на 110кВ вывести из строя сложно, потому что их много. Это подстанции районного уровня, которые распределяют энергию по небольшим городам и также заходят в Киев. "Но по ним бить надо. И когда они будут выведены из строя, что-то забросить в столицу по сетям в 5 и 10 кВ Украина не сможет. Это огромный город и огромное потребление", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.

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