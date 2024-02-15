Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
Сырский и Зеленский
Чтобы выйти из стратегического тупика, Киеву необходимо подготовить новое наступление новой команды. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка контрнаступа. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Главная цель серьезных кадровых перестановок в украинском командовании – вывести ВСУ из стратегического тупика, о котором говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал обозреватель.
А чтобы выйти из тупика, необходимо подготовить новое наступление новой команды. Поэтому в Киеве сняли не только Залужного, но и начальника генштаба Сергея Шапталу, добавил он.
"У обывателей возникает вопрос: чем именно [главком ВСУ Александр] Сырский отличается от Залужного? Если Залужный как военный профессионал позволял себе некую фронду в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - подчеркнул Баранец.
Потому он и стал любимчиком Зеленского. Он публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Поэтому Авдеевка – это лишь фон. Сейчас Сырский проводит инвентаризацию армии, которую он получил, заключил собеседник издания.
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