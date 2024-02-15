https://ukraina.ru/20240215/1053295833.html

Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного

Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного - 15.02.2024 Украина.ру

Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного

Чтобы выйти из стратегического тупика, Киеву необходимо подготовить новое наступление новой команды. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка контрнаступа. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-15T05:10

2024-02-15T05:10

2024-02-15T05:10

новости

валерий залужный

александр сырский

всу

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сво

киев

наступление

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Главная цель серьезных кадровых перестановок в украинском командовании – вывести ВСУ из стратегического тупика, о котором говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал обозреватель.А чтобы выйти из тупика, необходимо подготовить новое наступление новой команды. Поэтому в Киеве сняли не только Залужного, но и начальника генштаба Сергея Шапталу, добавил он.Потому он и стал любимчиком Зеленского. Он публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Поэтому Авдеевка – это лишь фон. Сейчас Сырский проводит инвентаризацию армии, которую он получил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html

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новости, валерий залужный, александр сырский, всу, украина, россия, сво, киев, наступление