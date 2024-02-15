Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного - 15.02.2024 Украина.ру
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Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного - 15.02.2024 Украина.ру
Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
Чтобы выйти из стратегического тупика, Киеву необходимо подготовить новое наступление новой команды. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка контрнаступа. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T05:10
2024-02-15T05:10
новости
валерий залужный
александр сырский
всу
украина
россия
сво
киев
наступление
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Главная цель серьезных кадровых перестановок в украинском командовании – вывести ВСУ из стратегического тупика, о котором говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал обозреватель.А чтобы выйти из тупика, необходимо подготовить новое наступление новой команды. Поэтому в Киеве сняли не только Залужного, но и начальника генштаба Сергея Шапталу, добавил он.Потому он и стал любимчиком Зеленского. Он публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Поэтому Авдеевка – это лишь фон. Сейчас Сырский проводит инвентаризацию армии, которую он получил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html
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новости, валерий залужный, александр сырский, всу, украина, россия, сво, киев, наступление
Новости, Валерий Залужный, Александр Сырский, ВСУ, Украина, Россия, СВО, Киев, наступление

Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного

05:10 15.02.2024
 
Сырский и Зеленский
Сырский и Зеленский
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Чтобы выйти из стратегического тупика, Киеву необходимо подготовить новое наступление новой команды. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка контрнаступа. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Главная цель серьезных кадровых перестановок в украинском командовании – вывести ВСУ из стратегического тупика, о котором говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рассказал обозреватель.
А чтобы выйти из тупика, необходимо подготовить новое наступление новой команды. Поэтому в Киеве сняли не только Залужного, но и начальника генштаба Сергея Шапталу, добавил он.

"У обывателей возникает вопрос: чем именно [главком ВСУ Александр] Сырский отличается от Залужного? Если Залужный как военный профессионал позволял себе некую фронду в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - подчеркнул Баранец.

Потому он и стал любимчиком Зеленского. Он публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Поэтому Авдеевка – это лишь фон. Сейчас Сырский проводит инвентаризацию армии, которую он получил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
13 февраля, 19:00
Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище СырскогоУкраинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав все на уровень ниже, чем в российской армии. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВСУУкраинаРоссияСВОКиевнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
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