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СВО продлится ещё немного, заявил Песков

СВО продлится ещё немного, заявил Песков - 19.11.2024 Украина.ру

СВО продлится ещё немного, заявил Песков

Российская специальная военная операция заняла больше времени, так как теперь уже продолжается как война с НАТО. Об этом заявил в эфире индийского информагенства ANI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

2024-11-19T16:07

2024-11-19T16:07

2024-11-19T16:07

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СВО закончится, как только Россия достигнет своих целей, сообщил пресс-секретарь президента России. Он также высказался о сроках завершения спецоперации на Украине. "Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного, — цитируют Пескова российские СМИ со ссылкой на ANI.В комментарии для российской прессы Песков на эту тему высказался в схожих формулировках. При этом он подтвердил намерение России завершить СВО на Украине с достижением поставленных целей."Специальная военная операция против киевского режима, который превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, сейчас продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это обстоятельство вместе с тем никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал российским журналистам пресс-секретарь российского лидера.Также сегодня Песков высказался на тему перспектив переговоров Киева с Москвой. Подробности в публикации Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - ПесковКроме того, Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября

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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, нато, сво, война