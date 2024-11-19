СВО продлится ещё немного, заявил Песков
Российская специальная военная операция заняла больше времени, так как теперь уже продолжается как война с НАТО. Об этом заявил в эфире индийского информагенства ANI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
СВО закончится, как только Россия достигнет своих целей, сообщил пресс-секретарь президента России. Он также высказался о сроках завершения спецоперации на Украине.
"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного, — цитируют Пескова российские СМИ со ссылкой на ANI.
В комментарии для российской прессы Песков на эту тему высказался в схожих формулировках. При этом он подтвердил намерение России завершить СВО на Украине с достижением поставленных целей.
"Специальная военная операция против киевского режима, который превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, сейчас продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это обстоятельство вместе с тем никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", - сказал российским журналистам пресс-секретарь российского лидера.
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