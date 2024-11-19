Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Основными источниками новостей из зоны СВО по-прежнему остаются три направления: Кураховское, Купянское и Курское.
14 июня, 21:09Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Первое. Кураховский карман мы обязательно захлопнем. К этому все идет. Мы продвигаемся со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление ВСУ не в состоянии, потому что мы применяем отработанную тактику. Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы мы прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого.
Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут. А дальше боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, мы решили не штурмовать Покровск, потому что там мощные укрепления, а обходить его с юга.
Второе. Наш прорыв к Осколу и к Купянску давно напрашивался несколько месяцев даже с дивана, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые мы постоянно выбиваем. Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку. Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена.
Третье. Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились.
Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно. Пусть англичанам будет стыдно, что сожженный "Челленджер" стоит возле британского посольства на Смоленской площади, и все над ним ржут. В этом есть свой цимес.
Повторюсь, тяжелые бои в Курской области продолжатся. Сырский дважды намекал, что войска надо оттуда выводить, но киевский режим ему такой команды не дал.
Вчера, 17:54Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.