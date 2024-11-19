https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html

Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад

Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад - 19.11.2024 Украина.ру

Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-19T17:21

2024-11-19T17:21

2024-11-19T17:21

спецоперация

эксклюзив

запад

курская область

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

купянск

курахово

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Основными источниками новостей из зоны СВО по-прежнему остаются три направления: Кураховское, Купянское и Курское.Первое. Кураховский карман мы обязательно захлопнем. К этому все идет. Мы продвигаемся со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление ВСУ не в состоянии, потому что мы применяем отработанную тактику. Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы мы прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого.Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут. А дальше боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, мы решили не штурмовать Покровск, потому что там мощные укрепления, а обходить его с юга.Второе. Наш прорыв к Осколу и к Купянску давно напрашивался несколько месяцев даже с дивана, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые мы постоянно выбиваем. Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку. Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена.Третье. Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились.Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно. Пусть англичанам будет стыдно, что сожженный "Челленджер" стоит возле британского посольства на Смоленской площади, и все над ним ржут. В этом есть свой цимес.Повторюсь, тяжелые бои в Курской области продолжатся. Сырский дважды намекал, что войска надо оттуда выводить, но киевский режим ему такой команды не дал.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20241118/1059014024.html

запад

курская область

украина

купянск

курахово

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, запад, курская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, купянск, курахово