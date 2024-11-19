Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад - 19.11.2024 Украина.ру
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Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад
Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад - 19.11.2024 Украина.ру
Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-19T17:21
2024-11-19T17:21
спецоперация
эксклюзив
запад
курская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
купянск
курахово
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Основными источниками новостей из зоны СВО по-прежнему остаются три направления: Кураховское, Купянское и Курское.Первое. Кураховский карман мы обязательно захлопнем. К этому все идет. Мы продвигаемся со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление ВСУ не в состоянии, потому что мы применяем отработанную тактику. Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы мы прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого.Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут. А дальше боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, мы решили не штурмовать Покровск, потому что там мощные укрепления, а обходить его с юга.Второе. Наш прорыв к Осколу и к Купянску давно напрашивался несколько месяцев даже с дивана, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые мы постоянно выбиваем. Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку. Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена.Третье. Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились.Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно. Пусть англичанам будет стыдно, что сожженный "Челленджер" стоит возле британского посольства на Смоленской площади, и все над ним ржут. В этом есть свой цимес.Повторюсь, тяжелые бои в Курской области продолжатся. Сырский дважды намекал, что войска надо оттуда выводить, но киевский режим ему такой команды не дал.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20241118/1059014024.html
запад
курская область
украина
купянск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, запад, курская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, купянск, курахово
Спецоперация, Эксклюзив, Запад, Курская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Купянск, Курахово

Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад

17:21 19.11.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Основными источниками новостей из зоны СВО по-прежнему остаются три направления: Кураховское, Купянское и Курское.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Первое. Кураховский карман мы обязательно захлопнем. К этому все идет. Мы продвигаемся со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление ВСУ не в состоянии, потому что мы применяем отработанную тактику. Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы мы прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого.
Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут. А дальше боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, мы решили не штурмовать Покровск, потому что там мощные укрепления, а обходить его с юга.
Второе. Наш прорыв к Осколу и к Купянску давно напрашивался несколько месяцев даже с дивана, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые мы постоянно выбиваем. Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку. Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена.
Третье. Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились.
Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно. Пусть англичанам будет стыдно, что сожженный "Челленджер" стоит возле британского посольства на Смоленской площади, и все над ним ржут. В этом есть свой цимес.
Повторюсь, тяжелые бои в Курской области продолжатся. Сырский дважды намекал, что войска надо оттуда выводить, но киевский режим ему такой команды не дал.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Белгородская и Харьковская области
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Вчера, 17:54
Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияЭксклюзивЗападКурская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныКупянскКурахово
 
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