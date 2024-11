https://ukraina.ru/20241119/1059036159.html

За, против и другие мнения о решении Байдена "уйти из жизни, забрав с собой часть человечества"

За, против и другие мнения о решении Байдена "уйти из жизни, забрав с собой часть человечества" - 19.11.2024 Украина.ру

За, против и другие мнения о решении Байдена "уйти из жизни, забрав с собой часть человечества"

"Старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", – такими словами зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев завершил своё тревожное пророчество во вторник 19 ноября – на фоне разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием, саммита G20 и обновления российской ядерной доктрины.

Что произошлоНачал же Медведев со следующих слов:"После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия…"В самом деле, понедельник, 18 ноября, едва ли ни во всём мире прошёл в обсуждении нескольких резонансных публикаций в западных СМИ.Для начала, в воскресенье американская газета The New York Times, ссылаясь на анонимных собеседников в Белом Доме, написала, что президент США Джо Байден принял-таки решение – разрешил украинской армии использовать американские дальнобойные ракеты (прежде всего, ATACMS), по объектам на значительном отделении – на российской территории.Почти следом была опубликована статья во французском ежедневном журнале Le Figaro, в которой говорится, что Франция и Британия будто бы присоединились к решению Байдена, разрешив ВСУ аналогичным образом использовать и свои ракеты (SCALP и Storm Shadow).Второй материал был удалён в течение некоторого времени, однако очевидно, что такие публикации не появляются по неосторожности невнимательного редактора.Ещё большую сумятицу внесла статья на американском новостном сайте Axios: снова не раскрывая свои источники, авторы материала написали, будто бы применение ракет ATACMS, по указанию американского лидера, будет касаться исключительно Курской области, а именно – групп северокорейских военных, которые там якобы находятся и угрожают безопасности украинских военнослужащих, "защищающих свои позиции".Институт изучения войны США (ISW) был более свободен в своей аналитике: эксперты написали, что целями могут стать около 250 объектов на территории России, включая аэродромы в Ейске и на побережье Азовского моря, а также позиции ПВО и военные части на территории крупных городов, в частности, Воронежа."Шампанское открывать рано" – те, кто заРеакции не заставили себя ждать. "За" решение Байдена, которое сам он не успел к тому моменту ни подтвердить, ни опровергнуть, высказалось довольно-таки немного людей. Так называемые европейские "ястребы" – Польша, страны Прибалтики, Анналена Бербок.Главу МИД ФРГ цитирует Reuters."Решение американской стороны, хотела бы я подчеркнуть, это не переосмысление, а усиление того, что было сделано другими партнёрами, это очень важно в данный момент", – сказала она в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.Президент Польши Анджей Дуда в Брюсселе не был, но высказался схожим образом. Он дал пресс-конференцию перед вылетом для визита в Иорданию."Мы видим, особенно в последние дни, определённую интенсификацию российских атак на Украину, прежде всего – ракетных, во время которых атакуют гражданские объекты, где гибнут люди, обычные жители Украины, а не солдаты. Это очень драматичная ситуация. Есть решение президента США Джо Байдена об использовании американских ракет средней дальности и возможности атаковать ими цели в России. Это очень важное изменение.(…) Я приветствую решение президента Джо Байдена и наших союзников. Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны. (…) Это коренным образом меняет ситуацию на линии фронт. Я думаю, что это решение президента Байдена было очень необходимо, и хорошо, что оно было принято…", – приводит Polska Agencja Prasowa его слова.Счастливее же всех – вплоть до бокала шампанского – был президент Литвы Гитанас Науседа. Ещё в полночь он отметил решение Вашингтона хвалебным постом в соцсети X (заблокирована в РФ)."Настал этот день! Теперь Украина может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент. Мира нельзя достичь через слабость. Мир — награда сильным", — написал он.Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис оказался с ним не вполне согласен."Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому, что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя", — сказал он журналистам в Брюсселе.Уже сегодня, во вторник, к ястребам традиционно присоединилась Эстония в лице своего главы МИД Маргуса Цахкны. Он призвал европейские страны готовиться к отправке своих военных на Украину, так как, по его мнению, избрание в США президентом Дональда Трампа грозит заключением мира между Киевом и Москвой. Мир Цахкну не устраивает категорически."Мир и выход из НАТО" – те, кто противЕвросоюз, совещаясь уже два дня, к единому мнению на счёт всё ещё не озвученного сами Байденом решения Байдена так и не пришёл. В этом ещё накануне признавался глава евродипломатии Жозеп Боррель."Каждая страна будет делать то, что сочтет правильным", – констатировал он.Более конкретно высказалась даже ООН – представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал мировую общественность защитить гражданских лиц на территории России.Голоса же тех, кто решение осудил, звучали громко.Резко и даже оскорбительно высказался сын Трампа, Дональд Трамп-младший."Военно-промышленный комплекс хочет убедиться, что он начнет Третью мировую войну до того, как у его отца появится шанс принести мир и спасти жизни", – резюмировал он после оскорблений.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию"."Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", — говорится в посте политика в X.Несмотря на радость Бербок, министр обороны Германии Борис Писториус чётко сообщил, что ФРГ не меняет своего мнения на сей счёт, ракеты Taurus Киеву Берлин не поставит, вместо них отправив только мини-дроны.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение Байдена "сорвет переговоры о мире и приведет к эскалации"."Кто поддерживает решение Байдена, поддерживает начало третьей мировой войны", — сказал он в публичном видеообращении.Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в очередной раз подтвердил, что Рим разрешает Украине использовать своё оружие только на её территории.В Британии, на которую Киев, как утверждает издание The Sun, возлагает особые надежды, от острых комментариев воздержались – обсуждение вопроса "поставит под угрозу оперативную безопасность и поможет [президенту РФ Владимиру] Путину" загадочно заявил журналистам министр обороны Джон Хили. Премьер-министр Кир Стармер тоже отказался дать конкретный комментарий.Ожидаемо однозначно осудили решение в Пекине. Китай выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта и росту напряженности, заявил ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.В Вашингтоне держат паузу, в Москве ответилиВ Вашингтоне, тем временем, до сих пор кокетничают. Дважды только за вчерашний день в Белом Доме ответили на прямые вопросы уклончивой демагогией.Заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер сказал следующее:"Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели."Стив Чунг, будущий директор по связям с общественностью Белого дома, в ответ на вопрос CNN о согласии администрации Байдена использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в глубине России ответил лишь, что Трамп во время предвыборной кампании подчеркивал, что "он единственный человек, который может подтолкнуть обе стороны должны вести переговоры о мире и работать над прекращением войны".Решение администрации Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с названием "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Накануне он оценил ситуацию так: "Это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт".Путин же констатировал обсуждение западными политиками возможности применения Киевом западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Решения стран НАТО будут означать перспективу прямого участия этих стран в военном конфликте с Москвой."Важно одно – то, о чём сказал Глава российского государства 12.09. И как результат сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", — сказано в публикации Дмитрия Медведева.Он напрямую связывает вчерашнюю тему с тем, что во вторник российский президент подписал обновлённую ядерную доктрину государства.Основные тезисы:— Агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение;— Готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание;— РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии;— Обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание;— Среди условий для применения ядерного оружие — старт баллистических ракет против РФ;— Предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ — основание для ядерного сдерживания такого государства.Песков подчеркнул: ипользование Украиной западных неядерных ракет против РФ, согласно новой ядерной доктрине РФ, может повлечь ядерный ответ со стороны РоссииОдновременно с этим глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Рио-де-Жанейро на встрече G20, куда прибыл и Байден. Однако никаких комментариев насчёт ракет и Украины американский президент по-прежнему не дал, и находится, по сообщениям СМИ, не в лучшем состоянии.Тем временем The Financial Times сообщает: G20 ослабляет поддержку Украины на фоне давления по поводу мирных переговоров с Россией."Ранее согласованная критика России смягчилась и содержатся лишь общее упоминание "человеческих страданий", вызванных вторжением. И нет критики обстрелов гражданской инфраструктуры и ядерных угрозВ согласованном вчера заявлении упоминаются "негативные дополнительные последствия войны" и приветствуются "инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", — утверждают авторы издания.Не Курская областьНесмотря на все успокоительные материалы об ударах по "корейцам в Курской области", аналитический Фонд защиты демократии публикует, например, комментарий эксперта Джона Харди, который уверен, что "Курской областью удары не должны ограничиться, иначе Украина никак не защитит свою инфраструктуру".Conflict Intelligence Team также перечисляет потенциальные цели:"В опасной зоне достаточно военных объектов. Полевые склады горючего или штабы, которые можно было перенести на 60-70 км от фронта (вне зоны действия HIMARS), но переместить 300-км ракетную площадку С-300/400 было сложно. Другой вариант — удары по мостам (логистика российской армии основана на железнодорожном транспорте, разрушение мостов очень затрудняет снабжение — ред.)", — пишут они."Эти ненужные ограничения права Украины на самооборону должны быть просто отменены – и точка", – жёстко подвёл итоги бывший бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины (при Трампе) Курт Волкер.Уже ночью ВСУ действительно нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из которых были сбиты – об этом сообщает Минобороны РФ. В Киеве отрицают.

