https://ukraina.ru/20241119/1059039499.html

Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина

Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина - 19.11.2024 Украина.ру

Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина

Писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, почему сегодня БРИКС стало чудом политики и что значит информация западных СМИ об ударах по России.

2024-11-19T17:58

2024-11-19T17:58

2024-11-19T18:06

интервью

россия

индия

китай

дональд трамп

джо байден

владимир путин

брикс

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059039953_95:21:852:447_1920x0_80_0_0_6d4e281586ea2cf0b7d5933522b1317c.jpg

В Госдуме России 19 ноября прошел круглый стол "Традиционные ценности и культура", в котором приняли участие действующие парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Эфиопии, ЮАР, Конго, Уганды и Пакистана, а также культурные и общественные деятели из Китая и других стран – участниц БРИКС.От России в мероприятии участвовали писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин, экс-министр юстиции РФ Сергей Степашин, депутат Госдумы России, член Комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и другие.С 17 по 20 ноября 2024 года в Москве проходит Форум БРИКС "Традиционные ценности", направленный на построение и развитие отношений между странами на основе духовно-нравственных традиций.— Захар, про БРИКС говорили на ВЭФ, на одноименном саммите в Казани, на "Валдае" и в рамках конференции "Россия–Африка". Почему сегодня объединение стало чудом геополитики, на которое надеются многие страны мира? Это потребность времени?— Никаких чудес, конечно, не бывает. БРИКС — конструкция, которая на 90% была заложена в результате внешнеполитической деятельности Советского Союза.Часть государств, режимов и политических конструкций напрямую построены СССР при помощи советских разведок, и все они являются либо членами, либо кандидатами в БРИКС. К сожалению, это не слишком часто проговаривают и не слишком серьезно изучают.Мне хотелось бы, чтобы мы чаще понимали, благодаря чему эта колоссальная конструкция состоялась и сегодня помогает нам, даже спасает нас. Стоит вспомнить о всех предложениях, меморандумах, о прямом вводе войск и наших промышленных и экономических специалистов во все эти страны [члены и кандидаты в БРИКС].Это осуществляли Брежнев, Сталин, а уже при Ленине все процессы были запущены. Конечно, Российская империя тоже работала.То есть политические конструкции, страны, такие, как Индия, Китай, Африка, появились не из воздуха: "Ой, а давайте мы войдем в БРИКС".И Никарагуа, и Куба, и Венесуэла неспроста просятся в объединение.В этих странах долго и серьезно работали представители нашего государства, тогда — Советского Союза.Почему, как вы спросили, чудо случилось? Как получилось, что началось СВО и противостояние [с Западом и Украиной]? Почему США, Британия, Австралия, Канада "против", а Китай, Индия, Северная Корея, Вьетнам, Монголия "за"?Таких чудес не бывает. Поэтому, повторюсь, на каждом заседании БРИКС первый тост должен быть именно за вклад СССР в эту конструкцию, а потом уже за все остальное.— БРИКС — молодое, неформальное объединение. В связи с этим какие риски есть для него?— Да, как объединение БРИКС молодо. Но, повторюсь, союзы между участниками БРИКС заключались в течение ХХ века неоднократно. Конечно же, этот формат апеллирует к ряду прежних форм взаимодействия, которые уже существовали.Поэтому о какой-то молодости БРИКС говорить не приходится. Это хорошо продуманная конструкция, построенная на подготовленном ранее материале.Наши товарищи приезжают, например, из Африки или Индии, и рассказывают про советских врачей и учителей, про огромное количество промышленных предприятий, которые там были запущены. Они прямо говорят о независимости своих стран, которая получилась в результате захода советских "вежливых людей".А мы с вами размышляем, что БРИКС молодая организация...Давайте чуть более серьезно будем относиться к тем людям, которые подготовили почву для молодого объединения БРИКС.— По насущному вопросу. Как вы прокомментируете сообщения о том, что Джо Байден дал разрешение ВСУ на использование ракетных систем ATACMS для ударов вглубь территории России?— Мне не хотелось бы умножать степень хаоса. Тем более это сейчас уже оспаривается.А вообще, это проверка реакции России на подобные риски. Они смотрят, как мы отреагируем.Все-таки надо учитывать, что в этой игре участвует далеко не только Байден. Франция и Англия, и иные участники данной истории не настолько независимы от Трампа: "Ой, нам Байден разрешил".Давайте не будем наивными людьми — дескать, Трамп ничего не знал. Естественно, такие решения проходят все согласования: и Байден, и Трамп в курсе. И даже сын Трампа, который написал "черт побери, что они творят", тоже в курсе.Обратите внимание: как сильно стала перезаряжаться европейская политика, как только Трамп был избран. Все тут же стали ориентироваться на него.И тут вдруг, неожиданно, Франция и Англия говорят, что разрешили Украине бить ракетами до самой Москвы, потому что Байден велел... Неужели вы думаете, они Трампу не дали знать об этом?Конечно, дали. Конечно, "наш рыжий, наш слоняра", как про Трампа у нас говорят, уже играет. Но он не будет за Россию играть — успокойтесь уже.Сейчас, пока он не полностью легитимен, у него есть возможность все валить на Байдена. Но когда Трамп сам придет к власти, вряд ли будет послабление ситуации для России.Скорее это будет разрушение всех наших иллюзий. Поэтому рекомендую расстаться с заблуждениями заранее — ничего хорошего нас не ожидает с Трампом во главе США. Все хорошее мы должны делать своими руками.— Захар, вы сказали, что ждут нашей реакции. А какой она должна быть?— А она есть, и она правильная.Дмитрий Песков обратил внимание на цитату Владимира Путина, в которой президент России все предельно четко и ясно сформулировал.Ранее президент России, выступая в Санкт-Петербурге на Культурном форуме, заявил: если Киеву дадут подобное разрешение, то это будет означать, что страны Запады и НАТО воюют с Россией, напрямую участвуют в конфликте.[Миниобороны России держит на контроле ситуацию с возможными ударами вглубь территории РФ дальнобойным оружием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 ноября.]— В вашей программе на НТВ, приуроченной к 7 ноября, вы говорили об уроках, которые миру и России преподнес Владимир Ленин. А как вы считаете, какой опыт получила Россия и мировые державы, благодаря Владимиру Путину?— Как это ни удивительно (возможно, Владимир Владимирович Путин со мной бы не согласился), но это две схожие истории. Потому что и уроки Ленина, и нынешняя ситуация — это истории великого антиколониального переустройства.То есть сигналы, тенденции, инерции, заложенные Лениным (освободить планету от царства белого человека — насильника, господина) в антисоветской России сегодня неожиданно были реанимированы в постсоветской России. Хотя мы ни минуты себе не признавались в этом.Мы не признавались, что продолжаем советские инерции. Все наши сегодняшние встречи, в том числе форум БРИКС "Традиционные ценности", полностью подтверждают это.В частных разговорах наши гости из 18 стран заявили, что Советский Союз — это основа их нынешней приязни, и приезда, и всего остального. У них эти истории неразрывные. Для них Советский Союз, красное знамя, Владимир Путин — это вещи одного порядка.Хотя, несомненно, авторитет президента России абсолютен.О ядерном сдерживании, роли БРИКС и ООН, а также о взаимоотношениях России с Западом, в интервью Анны Черкасовой с политологом Сергеем Карагановым ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+.

россия

индия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, индия, китай, дональд трамп, джо байден, владимир путин, брикс, госдума