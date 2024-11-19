https://ukraina.ru/20241119/1059047755.html

Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева

Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева - 19.11.2024 Украина.ру

Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала два года назад настоящий концлагерь, который оборудовали в спортзале в центральном управлении этой спецслужбы в Киеве. С таким разоблачением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО

2024-11-19T17:20

2024-11-19T17:20

2024-11-19T17:20

эксклюзив

украина

сша

александр дубинский

сбу

сизо

пытки

андрей деркач

владимир зеленский

василий малюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102885/03/1028850397_0:121:3067:1846_1920x0_80_0_0_b510306962f8985de94d87c88cdf40f7.jpg

Кто такой ДубинскийДля начала о самом разоблачителе и почему свои расследования он публикует из следственного изолятора.До своего ухода в политику, Дубинский занимался практически всю жизнь журналистикой. Зенитом его карьеры стала передача "Грошi" на телеканале "1+1", где он был ведущим.В 2019 году Дубинский избрался в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", возглавлял партийную организацию в Киевской области. Являлся одним из самых медийных парламентариев, который часто не соглашался с линией своей партии.В 2021 году против Дубинского и еще рядя депутатов Рады были введены санкции со стороны США.Незадолго до этого парламентарий поучаствовал в раскрутке скандальных разоблачений своего бывшего коллеги, а ныне члена Совета Федерации РФ Андрея Деркача, который обнародовал аудиозаписи бесед тогдашних президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. На записях последний требовал от главы украинского государства уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело о коррупционной деятельности семьи Байдена на Украине.После этого Дубинского исключили из "Слуги народа", он перешел в оппозицию Зеленскому.Ровно год назад Дубинского арестовали. СБУ предъявило ему обвинение в госизмене. По версии спецслужбы, депутат якобы является российским агентом под псевдонимом Буратино. Парламентарий это отрицает, по его мнению, его преследуют за критику руководства Украины.В настоящий момент Дубинский содержится в СИЗО, что не мешает ему активно вести соцсети и использовать судебные заседания в качестве трибуны.Жуткие пыткиНа одном из очередных таких заседаний он зачитал показания лиц, которые содержались в том самом "концлагере" в здании СБУ на улице Владимирская, 33 в украинской столице.По словам Дубинского, этот лагерь был организован в спортивном зале офиса СБУ, буквально этажом ниже от кабинета нынешнего главы спецслужбы Василия Малюка. Непосредственное руководство осуществлял полковник СБУ по фамилии Слипченко.Он функционировал с марта по ноябрь 2022 года. Через него прошли порядка 300 человек, в основном это были граждане Украины, а также граждане США и российские военнопленные, отметил Дубинский.Дальнейшее рассказанное депутатом словно описание нацистских концлагерей, но это - реалии нынешней Украины.Согласно озвученным депутатом сведениям, в лагере осуществляли психологические и физические пытки с целью выбить у задержанных признательные показания или оговоры с целью дальнейших обвинений в госизмене, коллаборационизме и т.д.Дубинский заявил, что эта информация содержится в показаниях полковника, занимавшего должность руководителя института подготовки юридических кадров для СБУ, который оказался в концлагере 16 марта 2022 года. Он провел там 160 суток, в июле против него было состряпано уголовное дело за госизмену, после чего его вывезли в Сумскую область, где формально оформили задержание.Дубинский рассказал, что те, кто сидел в этом лагере мучились голодом и жаждой. По приказу Малюка задержанным выдавали питание один раз в день, вечером. Это было 3-4 столовых ложки гречки, а также маленький ломтик хлеба. Все это накладывали в грязную одноразовую посуду, при этом ложек и вилок не хватало, приходилось есть руками. Воду наливали из крана, но пили ее умеренно, так как в туалет выводили лишь утром и вечером."Особой пыткой было слышать как пытают женщин и как их истязают", - продолжил чтение Дубинский.Все узники лежали на полу спортзала на грязных матрасах, одежду и обувь не снимали месяцами. Помещение не отапливалось, с марта по май многие переболели.На голове каждого из задержанных постоянно находился непрозрачный мешок или повязка, чтобы скрыть глаза. Поверх был примотан скотч, чтобы полностью лишить человека возможности что-то видеть. Руки у большинства были связаны или закованы в наручники. Разговаривать или шевелиться было запрещено. За нарушение избивали, как мужчин, так и женщин.Надсмотрщики нередко избивали людей ради развлечения, незаметно подкрадываясь к ним и нанося удары.Когда выводили в туалет, то узников вели колонной и выстраивали их в очередь в одноместный санузел. На отправление естественных надобностей каждому давалась лишь одна минута. Если человек не успевал, то его ударами выгоняли обратно. Пока люди стояли в очереди, к ним подходили охранники, после чего требовали от них высказать им свое отношение к Бандере, дивизии СС "Галичина" и проч. В случае, если услышанные ответы надзирателям не нравились, они избивали человека, пока он не переставал реагировать.В десять часов вечера в спортзале гасили общее освещения, после чего включались несколько прожекторов. Людей по одному выводили в соседний кабинет, где их пытали сотрудники СБУ. При этом в зале круглосуточно играла "патриотическая" музыка, что приводило к нервным срывам у людей.Исходя из показаний полковника, которые зачитал Дубинский, у того под пытками выбивали показания на бывших чиновников, связанных с Харьковской областью.В частности, на главу администрации президента Украины в 2016-2019 гг., бывшего губернатора Игоря Райнина, еще одного экс-губернатора Юлию Светличную, бывшего министра обороны страны, возглавлявшего в Харькове академию Нацгвардии Степана Полторака, бывшего и.о. губернатора Александра Скакуна, а также ряда местных силовиков.Большая политикаИменно в этом пыточном спортзале, написал Дубинский в своем телеграм-канале, содержался бывший помощник Андрея Деркача Игорь Колесников. Вся фабула дела против Деркача строится вокруг признательных показаний последнего.По признанию Колесникова, сообщала СБУ, Деркач якобы был завербован Россией и получал оттуда деньги. Теперь, если верить Дубинскому, понятно, как были добыты эти показания.Примечательно, что ранее депутат публиковал копии протоколов допроса Колесникова, который заявил, что Деркач якобы вмешивался в выборы в США в 2020 году, чтобы подыграть Дональду Трампу и дискредитировать Байдена. Делалось это будто бы по заданию из Москвы."То есть, очевидно, что сотрудники СБУ по указанию Офиса президента готовили "закладку", которая впоследствии бы позволила дискредитировать Трампа во время избирательной кампании 2024 года", - прокомментировал Дубинский.На нынешних выборах эта "закладка" демократам не пригодилась, однако они могут воспользоваться ею в дальнейшем, чтобы шантажировать Трампа или попытаться отстранить его от должности, добавил он.По данным Дубинского, Колесникова держали в спортзале как минимум 12 дней. Решением суда ему дали пять лет тюрьмы без конфискации имущества за госизмену в условиях военного положения, при том, что могли приговорить к пожизненному заключению. Депутат пишет, что такое сравнительно мягкое наказание дали в обмен на "нужные" показания.Причастны многиеДубинский подчеркивает, что к пыткам в спортзале СБУ причастна практически вся верхушка правоохранительной системы Украины. Так, Госбюро расследований (ГБР), которое по закону должно было фиксировать жалобы бывших узников, отказывалось принимать заявления."Например, в свидетельских показаниях полковника СБУ Рябухи, который провел в концлагере 6 месяцев, указано (и подтверждено документами), что первое заявление он подал в ГБР 25.08.2022 года. При этом, "спортзал" существовал до ноября 2022 года - еще три месяца. 90 дней чьего-то личного ада. Зарегистрировано заявление Рябухи, после неоднократных (!) решений следственных судей, было только 20.03.23 - спустя 7 месяцев. Уголовное производство 62023100120000105 с того момента трижды (!) закрывалось решениями следователей ГБР и Офиса генпрокурора", - написал парламентарий.Дубинский акцентирует внимание, что нынешнее украинское государство содержится на средства Запада, из которых финансируются и правоохранительные органы. Следовательно, делает он вывод, западные страны финансировали и карательный лагерь в спортзале на улице Владимирская.Депутат подчеркнул, что его юристы передали всю информацию об этих пытках в посольство США и в соответствующие органы в самих Соединенных Штатах. Вместе с этим он также попросил американцев проследить за его безопасностью.Упования Дубинского на Соединенные Штаты в данном случае выглядят весьма наивно. Учитывая, что СБУ с 2014 года буквально кишит американскими советниками и специалистами, сложно поверить, что Вашингтон пребывает в неведении о происходившем.Можно предположить, что в данном случае США в очередной раз закрыли глаза на вопиющие нарушения прав человека, за которые на словах они ратуют. Остановить окончательную фашизацию Украины способна только Россия, а именно выполнение всех целей ее специальной военной операции.Подробнее о деле Александра Дубинского - в материале издания Украина.ру Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали.

https://ukraina.ru/20241119/1059020095.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, александр дубинский, сбу, сизо, пытки, андрей деркач, владимир зеленский, василий малюк