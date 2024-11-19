https://ukraina.ru/20241119/1059040887.html

Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове

Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове - 19.11.2024 Украина.ру

Мина для Трампа. Зачем уходящая администрация США нагнетает обстановку на Украине и Корейском полуострове

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к военным страны и призвал их готовиться к войне. Об этом 18 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

эксклюзив

сша

кндр

россия

дональд трамп

джо байден

ким чен ын

оон

впк

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058206956_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_5d5527dc41054d464a2ed8c4cc6feefd.jpg

Он заявил о "сумасшествии враждебных сил", в том числе Вашингтона и "марионеточного" Сеула, создавших "наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове".По словам Ким Чен Ына, Вооруженные силы КНДР должны обладать способностью срочно и точно выполнять любые боевые задания."Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы", - заявил северокорейский лидер.Он предупредил, что Пхеньян в случае угрозы со стороны Сеула использует весь арсенал средств для уничтожения соседней страны.Заявление северокорейского лидера было своеобразной реакцией на сообщения со ссылками на официальные источники США, которые появились в американской прессе и в которых утверждается, что Вашингтон разрешит Украине наносить удары по "старой" территории России ракетами ATACMS в целях "сдерживания" КНДР.До того, как американская сторона объявила о своем решении, в западной прессе шла агрессивная кампания, направленная одновременно и против России, и против КНДР. В рамках этой кампании утверждалось, что северокорейские военные якобы участвуют в боях на стороне ВС РФ в Курской области. При этом западные издания до сих пор не нашли никаких доказательств этих утверждений.Ведущий научный сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгений Ким считает, что между положением дел на Корейском полуострове и украинским кризисом нет никакой непосредственной связи, кроме интересов уходящей администрации демократов во главе с Джо Байденом.В интервью Украина.ру Ким напомнил, что обострение ситуации на Корейском полуострове произошло в октябре этого года, когда Сеул направил на Пхеньян свой военный дрон самолетного типа.Аналогичный дрон Южная Корея показала 1 октября на военном параде в честь Дня вооруженных сил, уточнил эксперт."Это военный беспилотник, и если он запускается в направлении столицы Северной Кореи, это делается с разрешения командования вооруженных сил Южной Кореи и верховного главнокомандующего. Здесь речь идет о направлении боевого дрона против другой страны-члена ООН. Поэтому КНДР должна быть готова к возможным провокациям со стороны Южной Кореи, а, точнее говоря, со стороны США", - рассказал Ким.По словам эксперта, американцы в этом году уже неоднократно проводили учения военно-воздушных сил вместе с Южной Кореей и Японией, в ходе которых имитировались удары по КНДР. В учениях участвовал американский стратегический бомбардировщик B-1, который может быть носителем ядерных снарядов, добавил он.К тому же в портах Южной Кореи на регулярной основе появляются американские авианосцы и атомные подводные лодки, сказал Ким."В этом году проведено несколько десятков совместных учений американских и южнокорейских войск на территории Южной Кореи, легендой которых является высадка десанта на территории КНДР или отражение нападения со стороны Пхеньяна. По сценарию этих учений, военные должны наносить удары по центрам принятия решений и местам расположения главных военных центров Северной Кореи", - отметил эксперт.По словам Кима, не исключено, что уходящая команда, состоящая из ястребов, может пойти на какие-то безумные военные авантюры для того, чтобы создать трудности для приходящей команды президента Дональда Трампа, которая заявляет о том, что трамписты не хотят войны и настроены на сокращение расходов на ВПК.То, как много денег администрация Байдена тратит на проекты, которые никак не связаны с интересами США, эксперт проиллюстрировал примером из того же региона. Например, Госдеп США выделил полтора миллиона долларов на исследование проституции во Вьетнаме, напомнил он."Новая команда говорит: надо проверить, на что тратятся эти деньги, и урезать все, что не относится к интересам США. В том числе и в вооруженных силах. С этим же связана номинация телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на должность министра обороны США. Человек, который занимает эту должность в американском правительстве отвечает за снабжение армии, обеспечение ее оружием, боеприпасами, питанием, одеждой, за выплату пенсий, финансирование военных вузов", - рассказал Ким.Непосредственно военными делами в США занимается Комитет начальников штабов, что соответствует российскому Генштабу, продолжил эксперт. Поэтому Хегсета номинировали на должность министра обороны для того, чтобы он, не касаясь непосредственно проблем военной стратегии, занялся оптимизацией расходов минобороны, полагает Евгений Ким.Например, в прошлом году был случай, когда на болты, которые стоят 25 центов, министерство обороны потратило по 87 долларов за каждый болт, добавил эксперт."Естественно, сторонникам ястребов из администрации Байдена, которые очень тесно связаны с военно-промышленным комплексом, очень хочется создать условия для Трампа, при которых он не смог бы реализовать какие-то меры по снижению расходов на содержание американских баз за границей или расходов по линии минобороны", - отметил Ким.По его словам, для этого как раз нужны такие провокации, как заявление администрации Байдена, что у Киева есть разрешение США ударить американским дальнобойным оружием вглубь территории России или конфликт вокруг Корейского полуострова и Тайваня, с тем, чтобы новый президент в момент вступления в должность был вынужден реагировать на них.Ким также выделил обстоятельство, которое обязательно нужно учитывать при попытке понять, почему именно сейчас, после избрания Трампа на должность президента США, уходящая администрация Байдена решается на все эти шаги. Речь идет о том, что в соответствии с конституцией США после избрания кандидата на пост президента, находящаяся во власти администрация все основные вопросы, связанные со внешней политикой, должна согласовывать с избранным президентом, отметил эксперт."Но Трамп до сих пор официально не является избранным президентом. Он им станет в декабре, когда выборщики всех штатов соберутся и официально провозгласят его избранным президентом. До этого он считается победившим на выборах по данным избирательной комиссии", - уточнил он.Поэтому решение разрешить Украине ударить американским дальнобойным оружием вглубь российской территории принимается именно сейчас, добавил Ким. По его словам, это поставит Трампа в очень тяжелое положение, так как он будет вынужден решать этот вопрос, как только станет президентом, и реагировать при этом на ответ России, который, судя по обещаниям Кремля, будет предельно жестким.Таким образом уходящая администрация хочет поставить избранного президента в заведомо невыгодное положение и не дать ему возможность для нормализации отношений между США и Россией, резюмировал Евгений Ким.На ту же тему: Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском

https://ukraina.ru/20241117/1058978044.html

сша

кндр

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, кндр, россия, дональд трамп, джо байден, ким чен ын, оон, впк, дальнобойные ракеты, удары, ядерное оружие