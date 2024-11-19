https://ukraina.ru/20241119/1059049253.html

В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами

В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами - 19.11.2024 Украина.ру

В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами

Украинскими силовиками возбуждено очередное дело врачей, оформлявших уклонистов по фиктивным документам за доллары США. Об этом 19 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

новости

новости украины

госпогранслужба

одесса

украина

сбу

нацполиция

коррупция

уклонисты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059049133_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_2064ce48e2d7926f401f840cc3f2eeca.jpg

Схему с участием должностных лиц одесской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) разоблачали пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции при силовой поддержке спецназовцев. Задержаны семеро фигурантов, которым объявлены "подозрения" по ряду статей Уголовного кодекса.Силовики провели более 50 обысков у участников группы, оформлявшей уклонистов. Изъяты медкарты, печати, техника и денежные средства на сумму 3,5 млн.грн. ($84 тыс.).Накануне, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы медико-социальной экспертной комиссии. Этому предшествовали громкие скандалы с оформлением фиктивной инвалидности для сотен украинских прокуроров, бизнесменов и других готовых заплатить за документ, препятствующий мобилизации с отправкой в зону СВО. В частности, при обысках у главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы было изъято только наличными около $6 млн. в эквиваленте.До этого через одесскую МСЭК оформили себе инвалидность многие нувориши. Об этом сообщалось в публикации Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь Ранее стало известно, что ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам Также сообщалось, что Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, госпогранслужба, одесса, украина, сбу, нацполиция, коррупция, уклонисты, сво, криминал, владимир зеленский, медицина