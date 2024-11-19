В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами
ГПСУ в одесской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
Украинскими силовиками возбуждено очередное дело врачей, оформлявших уклонистов по фиктивным документам за доллары США. Об этом 19 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
Схему с участием должностных лиц одесской медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) разоблачали пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции при силовой поддержке спецназовцев. Задержаны семеро фигурантов, которым объявлены "подозрения" по ряду статей Уголовного кодекса.
"Два жителя Одессы организовали схему снятия мужчин с военного учета по фиктивным медицинским справкам. Для ее реализации привлекли должностных лиц МСЭК, врачей медучреждений города и гражданских лиц. За услуги установили тариф – $4500 с каждого. Дельцы изготовляли фиктивные документы о наличии тяжелых заболеваний, предоставляющих право на оформление группы инвалидности и, в дальнейшем, выезд за границу", - сказано в официальном сообщении.
Силовики провели более 50 обысков у участников группы, оформлявшей уклонистов. Изъяты медкарты, печати, техника и денежные средства на сумму 3,5 млн.грн. ($84 тыс.).
Накануне, 18 ноября Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы медико-социальной экспертной комиссии. Этому предшествовали громкие скандалы с оформлением фиктивной инвалидности для сотен украинских прокуроров, бизнесменов и других готовых заплатить за документ, препятствующий мобилизации с отправкой в зону СВО. В частности, при обысках у главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы было изъято только наличными около $6 млн. в эквиваленте.
До этого через одесскую МСЭК оформили себе инвалидность многие нувориши. Об этом сообщалось в публикации Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь
Ранее стало известно, что ГБР Украины расследует дело 12 врачей, помогавших уклонистам
Также сообщалось, что Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ