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Лавров заявил о попытках украинизации G20

Лавров заявил о попытках украинизации G20 - 19.11.2024 Украина.ру

Лавров заявил о попытках украинизации G20

Запад пытался украинизировать всю повестку дня саммита G20, но глобальное большинство его не поддержало. В то же время Москва согласилась с пунктом итоговой декларации мероприятия о мирном урегулировании. Такое заявление по результатам саммита сделал глава российского МИДа Сергей Лавров

2024-11-19T17:10

2024-11-19T17:10

2024-11-19T17:10

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Также Лавров отметил, что Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20, где содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - сказал Лавров.А вот пункт о недопустимости нарушения прав человека хоть и есть в декларации, но "Запад видит в уставе лишь принцип территориальной целостности, но не нарушение прав нацистским режимом Зеленского русскоязычных на Украине", - резюмировал Лавров.Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По итогам встречи была принята декларация. В ней указано, что лидеры "двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира.Другие темы: ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ.

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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, саммит, g20