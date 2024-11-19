Лавров заявил о попытках украинизации G20 - 19.11.2024 Украина.ру
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Лавров заявил о попытках украинизации G20
Лавров заявил о попытках украинизации G20 - 19.11.2024 Украина.ру
Лавров заявил о попытках украинизации G20
Запад пытался украинизировать всю повестку дня саммита G20, но глобальное большинство его не поддержало. В то же время Москва согласилась с пунктом итоговой декларации мероприятия о мирном урегулировании. Такое заявление по результатам саммита сделал глава российского МИДа Сергей Лавров
2024-11-19T17:10
2024-11-19T17:10
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Также Лавров отметил, что Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20, где содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - сказал Лавров.А вот пункт о недопустимости нарушения прав человека хоть и есть в декларации, но "Запад видит в уставе лишь принцип территориальной целостности, но не нарушение прав нацистским режимом Зеленского русскоязычных на Украине", - резюмировал Лавров.Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По итогам встречи была принята декларация. В ней указано, что лидеры "двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира.Другие темы: ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ.
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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, саммит, g20
Новости, Россия, Украина, Запад, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины, саммит, G20

Лавров заявил о попытках украинизации G20

17:10 19.11.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанк
© МИД РФ
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Запад пытался украинизировать всю повестку дня саммита G20, но глобальное большинство его не поддержало. В то же время Москва согласилась с пунктом итоговой декларации мероприятия о мирном урегулировании. Такое заявление по результатам саммита сделал глава российского МИДа Сергей Лавров
"В текст итоговой декларации G20 все же включен и геополитический раздел о конфликтах в разных районах планеты, но Россия настояла на том, чтобы речь там шла обо всех конфликтах", - заявил министр иностранных дел РФ.
Также Лавров отметил, что Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20, где содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях.
"Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - сказал Лавров.
А вот пункт о недопустимости нарушения прав человека хоть и есть в декларации, но "Запад видит в уставе лишь принцип территориальной целостности, но не нарушение прав нацистским режимом Зеленского русскоязычных на Украине", - резюмировал Лавров.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По итогам встречи была принята декларация. В ней указано, что лидеры "двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира.
Другие темы: ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИДВооруженные силы УкраинысаммитG20
 
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