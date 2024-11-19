Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241119/1059048230.html
Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру
Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
Британское правительство расширяет военную поддержку нынешнего руководства Украины за счёт британских налогоплательщиков. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства островного государства.
2024-11-19T17:32
2024-11-19T17:40
новости
украина
британия
великобритания
олаф шольц
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057645933_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_57acfbdd02082ec7d9fd50d7551ae3c0.jpg.webp
Правительство Британии представило выделение 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) на ударные и разведывательные беспилотники для украинской армии как крупный пакет финансирования в рамках расширенной военной поддержки Украины. На эти деньги будут закуплены морские дроны и БПЛА.Британский министр обороны Джон Хили назвал Украину союзницей королевства, не уточнив, в каком союзе оформлены такие правовые отношения. Он также сообщил, что в Британии подготовлено более 50 тысяч новобранцев ВСУ. Обучение проходило с лета 2022 года в рамках программы Interflex, которую сейчас поддерживают 12 других стран. До СВО, с 2014 года Британия обучила 22 тысячи украинских военнослужащих в рамках программы Orbital."Министр вооруженных сил посетит сегодня (во вторник) учения Operation Interflex на востоке Англии. Он встретится с некоторыми из 50 000 военнослужащих, подготовленных Великобританией и ее союзниками - Канадой, Данией, Финляндией, Швецией, Норвегией, Новой Зеландией, Литвой, Австралией, Румынией, Нидерландами, Косово и Эстонией", - сказано в публикации на сайте британского правительства.Там также отмечено, что расходы британского правительства на военную поддержку нынешнего руководства Украины обновили максимум с начала СВО и вышли на уровень трёх миллиардов фунтов стерлингов ежегодно (378,654 млрд.руб.). К этой сумме добавлены 2,3 млрд фунтов стерлингов прибыли от "замороженных" российских активов.Британия провела два конкурса на проектирование, разработку и закупку новых современных беспилотников, включая FPV, которые могут преодолевать российскую оборону, отметили в правительстве. Первый из этих конкурсов уже завершен и в ближайшие месяцы будут заключены контракты на поставку тысяч FPV-дронов. Второй конкурс ориентирован на дроны-перехватчики, которые могут уничтожать атакующие дроны и боеприпасы.Тем временем Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
украина
британия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057645933_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_640e0970cbd9f81d99519fd1a039d36d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, британия, великобритания, олаф шольц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, дроны, внешнее управление, бпла, минобороны, беспилотники
Новости, Украина, Британия, Великобритания, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, СВО, дроны, внешнее управление, БПЛА, Минобороны, беспилотники

Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ

17:32 19.11.2024 (обновлено: 17:40 19.11.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Британское правительство расширяет военную поддержку нынешнего руководства Украины за счёт британских налогоплательщиков. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства островного государства.
Правительство Британии представило выделение 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) на ударные и разведывательные беспилотники для украинской армии как крупный пакет финансирования в рамках расширенной военной поддержки Украины. На эти деньги будут закуплены морские дроны и БПЛА.
Британский министр обороны Джон Хили назвал Украину союзницей королевства, не уточнив, в каком союзе оформлены такие правовые отношения. Он также сообщил, что в Британии подготовлено более 50 тысяч новобранцев ВСУ. Обучение проходило с лета 2022 года в рамках программы Interflex, которую сейчас поддерживают 12 других стран. До СВО, с 2014 года Британия обучила 22 тысячи украинских военнослужащих в рамках программы Orbital.
"Министр вооруженных сил посетит сегодня (во вторник) учения Operation Interflex на востоке Англии. Он встретится с некоторыми из 50 000 военнослужащих, подготовленных Великобританией и ее союзниками - Канадой, Данией, Финляндией, Швецией, Норвегией, Новой Зеландией, Литвой, Австралией, Румынией, Нидерландами, Косово и Эстонией", - сказано в публикации на сайте британского правительства.
Там также отмечено, что расходы британского правительства на военную поддержку нынешнего руководства Украины обновили максимум с начала СВО и вышли на уровень трёх миллиардов фунтов стерлингов ежегодно (378,654 млрд.руб.). К этой сумме добавлены 2,3 млрд фунтов стерлингов прибыли от "замороженных" российских активов.
"Премьер-министр и министр обороны ясно дали понять, что оборона Великобритании начинается с Украины, и намерены активизировать и ускорить поставки военной поддержки", - сообщено в правительственной публикации.
Британия провела два конкурса на проектирование, разработку и закупку новых современных беспилотников, включая FPV, которые могут преодолевать российскую оборону, отметили в правительстве. Первый из этих конкурсов уже завершен и в ближайшие месяцы будут заключены контракты на поставку тысяч FPV-дронов. Второй конкурс ориентирован на дроны-перехватчики, которые могут уничтожать атакующие дроны и боеприпасы.
Тем временем Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
 
НовостиУкраинаБританияВеликобританияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьСВОдронывнешнее управлениеБПЛАМинобороныбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ
17:32Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область
17:21Военный историк Михаил Поликарпов: Зеленский специально гробит ВСУ под Курском, чтобы пристыдить Запад
17:20Спортзал пыток и мучений. Садисты Зеленского устроили концлагерь посреди Киева
17:12Все в курсе, просто лицемерят: Прилепин о Трампе и разрешении США на удары по России
17:10Лавров заявил о попытках украинизации G20
17:09Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи
17:05За, против и другие мнения о решении Байдена "уйти из жизни, забрав с собой часть человечества"
16:48Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
16:08Трамп не волшебник, а Шольц боится. Дмитрий Краснов о том, кто сдержит удары ATACMS по РФ
16:07СВО продлится ещё немного, заявил Песков
15:43Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
15:39Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК
15:17ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
15:12Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
14:41"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией
14:36Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
14:19Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков
14:09Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра
14:02Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон
Лента новостейМолния