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Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ

Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ - 19.11.2024 Украина.ру

Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУ

Британское правительство расширяет военную поддержку нынешнего руководства Украины за счёт британских налогоплательщиков. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства островного государства.

2024-11-19T17:32

2024-11-19T17:32

2024-11-19T17:40

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Правительство Британии представило выделение 7,5 млн фунтов стерлингов ($9,5 млн) на ударные и разведывательные беспилотники для украинской армии как крупный пакет финансирования в рамках расширенной военной поддержки Украины. На эти деньги будут закуплены морские дроны и БПЛА.Британский министр обороны Джон Хили назвал Украину союзницей королевства, не уточнив, в каком союзе оформлены такие правовые отношения. Он также сообщил, что в Британии подготовлено более 50 тысяч новобранцев ВСУ. Обучение проходило с лета 2022 года в рамках программы Interflex, которую сейчас поддерживают 12 других стран. До СВО, с 2014 года Британия обучила 22 тысячи украинских военнослужащих в рамках программы Orbital."Министр вооруженных сил посетит сегодня (во вторник) учения Operation Interflex на востоке Англии. Он встретится с некоторыми из 50 000 военнослужащих, подготовленных Великобританией и ее союзниками - Канадой, Данией, Финляндией, Швецией, Норвегией, Новой Зеландией, Литвой, Австралией, Румынией, Нидерландами, Косово и Эстонией", - сказано в публикации на сайте британского правительства.Там также отмечено, что расходы британского правительства на военную поддержку нынешнего руководства Украины обновили максимум с начала СВО и вышли на уровень трёх миллиардов фунтов стерлингов ежегодно (378,654 млрд.руб.). К этой сумме добавлены 2,3 млрд фунтов стерлингов прибыли от "замороженных" российских активов.Британия провела два конкурса на проектирование, разработку и закупку новых современных беспилотников, включая FPV, которые могут преодолевать российскую оборону, отметили в правительстве. Первый из этих конкурсов уже завершен и в ближайшие месяцы будут заключены контракты на поставку тысяч FPV-дронов. Второй конкурс ориентирован на дроны-перехватчики, которые могут уничтожать атакующие дроны и боеприпасы.Тем временем Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО

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новости, украина, британия, великобритания, олаф шольц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, дроны, внешнее управление, бпла, минобороны, беспилотники