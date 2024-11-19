Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область
17:32 19.11.2024 (обновлено: 17:40 19.11.2024)
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Удары по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS - это сигнал, что Запад хочет эскалации. Такое мнение в интервью после саммита G20 в Рио-де-Жанейро высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Как я могу знать, то что напечатала The New York Times - это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (Запад - Ред.) хотят эскалации", - сказал Лавров.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
В комментарии ведомства отмечалось, что в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет ATACMS, а шестую - повредили. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. В результате возник пожар, обошлось без жертв и разрушений.
15 ноября, 19:20Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском Белый дом вместе с союзниками США из Европы, Японии и Южной Кореи готовит ответ на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области. Об этом 15 ноября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
В тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.