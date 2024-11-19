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Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз

Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз - 19.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз

Владимир Зеленский сбивчиво выступил в украинском парламенте с презентацией своего плохо подготовленного и по большей части демагогичного плана. Об этом 19 ноября рассказал депутат Ярослав Железняк

2024-11-19T15:43

2024-11-19T15:43

2024-11-19T15:53

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По итогам полуторачасового выступления Зеленского депутат записал его вводные тезисы: Затем докладчик очень запутано высказался об основах "Плана Стойкости", состоящего из 10 пунктов: "Единство" по версии Зеленского (в изложении Железняка) состоит в том, чтобы отказаться от выборов."Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", - процитировал Железняк тезисы Зеленского в своём телеграм-канале."Фронт" по версии Зеленского заключается в изменении подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен, а Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. При этом готовится государственное решение о понижении мобилизационного возраста.В третьем пункте об оружии Зеленский заявил, что дроны компенсируют армии отсутствие артиллерии. В следующем году на Украине произведут как минимум 30 тыс дальнобойных дронов. Бригадам нужно больше собственных средств, и они их получат напрямую.В 2024 году мы произведено более 2,5 млн выстрелов, создана более дальнобойная версия ракеты "Нептун". Зеленский поставил задачу сделать три тысячи крылатых ракет и пообещал создать Технологическую ставку."Деньги. Здесь какая-то полная фигня, - продолжил пересказ Железняк. - Будет приложение к плану Стойкости. Типа утвердят это с бизнесом. Локализация. Все что можем производить на Украине должно закупаться на Украине. Страхование военных рисков. Дерегуляция. Уменьшение доли перераспределения ВВП. Безопасность для бизнеса от правоохранителей. Честность в отношениях: мы заинтересованы в детенизации. Требуется стимул для детенизации. Вспомнил все популистские программы, включая кэшбек".По проблемам энергетики Зеленский не сказан ничего конкретного, отметил депутат. Докладчик ссылался за "закрытую" информацию и пообещал персональную ответственность. Будут созданы паспорта устойчивости регионов до конца года, а следующем году - паспорта генерации."Атомная генерация очевидный приоритет (ага, там еще воруют тоже приоритетно), - продолжил пересказ депутат. - Похвалил УкрНефть (здесь Корецкий действительно молодец)".Пункт "Безопасность" у Зеленского, по словам Железняка, выглядел плохо."Очень много воды. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госучреждения. Укрепление государственной границы", - изложил депутат тезисы Зеленского.По вопросам общин (громад) Зеленский тоже не сказал ничего конкретного."Другая вода, - констатировал депутат. - Человеческий капитал. Тоже вода""Время московской церкви истекло. Требуется институт множественного гражданства. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены. Будет создано Министерство объединения Украины и Культура. Инициируют "культурный Рамштайн", - сообщил депутат в пересказе доклада Зеленского.Единственный пункт, который был хорошо проработан в докладе Зеленского, по мнению депутата – это "Политика Героев". Весь план Зеленского с приложениями будет представлен только в декабре.Также на эту тему: Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил

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