https://ukraina.ru/20241119/1059036704.html
Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз - 19.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
Владимир Зеленский сбивчиво выступил в украинском парламенте с презентацией своего плохо подготовленного и по большей части демагогичного плана. Об этом 19 ноября рассказал депутат Ярослав Железняк
2024-11-19T15:43
2024-11-19T15:43
2024-11-19T15:53
новости
украина
москва
владимир зеленский
ярослав железняк
рада
пропаганда
план
стратегии
постсоветское пространство
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По итогам полуторачасового выступления Зеленского депутат записал его вводные тезисы: Затем докладчик очень запутано высказался об основах "Плана Стойкости", состоящего из 10 пунктов: "Единство" по версии Зеленского (в изложении Железняка) состоит в том, чтобы отказаться от выборов."Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", - процитировал Железняк тезисы Зеленского в своём телеграм-канале."Фронт" по версии Зеленского заключается в изменении подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен, а Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. При этом готовится государственное решение о понижении мобилизационного возраста.В третьем пункте об оружии Зеленский заявил, что дроны компенсируют армии отсутствие артиллерии. В следующем году на Украине произведут как минимум 30 тыс дальнобойных дронов. Бригадам нужно больше собственных средств, и они их получат напрямую.В 2024 году мы произведено более 2,5 млн выстрелов, создана более дальнобойная версия ракеты "Нептун". Зеленский поставил задачу сделать три тысячи крылатых ракет и пообещал создать Технологическую ставку."Деньги. Здесь какая-то полная фигня, - продолжил пересказ Железняк. - Будет приложение к плану Стойкости. Типа утвердят это с бизнесом. Локализация. Все что можем производить на Украине должно закупаться на Украине. Страхование военных рисков. Дерегуляция. Уменьшение доли перераспределения ВВП. Безопасность для бизнеса от правоохранителей. Честность в отношениях: мы заинтересованы в детенизации. Требуется стимул для детенизации. Вспомнил все популистские программы, включая кэшбек".По проблемам энергетики Зеленский не сказан ничего конкретного, отметил депутат. Докладчик ссылался за "закрытую" информацию и пообещал персональную ответственность. Будут созданы паспорта устойчивости регионов до конца года, а следующем году - паспорта генерации."Атомная генерация очевидный приоритет (ага, там еще воруют тоже приоритетно), - продолжил пересказ депутат. - Похвалил УкрНефть (здесь Корецкий действительно молодец)".Пункт "Безопасность" у Зеленского, по словам Железняка, выглядел плохо."Очень много воды. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госучреждения. Укрепление государственной границы", - изложил депутат тезисы Зеленского.По вопросам общин (громад) Зеленский тоже не сказал ничего конкретного."Другая вода, - констатировал депутат. - Человеческий капитал. Тоже вода""Время московской церкви истекло. Требуется институт множественного гражданства. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены. Будет создано Министерство объединения Украины и Культура. Инициируют "культурный Рамштайн", - сообщил депутат в пересказе доклада Зеленского.Единственный пункт, который был хорошо проработан в докладе Зеленского, по мнению депутата – это "Политика Героев". Весь план Зеленского с приложениями будет представлен только в декабре.Также на эту тему: Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
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новости, украина, москва, владимир зеленский, ярослав железняк, рада, пропаганда, план, стратегии, постсоветское пространство, сво, оружие, мобилизация, гонения, упц, дроны, ракеты
Новости, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Рада, пропаганда, план, стратегии, постсоветское пространство, СВО, оружие, мобилизация, гонения, УПЦ, дроны, ракеты
Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
15:43 19.11.2024 (обновлено: 15:53 19.11.2024)
Владимир Зеленский сбивчиво выступил в украинском парламенте с презентацией своего плохо подготовленного и по большей части демагогичного плана. Об этом 19 ноября рассказал депутат Ярослав Железняк
По итогам полуторачасового выступления Зеленского депутат записал его вводные тезисы:
—"Решающие моменты будут в следующем году",
—"На этом этапе войны решается кто дожмет",
—"Пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать",
—"Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше",
—"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию",
—"Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей".
Затем докладчик очень запутано высказался об основах "Плана Стойкости", состоящего из 10 пунктов:
1Единство,
2Фронт,
3Оружие,
4Деньги,
5Энергетика,
6Безопасность,
7Общины,
8Человеческий капитал,
9Культурный суверенитет,
10Политика героев.
"Единство
" по версии Зеленского (в изложении Железняка) состоит в том, чтобы отказаться от выборов.
"Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", - процитировал Железняк тезисы Зеленского в своём телеграм-канале.
"Фронт" по версии Зеленского заключается в изменении подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен, а Минобороны
и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. При этом готовится государственное решение о понижении мобилизационного возраста
.
В третьем пункте об оружии Зеленский заявил, что дроны компенсируют армии отсутствие артиллерии. В следующем году на Украине произведут как минимум 30 тыс дальнобойных дронов. Бригадам нужно больше собственных средств, и они их получат напрямую.
В 2024 году мы произведено более 2,5 млн выстрелов, создана более дальнобойная версия ракеты "Нептун". Зеленский поставил задачу сделать три тысячи крылатых ракет
и пообещал создать Технологическую ставку.
"Деньги. Здесь какая-то полная фигня, - продолжил пересказ Железняк. - Будет приложение к плану Стойкости. Типа утвердят это с бизнесом. Локализация. Все что можем производить на Украине должно закупаться на Украине. Страхование военных рисков. Дерегуляция. Уменьшение доли перераспределения ВВП. Безопасность для бизнеса от правоохранителей. Честность в отношениях: мы заинтересованы в детенизации. Требуется стимул для детенизации. Вспомнил все популистские программы, включая кэшбек".
По проблемам энергетики Зеленский не сказан ничего конкретного, отметил депутат. Докладчик ссылался за "закрытую" информацию и пообещал персональную ответственность. Будут созданы паспорта устойчивости регионов до конца года, а следующем году - паспорта генерации.
"Атомная генерация очевидный приоритет (ага, там еще воруют тоже приоритетно), - продолжил пересказ депутат. - Похвалил УкрНефть (здесь Корецкий действительно молодец)".
Пункт "Безопасность" у Зеленского, по словам Железняка, выглядел плохо.
"Очень много воды. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госучреждения. Укрепление государственной границы", - изложил депутат тезисы Зеленского.
По вопросам общин (громад) Зеленский тоже не сказал ничего конкретного.
"Другая вода, - констатировал депутат. - Человеческий капитал. Тоже вода"
"Время московской церкви истекло
. Требуется институт множественного гражданства. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены. Будет создано Министерство объединения Украины и Культура. Инициируют "культурный Рамштайн", - сообщил депутат в пересказе доклада Зеленского.
Единственный пункт, который был хорошо проработан в докладе Зеленского, по мнению депутата – это "Политика Героев". Весь план Зеленского с приложениями будет представлен только в декабре.
"Аплодировали выступлению – 27 раз. - резюмировал депутат. – P.S. Вообще очень сбивчиво и выглядело/звучало так, что большинство плана вообще не готово. Кроме последнего пункта, большинство просто вода".