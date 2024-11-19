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Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК

Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК - 19.11.2024 Украина.ру

Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК

Одесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"

2024-11-19T15:39

2024-11-19T15:39

2024-11-19T15:39

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мобилизация

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"Одесский националист и языковой активист-гей собирает деньги, чтобы, судя по всему, откупиться от мобилизации", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Новое издание".Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.Чуть позже он пожаловался подписчикам, что его неожиданно госпитализировали с диагнозом астено-депрессивный синдром."Я как врач невролог ору с диагноза астено-депрессивный синдром. Это даже не диагноз, а синдром типа истощения нервной системы, когда работаешь без отдыха. Его ставят симптоматически и доказать анализами или снимками невозможно. Удобно, правда ведь? Это чисто дал на лапу врачу, чтобы его не мобилизовали", - отреагировала на сообщение поборника украинского языка одна из пользовательниц сети.И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Другие темы: Корчинский** призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20241119/1059029627.html

https://ukraina.ru/20241111/1058793668.html

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новости, одесса, руслан марцинкив, корчинский, правый сектор, язык, русский язык, украинский язык, призыв, мобилизация