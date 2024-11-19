Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК - 19.11.2024 Украина.ру
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Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК
Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК - 19.11.2024 Украина.ру
Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК
Одесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"
2024-11-19T15:39
2024-11-19T15:39
новости
одесса
руслан марцинкив
корчинский
правый сектор
язык
русский язык
украинский язык
призыв
мобилизация
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"Одесский националист и языковой активист-гей собирает деньги, чтобы, судя по всему, откупиться от мобилизации", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Новое издание".Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.Чуть позже он пожаловался подписчикам, что его неожиданно госпитализировали с диагнозом астено-депрессивный синдром."Я как врач невролог ору с диагноза астено-депрессивный синдром. Это даже не диагноз, а синдром типа истощения нервной системы, когда работаешь без отдыха. Его ставят симптоматически и доказать анализами или снимками невозможно. Удобно, правда ведь? Это чисто дал на лапу врачу, чтобы его не мобилизовали", - отреагировала на сообщение поборника украинского языка одна из пользовательниц сети.И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Другие темы: Корчинский** призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20241119/1059029627.html
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новости, одесса, руслан марцинкив, корчинский, правый сектор, язык, русский язык, украинский язык, призыв, мобилизация
Новости, Одесса, Руслан Марцинкив, Корчинский, Правый сектор, язык, Русский язык, украинский язык, призыв, мобилизация

Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦК

15:39 19.11.2024
 
Александр Леоненко
Александр Леоненко
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Одесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"
"Мне срочно нужна финансовая помощь. Если у кого-то есть возможность и желание спасти мне жизнь, закиньте кто сколько может. Буду очень благодарен", - написал он, добавив, что на его страницу ведется массированная атака украинофобов, которые желают ему смерти.
"Одесский националист и языковой активист-гей собирает деньги, чтобы, судя по всему, откупиться от мобилизации", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Новое издание".
Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.
Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
Чуть позже он пожаловался подписчикам, что его неожиданно госпитализировали с диагнозом астено-депрессивный синдром.
"Я как врач невролог ору с диагноза астено-депрессивный синдром. Это даже не диагноз, а синдром типа истощения нервной системы, когда работаешь без отдыха. Его ставят симптоматически и доказать анализами или снимками невозможно. Удобно, правда ведь? Это чисто дал на лапу врачу, чтобы его не мобилизовали", - отреагировала на сообщение поборника украинского языка одна из пользовательниц сети.
13:29
"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницуОдесский языковой инспектор, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован с диагнозом астено-депрессивный синдром
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
11 ноября, 10:45
Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Другие темы: Корчинский** призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
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