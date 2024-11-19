Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи - 19.11.2024 Украина.ру
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Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи
Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи - 19.11.2024 Украина.ру
Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи
В украинском законодательстве будут внедрены нормы, аналогичные российским и регулирующие вопросы пополнения личного состава армии. Владимир Зеленский заявил о новом способе мобилизации граждан в ВСУ
2024-11-19T17:09
2024-11-19T17:09
новости
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
сво
всу
потери всу
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"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую", - заявил Зеленский с трибуны Верховной Рады Украины.Он призвал не спекулировать на мобилизационной теме. В сообщении утверждается, что нынешнее руководство Украины не готовит понижение мобилизационного возраста.На Украине во время всеобщей мобилизации могут призвать на службу в ВСУ всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. При этом на срочную службу ранее могли призвать граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В апреле 2024 года Зеленский понизил минимальный возраст для принудительной мобилизации до 25 лет. В октябре Верховная Рада приняла законопроект о запрете мобилизации на фронт некоторых категорий военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет. Также 19 ноября на тему подготовки на Украине государственного решения о понижении мобилизационного возраста сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, который слушал выступление Зеленского. Подробности в публикации Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 разТакже на тему состоявшегося 19 ноября в стенах ВРУ выступления сообщил другой депутат. Подробности в публикации Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответилБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
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новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, сво, всу, потери всу, контракт, призывники, минобороны украины
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, СВО, ВСУ, потери ВСУ, контракт, призывники, Минобороны Украины

Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи

17:09 19.11.2024
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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В украинском законодательстве будут внедрены нормы, аналогичные российским и регулирующие вопросы пополнения личного состава армии. Владимир Зеленский заявил о новом способе мобилизации граждан в ВСУ
"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую", - заявил Зеленский с трибуны Верховной Рады Украины.
Он призвал не спекулировать на мобилизационной теме. В сообщении утверждается, что нынешнее руководство Украины не готовит понижение мобилизационного возраста.

"На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации", - заявил он.

На Украине во время всеобщей мобилизации могут призвать на службу в ВСУ всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. При этом на срочную службу ранее могли призвать граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В апреле 2024 года Зеленский понизил минимальный возраст для принудительной мобилизации до 25 лет. В октябре Верховная Рада приняла законопроект о запрете мобилизации на фронт некоторых категорий военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет.
Также 19 ноября на тему подготовки на Украине государственного решения о понижении мобилизационного возраста сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, который слушал выступление Зеленского. Подробности в публикации Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
Также на тему состоявшегося 19 ноября в стенах ВРУ выступления сообщил другой депутат. Подробности в публикации Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
 
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