https://ukraina.ru/20241119/1059039075.html

Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи

Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи - 19.11.2024 Украина.ру

Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи

В украинском законодательстве будут внедрены нормы, аналогичные российским и регулирующие вопросы пополнения личного состава армии. Владимир Зеленский заявил о новом способе мобилизации граждан в ВСУ

2024-11-19T17:09

2024-11-19T17:09

2024-11-19T17:09

новости

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

мобилизация

сво

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_519b47e412b1598cd38a1f35c1c8ab5e.jpg

"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую", - заявил Зеленский с трибуны Верховной Рады Украины.Он призвал не спекулировать на мобилизационной теме. В сообщении утверждается, что нынешнее руководство Украины не готовит понижение мобилизационного возраста.На Украине во время всеобщей мобилизации могут призвать на службу в ВСУ всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. При этом на срочную службу ранее могли призвать граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В апреле 2024 года Зеленский понизил минимальный возраст для принудительной мобилизации до 25 лет. В октябре Верховная Рада приняла законопроект о запрете мобилизации на фронт некоторых категорий военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет. Также 19 ноября на тему подготовки на Украине государственного решения о понижении мобилизационного возраста сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, который слушал выступление Зеленского. Подробности в публикации Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 разТакже на тему состоявшегося 19 ноября в стенах ВРУ выступления сообщил другой депутат. Подробности в публикации Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответилБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, сво, всу, потери всу, контракт, призывники, минобороны украины