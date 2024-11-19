Зеленский анонсировал новый способ мобилизации молодежи
Фото: commons.wikimedia.org
В украинском законодательстве будут внедрены нормы, аналогичные российским и регулирующие вопросы пополнения личного состава армии. Владимир Зеленский заявил о новом способе мобилизации граждан в ВСУ
"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую", - заявил Зеленский с трибуны Верховной Рады Украины.
Он призвал не спекулировать на мобилизационной теме. В сообщении утверждается, что нынешнее руководство Украины не готовит понижение мобилизационного возраста.
"На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации", - заявил он.
На Украине во время всеобщей мобилизации могут призвать на службу в ВСУ всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. При этом на срочную службу ранее могли призвать граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В апреле 2024 года Зеленский понизил минимальный возраст для принудительной мобилизации до 25 лет. В октябре Верховная Рада приняла законопроект о запрете мобилизации на фронт некоторых категорий военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет.
Также 19 ноября на тему подготовки на Украине государственного решения о понижении мобилизационного возраста сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, который слушал выступление Зеленского. Подробности в публикации Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз
Также на тему состоявшегося 19 ноября в стенах ВРУ выступления сообщил другой депутат. Подробности в публикации Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября