https://ukraina.ru/20241119/1059025060.html

Трамп не волшебник, а Шольц боится. Дмитрий Краснов о том, кто сдержит удары ATACMS по РФ

Трамп не волшебник, а Шольц боится. Дмитрий Краснов о том, кто сдержит удары ATACMS по РФ - 19.11.2024 Украина.ру

Трамп не волшебник, а Шольц боится. Дмитрий Краснов о том, кто сдержит удары ATACMS по РФ

Пока Олаф Шольц спасает свою шкуру, США, Британия и Франция дерутся за шкуру неубитого медведя — за Украину, в которую вложены миллиарды. У России есть возможность достойно ответить Западу, нужно лишь захотеть.

2024-11-19T16:08

2024-11-19T16:08

2024-11-19T16:08

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

олаф шольц

джо байден

вооруженные силы украины

ракеты

atacms

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Белый дом снял ограничения на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого США оружия для ударов на расстояние до 300 км вглубь территории РФ, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции 18 ноября.– Дмитрий Анатольевич, почему нет официального заявления со стороны США на тему ударов по России?– Пожалуй, лучше всего логику отсутствия официальных заявлений объяснил глава киевского режима: "Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя".Отошлю к сцене в стиле чёрного юмора из фильма о приключениях Индианы Джонса. На поединок с ним выходит абориген, вооружённый немыслимой саблей. Эффектно упражняясь с ней, абориген явно не оставляет растерянному искателю сокровищ и приключений ни одного шанса. Но Джонс просто вынимает револьвер и укладывает противника с одного выстрела.Заявления, анонсы, многозначительные реплики о "красных линиях" – это жонглирование бутафорским мечом. Действенные удары наносятся без "предварительных ласк". Это подтверждает вся история человечества – от пращи Давида до недавнего убийственного фейерверка из пейджеров. Поэтому даже всплывшую информацию об ударах можно считать констатацией постфактум – ракеты, я уверен, уже получили целеуказание и готовы к применению.Что стоит за этим? Экономика и ещё раз экономика. Вся большая история с её фарсами и трагедиями делается людьми, которые здесь и сейчас преследуют свои мелкотравчатые шкурные интересы. Их стремление получить личный гешефт складывается в грандиозные события. Военно-промышленный комплекс Запада только-только раскрутил свой маховик, и останавливать его никто не собирается – акционеры уже поделили шкуру неубитого медведя и ждут денег, денег, денег.— Джо Байден все-таки опытный политик — как он мог решиться на такое? Ведь это еще один шаг к Третьей мировой войне.– Скорее, как он мог не пойти на поводу у миллиардеров, которые уже сделали свои ставки. В такой игре зеро не выпадет, рулетка под полным контролем. Я много раз говорил, приводя факты, что в украинский конфликт вложены миллиарды долларов, и инвесторы не готовы, зафиксировав убытки, выйти из игры. Они это сделают в одном единственном случае – если игра изменит правила, и вместо прибылей станет реальным получить разгромный ущерб.Что остановит эскалацию наверняка? То, что остановило Карибский кризис. Реальная и весомая угроза нанесения ущерба, несопоставимого с потенциальными прибылями.— На днях канцлер Германии Олаф Шольц впервые после начала конфликта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Зачем был этот звонок, и почему после него следует разрешение ВСУ бить вглубь России?– Уже после созвона Шольц заявил, что не может и не хочет брать ответственность за удары немецкими ракетами по территории России. Ранее, напомню, всплыла запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали очевидное: нет и не может быть никакой "передачи оружия". Применение дальнобойных ракет Taurus возможно только Германией, даже если их перекрасить в жовто-блакитный цвет.Помните остаповское "я дам вам парабеллум"? Когда речь идёт о современном оружии, то вместе с "парабеллумом" придётся передавать руку, его держащую, и глаз, выцеливающий жертву. То есть, украинский стрелок присутствует сугубо номинально. Единственное, что может сделать киевский режим для ударов по России – стать плацдармом, предоставить территорию – не более. Всё остальное – на совести "поставщиков", которые и будут атаковать.Что мучит Шольца, так это вероятность адекватного ответа. Полагаю, как и всем современным западным политикам, ему плевать на свой народ. Но его личное благополучие может слегка сдуться. И здесь географическая близость Германии к России заставляет канцлера быть более осторожным в отличие от истеблишмента США, Франции, Британии.– Хорошо, Боррель выступил, Шольц осторожен. А вообще в Европе какая реакция?– Европа сейчас настолько фрагментирована, что мнений и реакций счисленное множество. Так, нелюбимые российским политикумом левые, как водится, займут здравую позицию и попытаются противостоять самоубийственному милитаристскому безумству. Правые, не добившиеся власти, малость посуетятся с пророссийскими лозунгами. Но старый политический класс, как и примкнувшие к нему "праваки", победившие там и сям на выборах, станут согласно кивать: "Да, да! Давайте жахнем по России!"— ATACMS для Украины: каковы риски для России?– Я не военный эксперт и не берусь оценивать, сколько жертв и проблем принесут удары западным дальнобоем. Понятно, что это будет достаточно болезненно.— Какие варианты противодействия у нас есть?– Пока "Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет", а приграничные регионы не спят и горят совсем по другой причине, искомая консолидация есть только в эфирах центральных каналов и докладах высокооплачиваемых спикеров на конференциях внутри Садового. Пока вся страна без исключения не начнёт работать на цели СВО, ситуация так и останется неопределённой."Можем повторить"? Лучше не надо. Лучше одёрнуть потерявших грани реальности "купцов да знать". И этот процесс, к счастью, с уровня благих пожеланий перешёл в практическую плоскость. Успеть бы навести порядок настолько, чтобы те, кому война – мать родна, были надёжно удалены от принятия решений.Вот это и есть главное противодействие. Россия обладает гигантскими без преувеличения ресурсами. Если направить их в русло борьбы за суверенитет, то и Шольц, и Макрон, и белоголовые старички из Белого дома прижмут хвосты.— Что может сделать Трамп в данной ситуации, учитывая, что он еще без официальных полномочий? И что теперь будет с его мирным планом по Украине?– Не могу понять, откуда берутся эти завышенные ожидания от Трампа, как и от всех других лидеров зарубежных стран. Что за манера – ждать, что прилетит друг-волшебник в голубом вертолёте? Мало было ножей в спину? Мы необучаемы?Просто напомню, что именно Трамп ввёл массовые – рекордные – санкции против России, рекордно же вооружал Украину, пытался устроить "оранжевую революцию" в союзной нам Белоруссии, нанёс удары по дружественной России Сирии, вышвырнул наших дипломатов из США, вывел свою страну из договоров по открытому небу и "О ракетах средней и малой дальности".Какого мирного плана мы ждём от этого агрессора? Вероятно, сам дискурс о некоей пророссийскойсти и даже договороспособности Трампа – детище сил подразделений информационно-психологической борьбы наших противников. Думаю, президент России Владимир Путин нисколько не лукавил, когда уверял, что Байден – более предпочтительный для нас лидер США. С Трампом будет сложнее, а не проще.О том, почему у Трампа все-таки есть шанс, в интервью Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине.

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Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, олаф шольц, джо байден, вооруженные силы украины, ракеты, atacms, всу, жозеп боррель, сво