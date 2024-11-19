https://ukraina.ru/20241119/1059038682.html

"Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду

"Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду - 19.11.2024 Украина.ру

"Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду

В Госдуме на Форуме БРИКС "Традиционные ценности" собрались парламентарии из Бразилии, ЮАР, Индии, Египта, Пакистана, Эфиопии, Уганды, Демократической Республики Конго и Российской Федерации, а также культурные и общественные деятели из целого ряда стран.

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

индия

пакистан

бразилия

захар прилепин

бенито муссолини

жаир болсонару

брикс

госдума

мвф

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059038416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ebd97467364ec81b45424e45285667c.jpg

Мы, участники Форума, опираясь, разделяя, подчеркивая, поддерживая и признавая "построение и развитие отношений между странами на платформе традиционных духовно-нравственных ценностей" приняли решение "предпринять меры по поиску и изучению общих для всех народов стран БРИКС ценностей".Так и написано в финальной декларации. Но я сейчас совершенно не иронизирую. На форуме, помимо этого, было принято немало конкретных практических решений по учреждению литературной премии, обеспечению библиотек стран БРИКС русскоязычной литературой, поддержке переводов художественной литературы стран БРИКС, проведению международных книжных ярмарок и культурных форумов, поддержке совместных гуманитарных волонтерских программ Миссия "ДОБРО", "Volunteers of Peace" и др., учреждению международной гуманитарной премии для НКО. Кинопродюсеры из России и Индии даже подписали декларацию о намерениях снять совместный фильм по одному из романов Захара Прилепина.И все же, что с единой платформой традиционных ценностей, которые еще нужно найти?"БРИКС не против Запада. БРИКС — антидот против западного мышления", — заявили организаторы форума.Но что такое "западное мышление"? Наука давно знает, что мышление у людей в любой точке мира устроено одинаково. У догитлеровских и гитлеровских расистов было иное мнение, но оно опровергнуто наукой. Так что вряд ли речь об этом. Наверное (жаль, что каждый раз приходится догадываться), речь о том, что у разных народов и в принципе разных социальных групп могут быть различные представления о мире. Вызваны эти различия разнообразными историческими обстоятельствами. Поэтому, хоть мы все и разные люди, но мы люди, а значит нас разделяет не биология, а условия жизни.Итак, БРИКС не против Запада, но все же есть какое-то неудовлетворяющее нас "западное мышление" и, соответственно, удовлетворяющее "незападное". По всей видимости "наше" — это некое традиционное, а "их" — нетрадиционное.Как известно, критерий истины — это практика. Форум проводили в относительно небольшом помещении и начался он с того, что мужчины (депутаты) расселись в кресла, а женщины (помощницы, журналистки) остались стоять. И никто из сидящих мужчин даже не выразил обеспокоенность по этому поводу, не говоря уже о том, чтобы уступить место. Сказать, что ни в одном из обществ нет такой традиции, чтобы мужчины сидели, а женщины стояли — значит слукавить. Есть такая традиция. Но все же…От такой иллюстрации перейдем к смыслам. По сути, весь форум и был посвящен выяснению того, что же это за "незападное" традиционное мышление."У всех культур свой набор ценностей", — говорит один из представителей африканских стран.Если у всех "свой", то что общего?"Тринадцать ценностей сформулировали в Африке, — пытается конкретизировать другой африканец, — но они все общечеловеческие: свобода личности, доброта к ближнему и т.д."Если все ценности общечеловеческие, то что значит "свой набор ценностей"? И, кстати, нет никакой уверенности, что бразилец, говоривший про "религия, отечество, семья" разделяет ценность свободы личности, о которой сказал африканец. Это вроде как из разного набора — "консервативного" и "либерального". И неужели либерал не разделяет ценность доброты к ближнему? Организаторы форума согласились — да, разделяет, конечно.Получается ли тогда, что либерал — тоже сторонник традиционных ценностей? Пафос форума вроде бы заключался в том, что нет, но вот представитель Пакистана заявляет:"Пакистан верит в традиционные ценности и ценности демократии".В этот момент остается только развести руками и признать, что вообще не понимаешь, что происходит.Когда пакистанец очень экспрессивно выступал по поводу того, как его народ проливал кровь за свою самобытность в борьбе с террористами, казалось, что индийская делегация сейчас куда-то уйдет. Ведь пакистанские официальные лица регулярно обвиняют Индию в поддержке терроризма в т.н. Зоне племен — пожалуй, самой традиционной территории во всей стране.А индийцы, в свою очередь, вспоминали о любви советских граждан к Раджу Капуру и о том, сколько всего СССР построил в Индии, но в то же время говорили, что их крайне правый "национальный лидер" Нарендра Моди ведет страну в верном направлении. Направление это, как известно, — сотрудничество с США в целях конкуренции с Китаем. И вот что с этим всем делать?Американский консерватор (наш слон) заявил, что главным злом является идеология "воукизма". Это такая американская леволиберальная "повестка", означающая повышенное внимание к вопросам расового и гендерного равенства. Там же экологизм, феминизм, BLM и т.п. Никто в зале, правда, не понял, о чем речь. "Это вы про геев?" — поинтересовался кто-то. "Нет, не совсем", — ответил американский консерватор, но уточнять не стал, видимо, сообразив, что в Индии, Пакистане и Африке такой проблемы нет. Хотя в 2016 году афроамериканские буддисты предложили использовать термин "Воук" (Пробужденный) как титул Будды. Это традиционные ценности или нет? А зависит от того, какая традиция.Самым внятным во всей представленной мешанине идей и взглядов была религия как скрепа."Религия, Отечество, семья", — говорит бразилец.Формула, безусловно, чеканная. Пожалуй, это самое конкретное, чтобы было сказано за все мероприятие. Проблема в том, что за ней лежит исторически: от "Вера, Царь, Отечество" (сейчас этот девиз используется праворадикальными русскими неомонархистами) до "Бог, Родина, Король" испанских карлистов или даже "Родина, государство, каудильо" испанских франкистов. Так что, как говорит сейчас молодежь, вайб вполне узнаваемый.Лозунг на форуме выдвинул бразильский депутат, но явно не сторонник нынешнего левого президента Лулы да Силва, у которого отличные отношение с Россией и Китаем. А вот предыдущий глава Бразилии — правый религиозный консерватор Болсонару — был абсолютно проамериканским политиком. Не говоря о его расистском отношении к индейскому населению (для белых христиан, потомков колонизаторов — больше прав). В других местах может быть и иначе, но в Латинской Америке — это стандарт. Так что данный лозунг в качестве квинтэссенции "незападного" мышления выглядит довольно сомнительно."Молодежи не нравятся такие формулировки, она считает, что ее свободу ущемляют, надо как-то подавать иначе", — разумно отмечает египтянка.Но вопрос, что именно подавать, так и остается неразрешенным. Камо грядеши? Куда идем? Что строим?Вроде бы все сходятся на том, что семья важна. Но стоит перейти к конкретике, и снова начинаются проблемы. Какая семья? Семьи в истории были очень разными и до сих пор таковыми остаются. Не будем брать экстрим в виде однополой семьи (хотя у нас их полно в виде бабушки, мамы и дочки) или такой традиционной семьи, где много жен или много мужей. Хотя это самая настоящая традиция — очень древняя и неиспорченная неолиберальным тленом. Давайте выясним хотя бы, мы за семью из папы, мамы и ребенка или за семью в виде толпы бабушек, дядюшек и кузенов? Во многих регионах планеты самые традиционные традиционалисты скажут, что первый вариант — это что-то типа ЛГБТ*, а нормально жить можно только большой общиной. И что делать с давно запрещенной, но по факту никуда не девшейся кастовости во входящей в БРИКС Индии, которая как раз и является традиционной ценностью. Ее запрещают, а народ не отказывается, это его традиция, в которой семейные ценности таковы, что вне своей социальной группы семью создавать нельзя. Юридически можно, но это западное, либеральное влияние и низовое противодействие ему велико.Вроде бы все сходятся на том, что люди делятся на мужчин и женщин, а потому не надо делать операции по смене пола. Очень хорошо, не вопрос. Но это реально может стать общей платформой "незападного мышления"? Как-то мелко для такой большой задачи. И давайте скажем честно — проблема смены пола волнует африканские страны или тот же Пакистан примерно так же, как Россию квадробинг. Еда, жилье, медицина, образование — да, а смена пола, пожалуй, не очень.Много говорили о важности духовности в бизнесе — буржуи виноваты в том, что люди считают их мошенниками, а они должны рассказывать народу о своей созидательной богоугодной миссии. Это, если что, они на форуме говорили сами о себе. Богоугодная миссия предпринимательства и зарабатывания денег имеет откровенные протестантские коннотации, причем радикально протестантские — кальвинистские. Вполне себе "западное мышление". США основали самые радикальные из кальвинистов — британские пуритане. Их взгляды были и остаются именно таковыми.Получается, строим обыкновенный западный капитализм, только без BLM и однополых браков, и это и есть "антидот против западного мышления"? У нас "духовный" капитализм (что бы это ни означало), а у них "бездуховный"? Ладно, предположим, что такова концепция. Но во входящей в БРИКС Бразилии разрешены однополые браки. А Китай не строит капитализм, ни "духовный", ни "бездуховный" — никакой.В общем, если целью форума было определить те характерные для "незападного мышления" традиционные ценности, которые могут объединить страны БРИКС и других сочувствующих, то с этим возникли проблемы. По крайней мере, в финальной декларации соответствующего перечня ценностей нет, и лишь должны быть "предприняты меры" по их поиску.Ответы, как всегда, находятся не на официальной части, а в кулуарных беседах. Представитель парламента одной из африканских стран очень хвалил форум, говорил, что на таких мероприятиях куется более справедливый мир, где не имевшие раньше голоса страны могут громко заявлять о себе и т.д. А затем сказал следующее:Мы хотим развиваться — вот, что главное для тех, кто веками был унижен и оскорблен. Для них традиции не ценность, традиции для них ассоциируются с колониальной отсталостью. Конечно, они хотят развиваться не так, как им предписывает МВФ и "вашингтонский обком" (потому что по лекалам МФВ никакого развития не происходит), а с учетом своих историко-культурных нюансов. Но это вообще не про заявленное бразильским делегатом "религия, отечество, семья". На форуме ввели некий новый термин — "ко-линкинг". Что-то вроде "сопряжения" как общей платформы для объединения стран с "незападным" мышлением. Это очевидная отсылка к термину "де-линкинг" франко-египетского исследователя Самира Амина. Но, если "де-линкинг", (отсоединение, расцепление) — это про освобождение стран и народов от зависимости от западного империализма путем выстраивания суверенных экономик, чем плох этот, очень популярный в антиколониалистских исследованиях, термин? Тем более, представитель Демократической Республики Конго благодарил Россию (в смысле СССР) "за Патриса Лумумбу", имя которого в названии РУДН Ельцин убрал, но недавно его вернули на место. Под "де-линкингом" лежит большая политэкономическая теория. Ее можно критиковать, но она есть. А что лежит за "ко-линкингом", кроме самого слова?Много говорили о традиции как противоположности постмодерну. В постмодернистской философии есть понятие симулякра, означающего без означаемого, знака без значения, пустой номинации или формы с плавающим содержанием, которое зависит от субъективной интерпретации. "Демократия" — пустая номинация, которую интерпретируют как угодно, в зависимости от политической необходимости. Таким же симулякром выглядит и понятие "традиционные ценности", в которое каждый вкладывает бог знает что: кто-то противодействие неолиберальной "повестке", кто-то право на суверенное развитие, а кто-то (да-да, это так) расизм и незыблемую социальную иерархию.Единая платформа в виде симулякра вряд ли прочна. А с другой стороны, может она только и прочна, потому что, если наполнить абстрактную форму "традиционных ценностей" конкретным содержанием, вдруг окажется, что ничего общего-то и нет. Или есть, но что-то совсем иное. Потому что Пакистан, как мы узнали, верит и в традиционные ценности, и в ценности демократии.*запрещено в РФО том, что подразумевают под традиционными ценностями организаторы форума — в материале "Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет"

https://ukraina.ru/20230430/1045807530.html

https://ukraina.ru/20241022/1058268985.html

индия

пакистан

бразилия

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

индия, пакистан, бразилия, захар прилепин, бенито муссолини, жаир болсонару, брикс, госдума, мвф, мнения, демократия, африка