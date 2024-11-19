Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян - 19.11.2024 Украина.ру
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Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян - 19.11.2024 Украина.ру
Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
Разговоры о том, что банки могут заморозить вклады граждан РФ - бессмыслица, так как банковские ставки определяются ключевой ставкой ЦБ, а ее планируется снижать по мере снижения инфляции. Такое заявление 19 ноября сделала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
2024-11-19T16:48
2024-11-19T16:48
новости
россия
эльмир набиуллин
михаил делягин
запад
экономика
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Она отметила, что процесс этот будет управляемым и упорядоченным, что позволит выводить деньги из депозитов на потребление постепенно.Набиуллина также отметила, что проценты по вкладкам банки платят за счет процентов по кредитам, а они всегда выше, чем ставки по депозитам. Это значит, что это "абсолютно надежный источник выплат", - заявила глава российского госрегулятора.Комментируя эту темы, доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин отметил, что человека, который вбросил в российское информационное поле идею о заморозке вкладов граждан, уже уволили."Потому что не надо озвучивать откровенно безумные идеи. Но волна в народе пошла. Люди могут за неполный час стрима, который я провожу по выходным, раз пять поинтересоваться: "Так будут ли замораживать вклады?" Естественно, я начинаю переадресовывать вопрос уважаемым представителям денежных властей: "Господа, мы все понимаем, что это безумие. Но вы можете гарантировать, что этого не будет?" Вопрос вполне своевременный, потому что в 91-м году такой шаг подтолкнул страну к разрушению. А тогда, извините, люди не собирали деньги на помощь фронту. Ответ: "Мы этого не планируем". Это пугает", - написал Делягин.Ранее Набиуллина также уточнила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнется в 2025 году при инфляции в 4,5%.Еще об экономике - интервью Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет.
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новости, россия, эльмир набиуллин, михаил делягин, запад, экономика
Новости, Россия, Эльмир Набиуллин, Михаил Делягин, Запад, экономика

Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян

16:48 19.11.2024
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкБанк России начал серию онлайн-пресс-конференций о текущей ситуации и стабилизационных мерах
Банк России начал серию онлайн-пресс-конференций о текущей ситуации и стабилизационных мерах
© Пресс-служба Банка России
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Читать в
Разговоры о том, что банки могут заморозить вклады граждан РФ - бессмыслица, так как банковские ставки определяются ключевой ставкой ЦБ, а ее планируется снижать по мере снижения инфляции. Такое заявление 19 ноября сделала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
Она отметила, что процесс этот будет управляемым и упорядоченным, что позволит выводить деньги из депозитов на потребление постепенно.
Набиуллина также отметила, что проценты по вкладкам банки платят за счет процентов по кредитам, а они всегда выше, чем ставки по депозитам. Это значит, что это "абсолютно надежный источник выплат", - заявила глава российского госрегулятора.
Комментируя эту темы, доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин отметил, что человека, который вбросил в российское информационное поле идею о заморозке вкладов граждан, уже уволили.
"Потому что не надо озвучивать откровенно безумные идеи. Но волна в народе пошла. Люди могут за неполный час стрима, который я провожу по выходным, раз пять поинтересоваться: "Так будут ли замораживать вклады?" Естественно, я начинаю переадресовывать вопрос уважаемым представителям денежных властей: "Господа, мы все понимаем, что это безумие. Но вы можете гарантировать, что этого не будет?" Вопрос вполне своевременный, потому что в 91-м году такой шаг подтолкнул страну к разрушению. А тогда, извините, люди не собирали деньги на помощь фронту. Ответ: "Мы этого не планируем". Это пугает", - написал Делягин.
Ранее Набиуллина также уточнила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнется в 2025 году при инфляции в 4,5%.
14:36
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ Снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнётся в 2025 году при инфляции в 4,5%. Об этом 19 ноября заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
Еще об экономике - интервью Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет.
 
НовостиРоссияЭльмир НабиуллинМихаил ДелягинЗападэкономика
 
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