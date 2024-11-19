https://ukraina.ru/20241119/1059049498.html

Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября

Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября - 19.11.2024 Украина.ру

Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября

В Бразилии завершился саммит G20; Зеленский написал ещё один план; ВСУ атаковали Брянскую область

2024-11-19T18:49

2024-11-19T18:49

2024-11-19T18:49

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В Рио-де-Жанейро прошёл саммит G20, делегацию от России возглавил глава МИД Сергей Лавров. Результаты мероприятия он назвал позитивными и отметил, что были достигнуты весомые договорённости.Главными темами саммита стали голод и бедность. По его итогам была принята совместная декларация, в заключении которой сказано:"Мы остаемся тверды в нашей приверженности борьбе с голодом, бедностью и неравенством, продвижению устойчивого развития в его экономическом, социальном и природоохранном измерениях и реформированию системы глобального управления."Из 84 пунктов декларации (с заключением – 85) Украине посвящён только один."Что непосредственно касается войны на Украине, то со ссылкой на состоявшиеся в Нью-Дели обсуждения мы подчеркиваем влияние человеческих страданий и дополнительных негативных последствий войны в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста.Мы приветствуем все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем Целям и Принципам Устава ООН в интересах содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами", – сказано в нём.СМИ отмечают, что на прошлогоднем саммите пунктов об Украине было семь, а определения в них категоричные, осуждающие Россию. Теперь же они сменились мягкими и абстрактными формулировками.Запад пытался "украинизировать" повестку саммита G20, но остальные страны настояли на том, чтобы в итоговую декларацию были включены и другие конфликты, заявил Лавров. В частности, много внимания было уделено войне в Израиле и конфликтам в Эфиопии и Судане.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, некоторые лидеры избегали встречи с Лавровым. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, подошёл и пожал ему руку.Однако позже он, как и министр обороны Канады Уильям Блэр, поддержал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать российские территории своими дальнобойными ракетами. Но французские использовать по-прежнему нельзя.Применение ракетЛавров также прокомментировал ночные удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области: пять из шести ракет сбили, как сообщало днём Минобороны РФ.Тезисы главы МИД:– Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации;– МИД не может точно подтвердить сведения, что США приняли решение по ударам дальнобойными ракетами по территории РФ;– Лавров выразил надежду, что на Западе "прочитают обновленную ядерную доктрину РФ во всей ее полноте".Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что ракеты атаковали военный объект под Брянском.В украинском Генштабе атаку отрицают, высказался ближе к вечеру и Владимир Зеленский:"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун", и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", – ответил он на вопросы журналистов.Само разрешение он впервые подтвердил:"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", – сказал Зеленский.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал обновлённую ядерную доктрину, которая, среди прочего, допускает ядерный ответ на удар баллистикой по территории России или союзников.Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты по территории России и принятие новой ядерной доктрины никак не связаны."Это не первый случай, когда принимается решение о том, чтобы разрешить применение вооружения для ударов на территории России", – выразил он мнение."План стойкости"Зеленский тем временем выступил в Верховной Раде, представив свой новый "План стойкости". Ранее он уже писал "план мира" и "план победы".Новый план включает в себя 10 пунктов:1. Единство,2. Фронт,3. Оружие,4. Деньги,5. Энергетика,6. Безопасность,7. Общины,8. Человеческий капитал,9. Культурный суверенитет,10. Политика героев.Пункт "безопасность" очень напоминает ужесточение политических репрессий, в частности:"Безопасное публичное пространство и защищенность частной жизни являются базовыми потребностями. Я бы делил это направление на три блока – Украина сегодня, Украина послевоенная и Украина устойчивого и надежного мира.Какие шаги предпринимаем во время войны ради внутренней безопасности – это частично открытая информация. Понятно, что в этой сфере работа и для Службы безопасности Украины, и для всей системы Министерства внутренних дел Украины, и для всех правоохранительных органов.Речь идет именно о жесткой работе, которая не позволяет врагу подорвать жизнь Украины."В анонсированных дополнениях к плану он также не обошёл вниманием Украинскую православную церковь. Зеленский пообещал "диалог между государством и всеми религиозными сообществами Украины", но отметил: "конечно, речь не идёт о московской церкви. Время тех, кто освещает террор, закончилось".Напомнил Зеленский и о "праве Украины на членство в НАТО", и об энергетике, и о внимании к ветеранам, и многом другом.Безапелляционно высказался он по поводу выборов:"Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не разрешат проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые, может, проголодались за этим настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства.Хотят политических споров в окопах как в телестудиях. Это губительно для Украины. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы. Нужно уметь ставить общий интерес выше, чем любые личные желания".Также о новом плане Зеленского - в материале Украинский депутат о новом плане Зеленского: лил воду, но аплодировали 27 раз на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241119/1059036159.html

https://ukraina.ru/20241119/1059048230.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова, мид, вооруженные силы украины, оон