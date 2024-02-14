https://ukraina.ru/20240214/1053278258.html

Трещина в ядерном щите, безуспешные атаки, беспрецедентная помощь. Главное на Украине на утро 14 февраля

Трещина в ядерном щите, безуспешные атаки, беспрецедентная помощь. Главное на Украине на утро 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру

Трещина в ядерном щите, безуспешные атаки, беспрецедентная помощь. Главное на Украине на утро 14 февраля

Украина.ру, 14.02.2024

2024-02-14T09:00

2024-02-14T09:00

2024-02-14T10:02

хроники

эксклюзив

спецоперация

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ядерный

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Совбез России указал на треснувший ядерный щит США. Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над территорией РФ. Финансовая помощь ЕС Украине превосходит план Маршалла.Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов прокомментировал сокрытие факта госпитализации министра обороны США Ллойда Остина в конце 2023 года.Он подчеркнул, что в таких случаях должно проявляться чувство ответственности и служебного долга, ведь разговор идет о государстве, обладающим ядерным оружием."Ллойд Остин исчез почти на две недели, и никто не знал, где он находится. В первых числах января в прессу просочились сведения, что Остин проходит лечение в госпитале и Пентагоном не руководит. В детали предположительного диагноза мне бы не хотелось вдаваться", - напомнил Попов.По его словам, при этом важно отметить, что президент США Джо Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации министра обороны.Он указал, что министр обороны уже немолодой и, наверное, не совсем здоровый человек, как и многие руководители США. "Возраст, как правило, здоровья не добавляет"."Но в данном случае, наоборот, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга. Разговор идет не о банановой республике, а о государстве, обладающем ядерным оружием и постоянно претендующем на роль мирового гегемона", - подчеркнул Попов.По его словам, когда Остин скрыл свою госпитализацию, ядерный щит США, по сути, треснул."Насколько известно, в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. И этот порядок действует круглосуточно и непрерывно. А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико. ...Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину", - указал Попов.Он отметил, что, видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к Остину с просьбой дать показания перед законодателями.Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты.В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Решение Остина своевременно не сообщать американскому президенту о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил в январе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета.На днях Остин вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Из-за госпитализации Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться в среду виртуально, сообщила представитель Пентагона.Атаки ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Ночью мэрия Белгорода предупреждала жителей города и Белгородского района о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам."Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков на странице во "ВКонтакте".Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Тринадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Ясиноватском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего была выпущена 141 единица различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица, еще один человек получил ранение.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в свою очередь предупредил о готовящейся провокации Вооруженных сил Украины.По его данным, Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ 9 февраля по военному объекту ВСУ, в ущербе экологии украинское военно-политическое руководство планирует обвинить Россию.Российский удар 9 февраля по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, включая танки, сообщал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив видеокадры момента удара, где слышны взрывы и видны всполохи от пожара.Украинская прокуратура сообщила, что в Харькове в результате взрыва полностью уничтожен "объект критической инфраструктуры", позже харьковская полиция уточнила, что удар вызвал взрыв и пожар на нефтебазе. Украинские власти не сообщали, что база используется ВСУ."После уничтожения ВС РФ склада ГСМ на восточной окраине Харькова украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля. Данный факт экологической катастрофы военно-политическое руководство Украины хочет использовать для дискредитации руководства РФ и вынесения этой темы на международные площадки", - заверил Марочко.Он добавил, что на данный момент украинские центры информационно-психологических операций активно подготавливают спецматериалы и размещают их в интернете. Эксперт подчеркнул, что реализация замысла с обвинением России в ущербе окружающей среде вышла из-под контроля Киева."Следует отметить, что недальновидные действия вооруженных формирований Украины привели к более широким масштабам, чем предполагали боевики. Нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки, а также по течению перешли в реку Харьков", - отметил Марочко.Беспрецедентная помощьФинансовая помощь Евросоюза (ЕС) Украине превосходит средства, выделенные США в рамках плана Маршалла (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны). На это указала глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передало издание Politico."(Финансовая помощь ЕС) намного больше в реальном выражении, чем план Маршалла после Второй мировой войны с точки зрения доли ВВП", - сказала Рено-Бассо.Она также отметила, что Украина "получила 50% своего бюджета посредством внешней поддержки".Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем план Маршалла, и обойдется в миллиарды. Шольц сказал, что обсуждение программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.При этом украинские власти постоянно жалуются на нехватку денег и оружия, а страны Запада — на усталость от аппетитов Киева.В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Украине одного миллиона снарядов в течение 12 месяцев. Речь идет в основном о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, одного из наиболее распространенных калибров, используемых армиями стран - членов НАТО.Из Европейского фонда мира на эти цели было выделено два миллиарда евро.Однако почти год спустя выяснилось, что в лучшем случае этот план будет выполнен только наполовину.Как призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к марту ЕС поставит Украине только около 500 тысяч снарядов.На этом фоне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с оригинальной идеей - отказаться от поставок снарядов третьим странам, направить всю продукцию с заводов исключительно на Украину.Правда, не до конца ясно, имел ли он в виду только страны, не входящие в ЕС, или говорил также о членах Евросоюза, которые уже практически опустошили свои склады ради киевского режима.Простые жители ЕС неоднократно призывали политиков "не совершать глупость", "не рыть могилу для ЕС" и выступать за мирные переговоры, призывая к этому украинскую сторону.

https://ukraina.ru/20240213/1053261384.html

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https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, помощь, пво, ракеты, атака, всу, ллойд остин, ядерный