"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Многие граждане стран Запада после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону впервые отыскали Украину на карте. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 февраля в своём телеграм-канале
"Проведён отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали "Украину" на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только своё имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!" - написал Медведев.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.
В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.
Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.
9 февраля, 07:59Главное из интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы