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"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте

"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте - 13.02.2024 Украина.ру

"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте

Многие граждане стран Запада после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону впервые отыскали Украину на карте. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 февраля в своём телеграм-канале

2024-02-13T11:48

2024-02-13T11:48

2024-02-13T11:48

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Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.

https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html

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новости, россия, запад, дмитрий медведев, владимир путин, джо байден, украина, такер карлсон