https://ukraina.ru/20240213/1053260964.html

"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина - 13.02.2024 Украина.ру

"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 февраля в своём телеграм-канале прокомментировал реакцию британского и немецкого лидеров на интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-13T11:42

2024-02-13T11:42

2024-02-13T11:42

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Медведев отметил, что зачастую лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. "Типа, не царское дело. Мало ли кто и что сказал, проще самому сделать заявление, а не комментировать чужое", пишет он. С точки зрения международного права, все лидеры государств - равные по статусу фигуры. Медведев напомнил постулат международно-правовых отношений - Par in parem non habet imperium ("Равный не имеет власти над равным")."Два крупнейших политика современности – странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц – стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону", - заявил зампред СБ РФ. Ни британскому премьеру, ни немецкому канцлеру интервью не понравилось. Медведев нашел этому объяснение:Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.

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новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, такер карлсон, риши сунак, олаф шольц