"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
© AP / Thomas Coex
© AP / Thomas Coex
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 февраля в своём телеграм-канале прокомментировал реакцию британского и немецкого лидеров на интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Медведев отметил, что зачастую лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. "Типа, не царское дело. Мало ли кто и что сказал, проще самому сделать заявление, а не комментировать чужое", пишет он.
С точки зрения международного права, все лидеры государств - равные по статусу фигуры. Медведев напомнил постулат международно-правовых отношений - Par in parem non habet imperium ("Равный не имеет власти над равным").
Ни британскому премьеру, ни немецкому канцлеру интервью не понравилось. Медведев нашел этому объяснение:
"Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", - написал Медведев.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.
В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.
Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью Путина.
9 февраля, 07:59Главное из интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы