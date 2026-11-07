https://ukraina.ru/20261107/istoriya-na-radio-zaporozhstal--zvezda-stalinskoy-industrializatsii-novorossii-1084312080.html
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии - 07.11.2026 Украина.ру
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 07.11.2026
2026-11-07T11:59
2026-11-07T11:59
2026-11-07T11:59
история
история
история новороссии
история ссср
индустриализация
запорожье
металлургия
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.Приятного прослушивания!
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084311826_83:0:578:371_1920x0_80_0_0_745706be61a4c6867d53cd6db8b8934b.jpg
История на радио: «Запорожсталь» – звезда сталинской индустриализации Новороссии
История на радио: «Запорожсталь» – звезда сталинской индустриализации Новороссии
2026-11-07T11:59
true
PT21M55S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.
2026-11-07T11:59
true
PT21M55S
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.