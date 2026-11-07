История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии - 07.11.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261107/istoriya-na-radio-zaporozhstal--zvezda-stalinskoy-industrializatsii-novorossii-1084312080.html
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии - 07.11.2026 Украина.ру
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 07.11.2026
2026-11-07T11:59
2026-11-07T11:59
история
история
история новороссии
история ссср
индустриализация
запорожье
металлургия
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.Приятного прослушивания!
запорожье
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60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
История на радио: «Запорожсталь» – звезда сталинской индустриализации Новороссии
История на радио: «Запорожсталь» – звезда сталинской индустриализации Новороссии
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история, история новороссии, история ссср, индустриализация, запорожье, металлургия, александр чаленко, александр васильев, украина.ру, 1930-ые, радио, радио "новороссия сегодня", видео
История, История, история Новороссии, история СССР, индустриализация, Запорожье, металлургия, Александр Чаленко, Александр Васильев, Украина.ру, 1930-ые, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.
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История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии

11:59 07.11.2026
 
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.
Приятного прослушивания!
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