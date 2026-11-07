https://ukraina.ru/20261107/istoriya-na-radio-zaporozhstal--zvezda-stalinskoy-industrializatsii-novorossii-1084312080.html

История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии

История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии - 07.11.2026 Украина.ру

История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром... Украина.ру, 07.11.2026

2026-11-07T11:59

2026-11-07T11:59

2026-11-07T11:59

история

история

история новороссии

история ссср

индустриализация

запорожье

металлургия

александр чаленко

александр васильев

украина.ру

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о металлургическом комбинате "Запорожсталь". Днепровский промышленный комбинат (так называлась группа предприятий, ядро которых составляли заводы листовой и инструментальной сталей – нынешние "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь") был построен по американскому проекту и запущен в ноябре 1933 года.Приятного прослушивания!

запорожье

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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