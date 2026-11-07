https://ukraina.ru/20261107/bolshoe-prekrasnoe-soglashenie-tramp-anonsiroval-sdelku-po-ukraine-i-evrope-1084323279.html

"Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе

"Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе - 07.11.2026 Украина.ру

"Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе

Очередной визит российских и украинских делегаций, а по сути трёхсторонняя встреча в Белом доме 6 ноября, был оформлен как гуманитарная миссия. Эвакуация людей из Алешек прошла под личным брендом Мелании Трамп.

2026-11-07T08:31

2026-11-07T08:31

2026-11-07T08:31

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Любопытно, что во время первого срока Трампа Мелания оставалась в тени. А теперь на ней – и гуманитарные миссии, и выступления в ООН, и переговоры с представителями России и Украины.Возвращаясь к встрече омбудсменов России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца, стоит отметить, что она стала продолжением гуманитарной операции, в рамках которой стороны договорились о шестидневном прекращении огня для доставки помощи и эвакуации жителей.Помимо Лантратовой и Лубинца, во встрече участвовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.В ходе мероприятия Мелания Трамп выразила надежду, что опыт Алешек станет импульсом для достижения более масштабного и прочного мира, а не просто временного перемирия. Первая леди США сообщила, что передала через делегации личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.Позже Дональд Трамп анонсировал заключение скорой масштабной сделки по Украине. О чем говорит вся эта активность, разбирались эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Александр Скубченко:Мелания Трамп вчера приняла в Белом доме Кирилла Дмитриева, Яну Лантратову и представителей от Украины – Арахамию и Лубинца.Обсудили успех гуманитарной миссии в Алешках и то, что эти усилия могут стать началом для чего-то большего.Кроме того, Дональд Трамп встретился в Белом доме с Кириллом Дмитриевым (но не стал встречаться с украинской делегацией), по итогам встречи дал понять:"Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут в восторге".После этого заговорил и Зеленский:"Если вы все в США хотите меня заменить, то мы могли бы провести выборы зимой. Но я сказал американцам, что для этого они должны достичь соглашения с россиянами о прекращении огня. Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения".Это не касается Зеленского, чего и как должны достичь Россия и США по Украине. Но наконец-то Зеленский понял, что от него требуют не пойти на соглашение с Россией, а просто уйти. Уйти добровольно и красиво, чтобы соглашение с Россией от Украины заключала уже легитимная власть.Переговоры 10-11 ноября покажут, уйдёт ли Зеленский добровольно, путём выборов зимой, или его придётся выносить "вперёд ногами" ради мира на Украине".Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Дональд Трамп после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым анонсировал "большое, прекрасное соглашение", которое затронет не только Украину, но, возможно, всю Европу. Судя по последующим заявлениям американской администрации, речь может идти о формировании новой архитектуры европейской безопасности.Замысел исторического масштаба. Как это всегда бывает у Трампа. Проблема в том, что особенных политических ресурсов для его реализации сегодня нет.После ноябрьских выборов демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.В январе 2027 года президент окажется перед законодательной властью, настроенной куда менее дружелюбно. Впереди два года до окончания срока, причём значительная часть последнего уйдёт на президентскую кампанию 2028 года.За это время предполагается сделать то, что американская, европейская и мировая дипломатия не смогла сделать за пять лет. А если точнее, то за три десятилетия: согласовать интересы России, США, Украины и нескольких десятков европейских государств, определить взаимные военные ограничения, разработать гарантии безопасности и механизмы контроля за их соблюдением.Причём договориться с Москвой – лишь часть задачи. Вашингтон не может единолично определять обязательства НАТО, отменять европейские санкции или распоряжаться военной инфраструктурой союзников. Каждое существенное решение потребует отдельных согласований, а большинство – парламентского одобрения. Даже подписанный в Белом доме документ ещё не означает появления работающей системы.Россия добивается изменения военно-политического положения в Европе, прежде всего ограничения возможностей НАТО у своих границ. Вашингтон одновременно заявляет о сохранении центральной роли альянса и права государств самостоятельно выбирать союзы.Украина (если про неё вспомнить) требует гарантий от возобновления войны. Европейцы опасаются соглашения, которое позволит двум великим державам определять условия их безопасности без их полноценного участия. Где-то там есть ещё Китай.Иными словами, стороны пока расходятся даже не в деталях будущего порядка, а в представлениях о самом порядке в целом. Можно, конечно, предположить, что Трамп рассчитывает на очередную дипломатическую импровизацию: договориться с Москвой об основных принципах, а затем предъявить остальным участникам готовую конструкцию. Но соглашение, исполнение которого зависит от десятков государств, невозможно обеспечить одной президентской волей. Особенно в актуальных условиях.Впрочем, у всей этой затеи может быть куда более прагматичный смысл. Возможно, никакую новую архитектуру европейской безопасности Трамп в действительности строить не собирается. Большая сделка нужна как фасад гораздо более ограниченного украинского урегулирования.Если договориться по Украине отдельно не получается, можно расширить предмет торга: включить санкции, военные ограничения, экономическое сотрудничество, взаимные гарантии. Появляется больше возможностей для обмена уступками. А главное – возможность представить частичный результат как начало исторического переустройства Европы.Полноценную систему безопасности за два года не построить, зато можно объявить о создании её основ и записать результат в собственный политический актив.Так что главный вопрос состоит не в том, сумеет ли Трамп перестроить европейскую безопасность. Это заведомо более длительный процесс, чем оставшийся ему президентский срок. Вопрос в другом: какую конкретную сделку пытаются заключить под вывеской исторического соглашения – и кто в итоге получит обязательства, а кто ограничится обещаниями".Политолог Юрий Баранчик:Сегодня ночью по Москве Трамп заявил, что готовится большая сделка по Украине, включающая и Европу, о новых гарантиях безопасности. Для нашего уха сия формулировка весьма приятна, так как по сути означает, что США признали правоту наших подходов от осени 2021 года, когда мы предложили Западу обновить систему безопасности в Европе, включая откат НАТО к границам 1997 года.Допустим, на этот раз к словам Трампа действительно стоит прислушаться. А заявление о скором заключении "большой сделки", которая затронет не только Украину, но и всю Европу, – не привычная политическая бравада, а сообщение о действительно готовящемся историческом соглашении.Тогда возникает интересная ситуация. У Трампа остаётся менее двух месяцев до начала работы нового Конгресса. Масштабное международное соглашение, особенно предполагающее пересмотр санкций, финансовые обязательства и долгосрочные гарантии безопасности, невозможно надёжно закрепить исключительно президентскими распоряжениями. Потребуется участие законодателей. А с января добиться необходимой поддержки станет существенно сложнее.Следовательно, если Трамп не блефует, он должен не начинать переговоры, а фактически заканчивать их. Причём не через полгода, а в ближайшие недели. Это означает, что основные параметры предполагаемой сделки уже согласованы или находятся на завершающей стадии обсуждения.Но тогда возникает второй вопрос: что именно можно согласовать настолько быстро?Обычное прекращение огня на Украине явно не соответствует заявленному масштабу. Для этого не требуется обещать соглашение, которое затронет всю Европу. Не говоря о том, что России "просто прекращение" не нужно. А если речь действительно о пересмотре отдельных принципов европейской безопасности, то Трампу придётся решить две совершенно разные задачи.Первая – договориться с Москвой. Причём предложить нечто существенное и значимое: определённость относительно будущего Украины, ограничения военного присутствия в Европе, санкционные решения и новые механизмы российско-американских отношений. Иначе непонятно, ради чего России соглашаться на масштабный компромисс.Вторая – договориться с Европой. Без неё большая сделка попросту не заработает. Европейцам предстоит обеспечивать значительную часть послевоенных расходов, участвовать в гарантиях безопасности Украины, принимать решения относительно собственных санкций и военной политики.Вашингтон не может подписаться за Брюссель, Берлин и Париж.Поэтому европейские столицы необходимо не просто поставить перед фактом, а включить в систему взаимных обязательств. Возможно, именно это Трамп имеет в виду, когда говорит, что соглашение затронет всю Европу.Политические пожелания Зеленского в такой конструкции становятся второстепенным обстоятельством. Это не означает, что Киев можно юридически исключить из урегулирования. Но если основные условия согласуют Вашингтон, Москва и ведущие европейские государства, украинскому руководству останется только терпеть. Особенно если дальнейшая военная помощь и финансирование будут увязаны с принятием предлагаемого соглашения.То есть Трампу за несколько недель нужно одновременно добиться приемлемого компромисса с Россией, обеспечить участие Европы, преодолеть сопротивление Киева и создать юридическую основу соглашения до изменения баланса сил в Конгрессе.Если быть оптимистом, то переговорный процесс продвинулся гораздо дальше, чем известно публике. Иначе обещание скорого подписания большой сделки лишено практического содержания. Ну а если быть реалистом, то всё это похоже на новый "Совет мира". Вроде того, что по Газе.Кстати, а где он?"

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эксклюзив, украина, европа, кирилл дмитриев, владимир зеленский, россия, дональд трамп, нато, оон, слуга народа