https://ukraina.ru/20261107/ukraina-soskuchilas-po-rossii-tramp-prorochit-progress-khronika-sobytiy-na-utro-7-noyabrya-1084334605.html

Украина соскучилась по России, Трамп пророчит прогресс. Хроника событий на утро 7 ноября

Украина соскучилась по России, Трамп пророчит прогресс. Хроника событий на утро 7 ноября - 07.11.2026 Украина.ру

Украина соскучилась по России, Трамп пророчит прогресс. Хроника событий на утро 7 ноября

Украина не видит смысла принимать участие во встрече "Большой двадцатки", если там не будет России. Президент США Дональд Трамп заявил о контактах по Украине и России и о возможном прогрессе в переговорах

2026-11-07T10:00

2026-11-07T10:00

2026-11-07T10:25

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Лидер украинской парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия косвенно выступил за участие России в саммите "Большой двадцатки", который должен пройти в Майами."Мы не согласны [ехать на саммит "Большой двадцатки"], потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян — какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала", — заявил Арахамия.Саммит "Большой двадцатки" состоится 14-15 декабря в Майами. США уже пригласили на саммит президента России Владимира Путина. При этом РФ пока не приняла окончательного решения об участии Путина в саммите."Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение [на саммит G20] мы получили", — рассказал в октябре помощник президента России Юрий Ушаков.Он связал оба саммита — в Китае и в США, утвердительно ответив на вопрос, будет ли много зависеть от ноябрьского саммита, на котором ожидается встреча лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Естественно. Но я и говорю: в начале идёт ноябрь, а потом декабрь", — пояснил он.Президент США ранее допускал приглашение на саммит "Большой двадцатки" Владимира Зеленского, который до этого выразил готовность приехать в Майами и встретиться там с Путиным.А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключал возможность такой встречи."Это невозможно", — заявлял он в сентябре, напомнив тогда, что Путин готов провести переговоры с Зеленским в Москве.В наши дни есть и те, кто не желает присутствия России на саммите в Майами. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в воскресенье, 1 ноября, заявила, что приглашение Путина на саммит вызвало у неё вопросы."Приглашение США [Владимира Путина] на этот саммит вызывает множество серьёзных вопросов", — заявила политик.Она указала, что возможное участие Путина в саммите G20 может привести к легализации возвращения России на международные форумы.Также Каллас предостерегла от шагов, которые могли бы подтолкнуть Москву к мысли о нарастании разногласий среди союзников Украины.Но, судя по словам Арахамии, сама Украина выступает за приглашение России на саммит. Примечательно, что ещё четыре года тому назад Зеленский выступал за исключение России из "Большой двадцатки"."Сейчас нужна жёсткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс, России не место в "двадцатке"", — заявил 29 октября 2022 года после приостановки "зерновой сделки" Зеленский.Спустя два дня, 31 октября 2022 года он снова заявил, что России "не место в G20, ООН и других структурах".Перед саммитом "Большой двадцатки" на Бали 3 ноября 2022 года он снова заявил о необходимости исключения России из организации."Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать в этом саммите, Украина не будет", — подчеркнул Зеленский.А 15 ноября того же года, выступая по видеосвязи уже на самом саммите Зеленский упорно называл "Большую двадцатку" G19.Прошло четыре года и позиция Украины сменилась на диаметрально противоположную. Впрочем, самого Арахамию ещё могут раскритиковать на Украине и заявил, что его слова — выражение частной позиции.Трамп обещает прогрессТем временем президент США Дональд Трамп заявил о контактах с Украиной и Россией."Мы работаем очень хорошо с Россией и Украиной. Мы добиваемся большого прогресса. У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, и завтра тоже запланирован", — рассказал он 6 ноября журналистам.По его словам, Россия и Украина впервые выразили обоюдное стремление к миру."Россия и Украина впервые хотят урегулировать (конфликт — Ред.)", — отметил Трамп.Он также заявил, что у него запланированы встречи во Флориде по поводу России."У нас много встреч запланировано в Мар-а-Лаго со многими людьми, касающихся России и других вещей", — сказал Трамп.Кроме того, он заявил, что предстоящее соглашение будет иметь масштабные последствия."Думаю, это будет очень большое соглашение. Полагаю, оно затронет всю Европу", — отметил Трамп.Ранее, 3 ноября, Трамп заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки."Я думаю, обе стороны сейчас на том этапе, что они готовы сказать: "Давайте заключим сделку", — отметил Трамп в интервью британской газете The Financial Times.Издание в своей публикации отметило, что Трамп испытывает оптимизм относительно продвижения российско-украинских переговоров.Подробнее о нюансах украино-американских отношений — в статье Владимира Скачко "Ещё может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа".

https://ukraina.ru/20261107/vladimir-vasilev-igry-trampa-s-ukrainoy-okoncheny-ssha-pereydut-k-kursu-kotoryy-ne-ponravitsya-rossii-1084325228.html

https://ukraina.ru/20261106/v-irane-proigral-na-ukraine-esch-est-shans-trampu-predstoit-ochen-trudnyy-vybor-1084320678.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сша, оон, слуга народа, ес