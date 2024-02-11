Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине - 11.02.2024 Украина.ру
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Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине - 11.02.2024 Украина.ру
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров умными людьми. Об этом Трамп заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина
2024-02-11T15:23
2024-02-11T15:23
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владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
джо байден
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Также он сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп.В конце января Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена.По мнению экс-президента США, Путин и Си стремятся улучшить свои государства, а Байдена назвал "чрезвычайно некомпетентным“.
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новости, россия, сша, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, джо байден
Новости, Россия, США, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден

Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине

15:23 11.02.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров умными людьми. Об этом Трамп заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина
"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — заявил Трамп.
Также он сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп.
В конце января Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена.
По мнению экс-президента США, Путин и Си стремятся улучшить свои государства, а Байдена назвал "чрезвычайно некомпетентным“.
Хроника выборов президента США
5 февраля, 16:36
Дональд Трамп и развал НАТООдна из заслуг Дональда Трампа состоит в том, что он вскрыл глубокий кризис, в котором находится НАТО. Произошло это ещё в 2016 году, когда он обратил внимание на малые расходы на оборону европейских партнёров
 
НовостиРоссияСШАКНР (Китай)Владимир ПутинСи ЦзиньпинДональд ТрампДжо Байден
 
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Заголовок открываемого материала
15:23Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
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