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Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине - 11.02.2024 Украина.ру
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров умными людьми. Об этом Трамп заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина
2024-02-11T15:23
2024-02-11T15:23
2024-02-11T15:23
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Также он сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп.В конце января Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена.По мнению экс-президента США, Путин и Си стремятся улучшить свои государства, а Байдена назвал "чрезвычайно некомпетентным“.
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новости, россия, сша, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, джо байден
Новости, Россия, США, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров умными людьми. Об этом Трамп заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина