https://ukraina.ru/20240211/1053222129.html

Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ

Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ - 11.02.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ

Главное, я всякий раз жду – кто-то же должен этому возмутиться. Пусть не широкие народные массы, понятно, ни на какой Майдан они не выйдут, пусть хотя бы какой-нибудь деятель культуры, который бы вышел и сказал – вы что вообще творите? Мы за это стояли на Майдане?

2024-02-11T05:30

2024-02-11T05:30

2024-02-11T05:30

интервью

украина

владимир путин

такер карлсон

валерий залужный

александр сырский

владимир зеленский

россия

германия

олаф шольц

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О том, почему интервью, которое дал американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало такой огромный эффект в мире, а так же чего еще стоит ждать от украинской власти изданию Украина.ру рассказал публицист и радио-ведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.– Армен, как вы считаете, почему интервью Владимира Путина, которое он дал Такеру Карлсонау имело такой эффект? Десятки миллионов просмотров, на Западе многие призывают всяческие кары на голову Карлсона, но активно его смотрят. В чем суть феномена, почему именно это интервью вызвало столь огромный ажиотаж по всему миру?– Во-первых, ему был дан слишком большой пиар, причем не нами, это сделал Госдепартамент, Белый Дом, который голосил как койот, которого дергают за все возможные конечности – от самого факта.Согласитесь, что когда перед интервью, еще ничего не произошло, еще только Такер прилетел, начинается: мы его отправим в Гуантанамо, объявим его изменником, лишить его американского гражданства, осудить заодно Трампа и вообще всех, кто к этому причастен.Любой человек любит запретный плод. Тут американцы пошли по пути, как создалась битломания в мировом масштабе. Ведь битлы были явлением локально английским, до момента, пока они не прилетели в США, где каждые несколько минут об этом рассказывали абсолютно все СМИ.К моменту, когда они выходят на шоу Эда Салливана, о них знали уже все, включая домашних животных. Вся Америка прильнула к экрану, что же это такое, потому что пластинок еще было недостаточно выпущено, они пойдут попозже, а всем было интересно, что это.С этого момента начинается мировая битломания, потому что если ты покорил Америку – ты покорил весь мир, как тогда говорили.Ровно то же самое они сделали сейчас. Карлсон приезжает к Путину, они начинают орать заранее – не надо ничему верить, вас будут обманывать. Любой человек скажет: подождите, я хочу посмотреть, а что ж там такое?Плюс к тому – московские похождения Такера Карлсона, он был на выставке "Россия", это плюс еще одна статья нарушена уголовного кодекса Вашингтонщины. Он отведал "Вкусно и точка", вступил в злостную коллаборацию против Макдональдса. Он встречался с американскими беженцами. А дальше следует само интервью.Оно не для внутрироссийской аудитории, потому что она все знала. Давайте честно – президент не первый раз рассказывает про Богдана Хмельницкого. Единственное, я всякий раз, когда Верховный об этом говорит, я боюсь, что эти дебилы взорвут памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, потому что его же ее петлюровцы хотели снести, у них просто руки не дошли.– Но надпись они оттуда убрали.– Они не только надпись убрали, они ровно около у него, у подножья памятника, убили графа Келлера – первую шашку России, знаменитого генерала-кавалериста, это был демонстративный акт.По Польше, по Прибалтике Верховный тоже много раз говорил внутри российской аудитории. Здесь важно то, что это прозвучало на Западе.Карлсон потом еще записал видео короткое, с итогами, своими размышлениями по разговору с президентом. Он говорит, что "нами управляют сумасшедшие". Мы это и так знали, но здесь важно, что это из звучит уст Такера Карлсона.– Какие основные тезисы президент России отправил западной аудитории? Насколько важна эта большая историческая справка, 25 минут в начале интервью, и удалось ли нам донести что-то новое, что мы еще не доносили Западу?– На западную аудиторию президент откровенно о северных потоках не говорил. Я могу сказать, подожди, это звучало на прямой линии. Да, только здесь суть в том, как показывает Запад это все.Чтобы все понимали, сравниваем – "Украина.ру" СМИ, и условно CNN. "Украина.ру" берет фрагмент, например, выступления Порошенко при принятии закона о мобилизации, выставляет его и пишет текст, что "это выступление Петра Порошенко в Верховной раде при принятии закона о мобилизации".Что делает CNN? Берется картинка, в которой выключается звук, и сверху накладывается текст из серии "кровавый тиран отметает доводы западных демократий".Что он на самом деле говорит – западный человек не знает, даже если бы он знал русский, ему все равно звук выключили. Понятно, что далеко не каждый полезет смотреть, что там на "Кремлин.ру" есть, и будет это стараться перевести. А тут это прямым текстом звучит.Поэтому такая гипермерная реакция на все. Они искренне полагали, что, перебанив всех, кого только можно, они уже соответственно отрезали путь доступа к информации, а здесь Такер это показывает.Отсюда два важных момента. Первое – ни Такер Карлсон, ни Дональд Фредович Трамп не являются друзьями России. Они не являются пророссийским журналистом и пророссийским кандидатом в президенты США.Они являются проамериканскими деятелями, достаточно прагматичными, исходящими из своих собственных интересов.И второе – то, что интервью президента было показано не в прямом эфире телеканала, условно CNN, Fox News, NBC, а показано в интернете – это просто лишняя демонстрация того обстоятельства, что традиционные медиа все больше и больше сдают пальму первенства новым медиа. Из этого надо исходить.Я еще в 2012 году в вашем же здании, на Пятницкой, 25, на третьем этаже, где зал коллегии, говорил, что все сайты, это все очень хорошо, но, ребята, мир движется к мобильности и к другому контенту. Карлсон это показал – 70 миллионов просмотров.– На момент записи нашей передачи больше 110 млн.– И это только в его аккаунте. А мы же понимаем прекрасно, какое количество было раскассировано. Кстати, главными пострадавшими с этой точки зрения являются русские пользователи, потому что зачастую запросы выводили на англоязычную версию, а вовсе не на русскую, но уже к шести утра это недоразумение было исправлено, а в первые часы было с этим сложно.Что еще из основного? Да, наверное, сам факт диалога. Я сегодня в эфире говорил о том, что это второй случай. Первый был – это беседа Сталина с господином Стетсоном, когда вопреки ожиданиям, Сталин заговорил о том, что с американцами можно разговаривать, холодная война, и тем не менее.Многие советские граждане тогда были шокированы, они посчитали, что какой-то вредитель куда-то пролез. Им показывали газету "Правда", где была стенограмма, и они с большим удивлением на это взирали. Сейчас вторая попытка.Первая успехом не увенчалась, потому что дальше последовал маккартизм со всеми вытекающими из этого последствия, а сейчас есть надежда, потому что десятки тысяч американцев были очень удивлены, потому что они смотрят на русского президента, а потом они смотрят на Байдена, который носит браслет, который ему "подарила Богородица".Ну, согласитесь, даже если ты одноклеточный имбецил, но сравнение будет уже точно не в пользу этого малоприятного человека. Собственно, отсюда и следует такая абсолютно нервная реакция – Кирби выступал, Салливан, Хиллари Клинтон, вся эта обслуга копошащаяся, CNN и все прочие. Только уже поздно – эта история сложилась.Для Байдена это фатально вдвойне. Во-первых, он не выдержал никакого сравнения своим внезапным, внеплановым появлением. Я так понимаю, что надо было как-то нивелировать эффект от этого интервью, но получилось как нельзя более неудачно.И второе – я боюсь, что это интервью похоронит не просто шансы Байдена, оно очень больно ударит по Демократической партии вообще. Потому что все на это посмотрели и сказали – да, однако ж это не очень похоже на то, что нам целых, без малого два года, рассказывали Кирби, Салливаны, Блинкены, Остины и Байдены. Вот это гораздо большая история.А что касается бурчания европейцев, что они там ничего нового не услышали, они признают, что для них не новость, что американцы уничтожили "Северный поток". В этом случае я горд и счастлив такой их информированности – молодцы.– Раз уж Сталина вспомнили, то был еще один случай, это было до Сталина. Ленин и Джон Рид, который впоследствии выдал небольшую книжечку "Десять дней, которые потрясли мир".– Да. Вот, что я забыл, это к вопросу, у нас срочносборный контингент изгунделся, изстонался за два дня: "Зачем давать интервью американцу"?Ленин почему-то разговаривал с Ридом, и потом эта книга стала культурным событием. К Сталину приезжали европейские писатели, и он с ними беседовал, они потом даже книги писали по этому поводу.Мы настолько отвыкли (это правда) за два года от нормального конструктивного разговора с Западом, что, конечно, это выглядит сногсшибательно. Все, что мы видим – это лютый бред. А здесь сидит нормальный, спокойный мужик, спокойно разговаривает. Если он что-то не понимает, он так и говорит. Эпизод с Богданом Хмельницким, когда он говорит, подождите, это давно было, давайте ближе к делу, и Путин ему спокойно объясняет.Мы отвыкли от такого, потому что обычно выходит какое-то полено и начинает молоть чепуху, после этого все начинают нервничать и диалог не получается.Дальше мы переходим на ниву попытки угадать второе дно во всей этой истории, потому что мне кажется, что здесь речь была не только за интервью, мне кажется, что по классической схеме Такер что-то привез от определенных кругов и что-то увез обратно.Что это было "что-то", мы, я думаю, в краткосрочной, а может быть, в среднесрочной перспективе сумеем понять, но я не верю, что условно этот вопрос не проговаривался с тем же самым Трампом. И, может быть, кстати, еще и по этой причине такая нервозность, потому что не знает американская администрация, о чем договаривались.– Прочитал на неделе статья канцлера Германии Олафа Шольца для Wall Street Journal от 7 февраля. В ней он с одной стороны рассказывает, что страны НАТО не считают себя воюющими, не стремятся к конфронтации и все такое прочее, а с другой – все интервью напрочь проникнуто воинственной риторикой, он рассказывает о жутких последствиях от того, что Украина проиграет, говорит о том, что надо продолжать финансировать.Процитирую: "Долгосрочные последствия и цена неспособности противостоять России затмят любые инвестиции в настоящее время".Вкупе с заявлением Швеции о прекращении расследования на "Северных потоках", вкупе с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, о том, что ЕС намерен сделать ВСУ и ВПК Украины частью своих возможностей. Честно, это выглядит для меня как минимум, как подготовка общественного мнения к прямому столкновению с нами.Интересуют ваши мысли об этом, и насколько мои мысли могут отражать реальность?– Я не думаю, что дойдет до открытого столкновения, потому что память о том, чем оно завершилось в тот раз, все-таки в Германии сильна. Они могут категорически нас бояться и не любить на уровне политических элит, но я не думаю, что до такого сумасшествия дойдет.Все же объясняется достаточно просто. Ну нет у Шольца другого варианта. Не может он выйти и сказать: ребята, вы знаете, что мы два года это все финансировали, мы разрушили собственную экономику, уничтожили собственный резервный фонд, у нас "Мерседес Бенц", национальная гордость Германии, имеет бледный вид и макаронную походку, и все это ушло в пустоту.Он должен доигрывать эту роль. Он будет призывать. Другой вопрос, что это же все пока еще Соединенные Штаты в полупозиции, хотя я склонен полагать, что на самом деле, полупозиция закончилась, потому что, когда Соединенные Штаты устами Салливана сказали, что они не возражают против отставки Залужного, а мы же с вами знаем прекрасно, что Залужный был креатурой Остина, в отличие от Сырского, кстати, который был креатурой бритишей.Спихнув это все туда, Соединенные Штаты, особенно при таких прекрасных показателях Байдена, и при таких электоральных перспективах, перекрестились и сказали – вот, отлично, пускай британцы занимаются. Потом бритиши это тоже попытаются на кого-то списать в свою очередь, а Шольцу остается только…В Германии однажды вышла книга по поводу разгрома в войне. Мне очень нравится ее название – "Горе побежденных". Там как раз про все злоключения, про неудачи, можно будет написать второй том.К тому моменту, правда, там уже, наверное, никого из этого правительства не будет – ни Хабика, ни Анны Полены, ни самого Шольца.Кстати, здесь абсолютно прямая параллель – Шольц и Байден. Каждый из них убил свой рейтинг, и еще и для полноты ощущений убил рейтинг партии, потому что тот показатель, который есть сегодня у СДПГ – это минимальные значения за всю историю партии.Это не за сто лет даже, как мы считаем, что экономика Германии сравнима сейчас по степени потрясения в чем-то с дефицитным бюджетом даже Веймарской республики.Так вот – в Веймарской республике рейтинг СДПГ был выше, чем сейчас. Это фантастический результат Шольца. Никакой враг социал-демократов так удачно бы не сделал.– Упомянули об эпопее с Залужным. Мы в прошлый раз ее немного касались. На сегодня эпопея, так или иначе, закончилась. Скажите, какая нам разница, кто во главе украинской армии? Какая нам разница, насколько легитимен тот же Зеленский, потому что все акцентируют, что 31 марта 2024 года, если выборы не состоятся – он нелегитимен.Какая нам разница, кто и на кого меняет, и почему в наших СМИ уделяют столько внимания внутриполитической грызне на Украине, если курс, независимо от перестановки любых фигур, в стране не изменится?– Это во многом традиция, к сожалению. Эксперты "Украина.ру", не те, которые потом станут гражданами, а те, которые были гражданами России на момент начала Майдана, они, мне кажется, знают гораздо больше об украинской политике, чем украинский обыватель.Я ловлю себя на мысли о том, что общаясь с коллегами, наверное, если каждого из нас отловить в коридоре и спросить: ребята, расскажите биографию главы министерства образования РФ Кравцова – я думаю, на этом зависнем мы все. Но если каждого из нас спросить: расскажите биографию Сырского… Это реально комедия – каждый из нас расскажет это поэтапно, включая, за что он получил, при окончании второй академии золотую медаль.Это традиция. С одной стороны она показывает уровень вовлеченности в предмет. С другой стороны она показывает, насколько пресловутая Украина проникла в нас самих. Если бы можно было бы уже создать гильдию украинистов, украноведов, украинологов – ей бы в мире равных не было.Зачастую мы знаем об этом гораздо больше, чем сами украинцы. Это данность. Поэтому, конечно, любые передвижения по фэншую – сразу же возникают флэшбеки. Сегодня я с кем только ни заговорил про Дебальцево, это же Сырский, про фортецю Бахмут, это же тоже Сырский, про его работу в миссии НАТО в 2013 году и т.д.Что касается легитимности, то это вообще родовая травма, потому что слишком многие из экспертного сообщества тогда, в 2019 году, радостно голосили. Вопросов о том, насколько эта власть может быть неудачная, подняло несколько человек. Я точно могу назвать троих – два вам прекрасно известны, третьего вы тоже знаете.Первые двое – это Ростислав Владимирович Ищенко, чью книгу "Украина.ру" готовит к печати, и Армен Сумбатович Гаспарян. Было это как раз во время этого марафона "Ночь выборов". Третий был Алексей Анатольевич Мартынов. Все остальные были уверены, что забыли Порошенко, сейчас этот все будет делать.Потом, когда случился Нормандский формат, и Зеленский там выступил в образе Хлестакова, как у Гоголя сказано – легкости мысли он был необычайной – то тут начался разговор про то, что он нелегимный.Те же самые люди, которые говорили о легитимности перехода власти, заняли другую позицию. Понятно, что они ждут, не дождутся марта месяца.Я правда, искренне не понимаю, что это им дает, в принципе, если они собираются поразмышлять о нелегитимности власти – это можно делать хоть сейчас, это можно было делать два года назад.Если ты говоришь, что ты проводишь мобилизацию в военном времени, но при этом ты войну не объявляешь, а проводимая мобилизация противоречит своду законов, мне кажется, тогда пожалуйста – можно размышлять про нелегитимность власти.Но почему-то все ждут именно 31 марта, но тогда вы будьте последовательны, вы что, хотите увидеть Стефанчука президентом Украины? Может быть, вы просто не в курсе, но по Конституции он власть забирает. Или же тогда его надо до этого поменять на кого-то, я правда, не понимаю, на кого, но это неважно.Это же шизофрения – ура, ура, ура, 31 будет нелегитимно, а потом вы получите борова. И что от этого поменяется? У вас уже был такой же пример – исполняющий обязанности президента Турчинов, который выпустил из тюрьмы уголовников и раздал им оружия. С чего начинается активная фаза?– И повел так называемые поезда дружбы на Крым, и автобусы...– Ну конечно – исполняющий обязанности президента. Поэтому когда я слышу этих странных людей, о том, что 31 марта, и он будет нелегитимный – ну и чего? Если бы не было у нас примера Турчинова, наверное, теоретически можно было бы об этом поразмышлять, но с таким-то примером!Мне понравилось размышление: а может быть парламент выставит какую-то другую кандидатуру. Простите, вы законы читали? Что значит "выставит"? там в законе написано, кто будет возглавлять страну. Там не предусмотрена процедура "давайте мы проголосуем".И потом, эти все размышления – ребята, вы забываете, что на сегодняшний момент у Ермака все-таки есть большинство. Когда вы говорите о том, что они вдруг там что-то переголосуют.Кстати, проект мобилизации тоже очень показателен. Порошенко с Тимошенко пошли в отказ, а вот эти пророссийские все – оппозиционная платформа "За жизнь" дала недостающие голоса Ермаку. После этого вы хотите, чтобы они там за что-то еще проголосовали? Ну не знаю, ребята.– К вопросу "могилизации", несмотря на то, что новая блокада украинского зерна идет, с Польшей не договорились, несмотря на все остальные проблемы, главной проблемой остается мобилизация.Поступила информация, что конвейер смерти теперь в виде местных территориальных центров комплектования, они же военкоматы – будет работать без остановки, имеется в виду круглосуточно.Кабмин разрешил круглосуточную работу ТЦК. Но сразу вопрос. Если не обращать внимание на проблемы, если заниматься только этим, то так и ресурсы в стране закончатся, и люди в стране рано или поздно закончатся.– На людей там абсолютно наплевать, и на ресурсы тоже. Я думаю, что вы видели сегодняшний инсайт с Банковой, о том, что они собираются, поскольку денег от Америки нет, от Европы они наконец-то посчитали, что такое 50 млрд. на четыре года, при дыре в бюджете в 40 млрд., это на эту минуту только сорок. Они хотят договориться с Международным валютным фондом. Распродать все, что осталось хоть в каком-то виде, и получить за это деньги.Что касается людей. Мы с вами говорили, что это какой-то абсолютно удивительный феномен национализма, где власти плевать на свой народ. Несчастный старик Даль в гробу, наверное, вращается, понимая, что одним этим можно осквернить весь его знаменитный четырехтомный словарь великого русского языка, потому что национализм должен заниматься другим.Но самое поразительное состоит в том, что это не феномен, условно Зеленского или Ермака, а вы посмотрите, что говорят все эти деятели из добрбатов. Один предложил – если ты не вышел из машины – военкому прострелить тебе колено. Второй говорит, что надо с шестнадцати лет всех мобилизовать, даже школу не закончил – сразу не мобилизацию. Это совершенно новый эпизод, который я не до конца понимаю.Главное, я всякий раз жду – кто-то же должен этому возмутиться. Пусть не широкие народные массы, понятно, ни на какой Майдан они не выйдут, пусть хотя бы какой-нибудь деятель культуры, который сбежал давным-давно из Украины в Голландию, я имею в виду, например, Алексея Горбунова, народного артиста Украины, который бы вышел и сказал – вы что вообще творите? Мы за это стояли на Майдане?У них же любимая присказка: "Зато стоял Майдан". Вы уверены, что он стоял за это? А самое главное, что об этом говорят исключительно в России. С кем из уважаемых коллег ни перекинешься, все говорят – ну как это может быть? Это по большому счету уничтожение генофонда нации.– Недавно был в запрещенном в нашей стране фейсбуке, флешмоб "Мне 21 год", я решил просмотреть – там мои бывшие украинские одногруппники, те, кто младшим курсом, когда я не журналистике в Киеве учился, тоже выставляют свои воспоминания. Многим был 21 год во время Майдана.Получается занятно – пишет человек: "Несмотря на войну, несмотря на вторжение России, жить стало лучше". Человек мотается, а жить стало лучше в его голове. Это для меня самый непонятный феномен.– Великий киевлянин Булгаков помните, что в "Собачьем сердце" сказал? "Зина, дайте ему селедки"! Это единственное, что здесь уместно.На самом деле это очень хороший показатель деформации голов. Когда ты на протяжении десяти лет находишься в состоянии яростной шизофрении, это должно было сказываться.Не помню, я вам говорил, или нет, я тут однажды сел и думаю – я совершу гражданский подвиг, я посмотрю стрим Гордона, всехуторского изделия номер два, с первой секунды до последней. Я на двадцатой минуте был убежден, что я нацист. Это реально зомбирование!Теперь представим, что это круглые сутки идет! И этот марафон сумасшедший, эти все лидеры мнения – они же об одном и том же говорят!Причем, они ведь говорят "мы стали свободнее, нам стало лучше"! Я не знаю, наверное, опять же, как и условно у национализма есть новое какое-то значение, наверное, есть новое значение у слова "свобода". Для меня непонятно – чему они радуются.Я смотрю показатели бюджета Украины – тут нет поводов для радости, как мне кажется. Я смотрю на показатель сбора урожая и оцениваю, до какого состояния вы заминировали страну, я прекрасно понимаю, сколько потребуется денег и усилий, чтобы это потом хотя бы на исходные вернуть. А они считают, что жить стало лучше.Историческую быль вам расскажу. 1917 год, март, только-только рухнула династия Романовых. Один из гвардейских офицеров шел по Петрограду под ручку с невестой, и сказал ей: "Дорогая, в какое удивительное и прекрасное время нам выпало счастье жить"!Вечером того же дня его убила пьяная матросня. Но видимо до этого он искренне полагал, что все очень хорошо. Наверное, в такой же модели живут и упомянутые вами люди.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240210/1053218694.html

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Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, владимир путин, такер карлсон, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, россия, германия, олаф шольц