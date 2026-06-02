https://ukraina.ru/20260602/a-teper-petlyura-ya-skazal-kak-natsistskiy-renessans-nekrofilii-privodit-ukrainu-v-upadok---1079719382.html

"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок

"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок - 02.06.2026 Украина.ру

"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок

Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, конечно же, круто лопухнулся с всплеском политической некрофилии, с помощью которой он хочет мобилизовать остатки украинского патриотизма – не с того сгнившего тлена начал.

2026-06-02T15:53

2026-06-02T15:53

2026-06-02T16:21

украина

польша

киев

владимир зеленский

симон петлюра

андрей мельник

вооруженные силы украины

оун

иностранный легион

весь скачко

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Ему бы с другими костями скорбно побаловаться под софитами и на другой гробик коленопреклоненно метнуть пядь земли, а он не просчитал ни объект, ни выгоды. И политические, и геополитические, и даже внутриукраинские.Но Зеленский ошибся, когда решил перезахоронить на Украине останки как бы "национальных героев", которые якобы сражались и жизнь положили за Украину – лидера Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюру, инициатора создания Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца, и двух сопредседателей этой самой ОУН* Андрея Мельника и Степана Бандеры, которые бульдожьей хваткой конкурентов вцепились друг другу в глотки, когда после гибели Коновальца организация треснула, как гнилая тыква с червями и тараканами, в сражениях за подачки из гитлеровских абвера и гестапо.А тут как раз и юбилей подоспел соответствующий: 25 мая 2026 года минуло ровно 100 лет, как боец французского Иностранного легиона, поэт-анархист Самуил Шварцбурд застрелил Петлюру в Париже. Как собаку. Подошел на улице, поинтересовался, случайно не Петлюра ли этот чмошно-никчемный ботан, рассматривающий парижские витрины, и, получив утвердительный ответ, разрядил в него револьвер. А потом сел на приступку и спокойно дождался полиции. Он как чувствовал, что присяжные во французском суде его за Петлюру, этот мерзкий символ еврейских погромов на Украине, оправдают вчистую.В еврейских погромах на Украине, организованных с благословения Петлюры, у его убийцы-мстителя Шварцбурда погибли все родственники – 15 человек из тех 50-200 тысяч, которые в годы гражданской войны стали жертвами беспредела.В защиту Шварцбурда во время суда над ним выступили Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и даже Александр Керенский. И присяжные оправдали убийцу – признали за ним право на месть и возмездие, на которое никак не смогли сподобиться политики.Вот с Петлюры бы Зеленскому и начать унаваживать украинскую землю, свозя в нее разные трупы. Но прогадал Зеленский, который у нас, как известно, тоже числится евреем и своей национальностью даже как бы подтверждает, что "антисемитизма, нацизма и фашизма на Украине быть не может". Оказывается, может и еще как может…С помощью этой показной некрофилии Зеленский рассчитывал и рассчитывает выполнить три текущие актуальные задачи своего падающего в пропасть режима. Во-первых, подтвердить его политический окрас – националистический, но проевропейский, прозападный, коллаборационистский и даже компрадорский. То есть ориентированный исключительно на западных кураторов и спонсоров.Во-вторых, подтвердить, что и его Украина является правопреемницей не УССР, а УНР и тех "украинских эрзац-держав", которыми бредили Мельник и Бандера в годы Второй мировой войны, служа Адольфу Гитлеру в его расстрельно-карательных батальонах. А ВСУ, утюжащие бомбами и ракетами бывший свой собственный народ, являются наследниками погромных полков Петлюры и Украинской повстанческой армии (УПА*) Бандеры/Мельника. И все погибшие за такую Украину обязательно найдут последний приют в родной земле. Пусть и через много лет. По расчетам теоретиков неонацистского режима в Киеве, это должно хоть частично поднять боевой дух ВСУ в окопах.В-третьих, исходя из выше сказанного, хоть частично мобилизовать себе в помощь украинский патриотизм, стремительно угасающий на пятом году войны и раздавленный изуверскими действиями людоловов из ТЦК, насильственно превращающих собственный народ в расходный материал и пушечное мясо на фронтах СВО.Однако, как говорят на Украине, "сталося не так, як гадалося" (вышло не так, как задумывали). Начал Зеленский, увы, с Мельника, которого отрыли в Люксембурге, потому что, говорят, истекал срок нахождения в тамошней земле останков нацика, а дураков, чтобы заново проплатить за место на кладбище, больше не нашлось…Короче, эксгумировали останки Мельника, перевезли их на Украину и вместе с женой Софией зарыли торжественно на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом. "Полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину — не ту, которую вынужден был оставить, а ту, о которой мечтал. Он вернулся в Украину сильную, свободную, гордую, Украину, которая знает, чего хочет, Украину, которая держится вместе без внутреннего раздора, и именно поэтому благодаря своему единству держит свои сильные позиции", — исторг из себя Зеленский.А рядом дежурно скорбели на самом высоком уровне премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов**, замруководителя ОПУ Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Минветеранов Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Андрей Сибига и даже третий президент Украины Виктор Ющенко.Следующим назвали Бандеру, могила которого в Мюнхене является местом периодических провокаций (ее "благодарные" почитатели обливают то краской, то экскрементами, долбят молотком, справляют нужду и т. д.), Петлюру на кладбище Монпарнас в Париже, где с "головным отаманом" (главным атаманом – одна из должностей в УНР) тоже не особо церемонятся, или Коновальца, похороненного в Роттердаме и благополучно забытого.Но дело даже не в забвении или нарочитом осквернении могил. Абсолютно протухшим оказалось дело, которому служили указанные персонажи и тогда, когда они жили сами, и сейчас, когда их потомки пытаются его, это дело, как бы продолжить.Главная причина исторической обструкции в том, что служили-то они не Украине, не ее государственности, суверенитету или процветанию. Нет, нет еще раз нет. Под красивые слова об украинской государственности, о "нэньке", о свободе для украинцев все эти люди на самом деле воевали лишь за собственную власть. На Украине всей, а если не получится, то хотя бы на ее части.Как известный украинский предатель №1 гетман Иван Мазепа, предавший царя Петра I, хотел обменять у польского или шведского королей всю Украину на Витебское и Полоцкое княжество для себя лично, так и Петлюра с Коновальцем хотели за власть в Киеве для себя отдать Польше пять областей Западной Украины. И по Рижскому договору от 1921 года отдали: (Станиславскую) Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую в Галичине и Ровенскую и Волынскую на Волыни.Вернули эти земли Украине только в сентябре 1939 года во время освободительного похода Красной армии. Но Петлюру к тому времени застрелили, а Коновальца успешно и продуктивно подкормил конфетами со взрывчаткой советский разведчик Павел Судоплатов, выходец, кстати, из Мелитополя Запорожской области сейчас России, а тогда Украины.Но дело предательства Украины за власть для себя успешно подхватили Мельник и Бандера, предложив Гитлеру свои услуги в обмен за некую "Украинскую державу", которую бандеровцы и провозгласили 30 июня 1941 года.Этим они развеселили и расстроили Гитлера, который и думать не хотел о "самостийной Украине". Украина при нем была разделена на четыре части: дистрикт Галиция в Варшавском генерал-губернаторстве (западные области Галичины), рейхскомиссариат "Украина" со столицей в Ровно (север и центр Украины), Транснистрию под оккупационной властью Румынии (Таврия, Одесская область, Буковина и Южная Бессарабия) и Закарпатье под властью Венгрии.Вот и вся самостийная Украина при Бандере и Мельнике. И расстрельный Буковинский курень из мельниковцев, которые сидели за пулеметами в Киевском Бабьем Яру. Или бандеровцы, которые сожгли белорусскую Хатынь…Это историческая правда, а не бредни неонацистских "икспердов" и историков, сделавших научное предательство своим лизоблюдским ремеслом. Мазепа, Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера – это люди, которые хотели захватить власть на Украине предательством: или ценой ее независимости, или утратой территорий. Точно так же, как после госпереворота 2014 года Петр Порошенко** и Зеленский хотят удержать власть в Киеве ценой превращения Украины в западную неоколонию, которая должна быть русофобским тараном в войне с Россией. За интересы Запада, разумеется.И что самое ожидаемое: даже более брезгливые соседи неонацистской Украины не стали мириться с глорификацией украинских упырей и вурдалаков. Неонацистский некрофилический ренессанс вызвал нешуточный скандал в Польше, чреватый даже прекращением помощи украинским беженцам, а то и вообще разрывом отношений. Из "адвоката Украины" в европейских делах Польша может стать ее прокурором. Вот что она делает сегодня:– из-за присвоения подразделению украинских Сил специальных операций имени героев УПА президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. А Украину не брать в ЕС, чем бредят нацики. "Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи", — сказал Навроцкий журналистам. Так Навроцкий поддержал инициативу депутата сейма Гжегожа Плачека лишить Зеленского того самого ордена Белого орла;– директор Бюро международной политики канцелярии Навроцкого Марчин Пшидач рекомендовал Зеленскому извиниться: "Думаю, что Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность";– глава МВД Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, что украинский лидер совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков: "Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается, — это абсолютная катастрофа";— МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара и выразил ему решительный протест в связи с решением, действиями и планами Зеленского;– член Сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве (выполнял роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Киеву. – Авт.): "Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (польская база в Жешуве — Авт.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну".– президент Польши в 1990-1995 годах и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса возмутился перезахоронением на Украине Мельника и участием в церемонии Зеленского. "Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу (Украины – Авт.) я и дальше буду помогать в борьбе с советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке", – символично написал явно выживающий из памяти антисоветчик Валенса;– из-за "чествования УПА" экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий уже вернул орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году.Нехотя как-то зашевелился с протестами и Израиль, напоминая Зеленскому, что творили с его одноплеменниками бандеровцы и мельниковцы, научившись у Петлюры и Коновальца.Теперь, в принципе, осталось только наблюдать и оценить, во что выльются эти грозные филиппики по-польски и по-израильски. Зеленский же тем и знаменит, что хотя и упрям, но очень труслив. И если он никак не отреагирует, то значит, поляки его и не сильно пугали, а только выстраивали свою политическую игру на чужой крови и изнасилованной памяти. А что с них, с русофобов, еще взять?*признаны в России террористической и экстремистской организацией.**признан в России экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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