"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок - 02.06.2026 Украина.ру
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"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок
"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок - 02.06.2026 Украина.ру
"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок
Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, конечно же, круто лопухнулся с всплеском политической некрофилии, с помощью которой он хочет мобилизовать остатки украинского патриотизма – не с того сгнившего тлена начал.
2026-06-02T15:53
2026-06-02T16:21
украина
польша
киев
владимир зеленский
симон петлюра
андрей мельник
вооруженные силы украины
оун
иностранный легион
весь скачко
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Ему бы с другими костями скорбно побаловаться под софитами и на другой гробик коленопреклоненно метнуть пядь земли, а он не просчитал ни объект, ни выгоды. И политические, и геополитические, и даже внутриукраинские.Но Зеленский ошибся, когда решил перезахоронить на Украине останки как бы "национальных героев", которые якобы сражались и жизнь положили за Украину – лидера Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюру, инициатора создания Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца, и двух сопредседателей этой самой ОУН* Андрея Мельника и Степана Бандеры, которые бульдожьей хваткой конкурентов вцепились друг другу в глотки, когда после гибели Коновальца организация треснула, как гнилая тыква с червями и тараканами, в сражениях за подачки из гитлеровских абвера и гестапо.А тут как раз и юбилей подоспел соответствующий: 25 мая 2026 года минуло ровно 100 лет, как боец французского Иностранного легиона, поэт-анархист Самуил Шварцбурд застрелил Петлюру в Париже. Как собаку. Подошел на улице, поинтересовался, случайно не Петлюра ли этот чмошно-никчемный ботан, рассматривающий парижские витрины, и, получив утвердительный ответ, разрядил в него револьвер. А потом сел на приступку и спокойно дождался полиции. Он как чувствовал, что присяжные во французском суде его за Петлюру, этот мерзкий символ еврейских погромов на Украине, оправдают вчистую.В еврейских погромах на Украине, организованных с благословения Петлюры, у его убийцы-мстителя Шварцбурда погибли все родственники – 15 человек из тех 50-200 тысяч, которые в годы гражданской войны стали жертвами беспредела.В защиту Шварцбурда во время суда над ним выступили Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и даже Александр Керенский. И присяжные оправдали убийцу – признали за ним право на месть и возмездие, на которое никак не смогли сподобиться политики.Вот с Петлюры бы Зеленскому и начать унаваживать украинскую землю, свозя в нее разные трупы. Но прогадал Зеленский, который у нас, как известно, тоже числится евреем и своей национальностью даже как бы подтверждает, что "антисемитизма, нацизма и фашизма на Украине быть не может". Оказывается, может и еще как может…С помощью этой показной некрофилии Зеленский рассчитывал и рассчитывает выполнить три текущие актуальные задачи своего падающего в пропасть режима. Во-первых, подтвердить его политический окрас – националистический, но проевропейский, прозападный, коллаборационистский и даже компрадорский. То есть ориентированный исключительно на западных кураторов и спонсоров.Во-вторых, подтвердить, что и его Украина является правопреемницей не УССР, а УНР и тех "украинских эрзац-держав", которыми бредили Мельник и Бандера в годы Второй мировой войны, служа Адольфу Гитлеру в его расстрельно-карательных батальонах. А ВСУ, утюжащие бомбами и ракетами бывший свой собственный народ, являются наследниками погромных полков Петлюры и Украинской повстанческой армии (УПА*) Бандеры/Мельника. И все погибшие за такую Украину обязательно найдут последний приют в родной земле. Пусть и через много лет. По расчетам теоретиков неонацистского режима в Киеве, это должно хоть частично поднять боевой дух ВСУ в окопах.В-третьих, исходя из выше сказанного, хоть частично мобилизовать себе в помощь украинский патриотизм, стремительно угасающий на пятом году войны и раздавленный изуверскими действиями людоловов из ТЦК, насильственно превращающих собственный народ в расходный материал и пушечное мясо на фронтах СВО.Однако, как говорят на Украине, "сталося не так, як гадалося" (вышло не так, как задумывали). Начал Зеленский, увы, с Мельника, которого отрыли в Люксембурге, потому что, говорят, истекал срок нахождения в тамошней земле останков нацика, а дураков, чтобы заново проплатить за место на кладбище, больше не нашлось…Короче, эксгумировали останки Мельника, перевезли их на Украину и вместе с женой Софией зарыли торжественно на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом. "Полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину — не ту, которую вынужден был оставить, а ту, о которой мечтал. Он вернулся в Украину сильную, свободную, гордую, Украину, которая знает, чего хочет, Украину, которая держится вместе без внутреннего раздора, и именно поэтому благодаря своему единству держит свои сильные позиции", — исторг из себя Зеленский.А рядом дежурно скорбели на самом высоком уровне премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов**, замруководителя ОПУ Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Минветеранов Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Андрей Сибига и даже третий президент Украины Виктор Ющенко.Следующим назвали Бандеру, могила которого в Мюнхене является местом периодических провокаций (ее "благодарные" почитатели обливают то краской, то экскрементами, долбят молотком, справляют нужду и т. д.), Петлюру на кладбище Монпарнас в Париже, где с "головным отаманом" (главным атаманом – одна из должностей в УНР) тоже не особо церемонятся, или Коновальца, похороненного в Роттердаме и благополучно забытого.Но дело даже не в забвении или нарочитом осквернении могил. Абсолютно протухшим оказалось дело, которому служили указанные персонажи и тогда, когда они жили сами, и сейчас, когда их потомки пытаются его, это дело, как бы продолжить.Главная причина исторической обструкции в том, что служили-то они не Украине, не ее государственности, суверенитету или процветанию. Нет, нет еще раз нет. Под красивые слова об украинской государственности, о "нэньке", о свободе для украинцев все эти люди на самом деле воевали лишь за собственную власть. На Украине всей, а если не получится, то хотя бы на ее части.Как известный украинский предатель №1 гетман Иван Мазепа, предавший царя Петра I, хотел обменять у польского или шведского королей всю Украину на Витебское и Полоцкое княжество для себя лично, так и Петлюра с Коновальцем хотели за власть в Киеве для себя отдать Польше пять областей Западной Украины. И по Рижскому договору от 1921 года отдали: (Станиславскую) Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую в Галичине и Ровенскую и Волынскую на Волыни.Вернули эти земли Украине только в сентябре 1939 года во время освободительного похода Красной армии. Но Петлюру к тому времени застрелили, а Коновальца успешно и продуктивно подкормил конфетами со взрывчаткой советский разведчик Павел Судоплатов, выходец, кстати, из Мелитополя Запорожской области сейчас России, а тогда Украины.Но дело предательства Украины за власть для себя успешно подхватили Мельник и Бандера, предложив Гитлеру свои услуги в обмен за некую "Украинскую державу", которую бандеровцы и провозгласили 30 июня 1941 года.Этим они развеселили и расстроили Гитлера, который и думать не хотел о "самостийной Украине". Украина при нем была разделена на четыре части: дистрикт Галиция в Варшавском генерал-губернаторстве (западные области Галичины), рейхскомиссариат "Украина" со столицей в Ровно (север и центр Украины), Транснистрию под оккупационной властью Румынии (Таврия, Одесская область, Буковина и Южная Бессарабия) и Закарпатье под властью Венгрии.Вот и вся самостийная Украина при Бандере и Мельнике. И расстрельный Буковинский курень из мельниковцев, которые сидели за пулеметами в Киевском Бабьем Яру. Или бандеровцы, которые сожгли белорусскую Хатынь…Это историческая правда, а не бредни неонацистских "икспердов" и историков, сделавших научное предательство своим лизоблюдским ремеслом. Мазепа, Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера – это люди, которые хотели захватить власть на Украине предательством: или ценой ее независимости, или утратой территорий. Точно так же, как после госпереворота 2014 года Петр Порошенко** и Зеленский хотят удержать власть в Киеве ценой превращения Украины в западную неоколонию, которая должна быть русофобским тараном в войне с Россией. За интересы Запада, разумеется.И что самое ожидаемое: даже более брезгливые соседи неонацистской Украины не стали мириться с глорификацией украинских упырей и вурдалаков. Неонацистский некрофилический ренессанс вызвал нешуточный скандал в Польше, чреватый даже прекращением помощи украинским беженцам, а то и вообще разрывом отношений. Из "адвоката Украины" в европейских делах Польша может стать ее прокурором. Вот что она делает сегодня:– из-за присвоения подразделению украинских Сил специальных операций имени героев УПА президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. А Украину не брать в ЕС, чем бредят нацики. "Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи", — сказал Навроцкий журналистам. Так Навроцкий поддержал инициативу депутата сейма Гжегожа Плачека лишить Зеленского того самого ордена Белого орла;– директор Бюро международной политики канцелярии Навроцкого Марчин Пшидач рекомендовал Зеленскому извиниться: "Думаю, что Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность";– глава МВД Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, что украинский лидер совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков: "Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается, — это абсолютная катастрофа";— МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара и выразил ему решительный протест в связи с решением, действиями и планами Зеленского;– член Сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве (выполнял роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Киеву. – Авт.): "Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (польская база в Жешуве — Авт.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну".– президент Польши в 1990-1995 годах и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса возмутился перезахоронением на Украине Мельника и участием в церемонии Зеленского. "Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу (Украины – Авт.) я и дальше буду помогать в борьбе с советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке", – символично написал явно выживающий из памяти антисоветчик Валенса;– из-за "чествования УПА" экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий уже вернул орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году.Нехотя как-то зашевелился с протестами и Израиль, напоминая Зеленскому, что творили с его одноплеменниками бандеровцы и мельниковцы, научившись у Петлюры и Коновальца.Теперь, в принципе, осталось только наблюдать и оценить, во что выльются эти грозные филиппики по-польски и по-израильски. Зеленский же тем и знаменит, что хотя и упрям, но очень труслив. И если он никак не отреагирует, то значит, поляки его и не сильно пугали, а только выстраивали свою политическую игру на чужой крови и изнасилованной памяти. А что с них, с русофобов, еще взять?*признаны в России террористической и экстремистской организацией.**признан в России экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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украина, польша, киев, владимир зеленский, симон петлюра, андрей мельник, вооруженные силы украины, оун, иностранный легион, весь скачко, мнения, владимир скачко
Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Симон Петлюра, Андрей Мельник, Вооруженные силы Украины, ОУН, иностранный легион, весь Скачко, Мнения, Владимир Скачко

"А теперь Петлюра, я сказал!". Как нацистский ренессанс некрофилии приводит Украину в упадок

15:53 02.06.2026 (обновлено: 16:21 02.06.2026)
 
© Фото : dyvys.info
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : dyvys.info
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, конечно же, круто лопухнулся с всплеском политической некрофилии, с помощью которой он хочет мобилизовать остатки украинского патриотизма – не с того сгнившего тлена начал.
Ему бы с другими костями скорбно побаловаться под софитами и на другой гробик коленопреклоненно метнуть пядь земли, а он не просчитал ни объект, ни выгоды. И политические, и геополитические, и даже внутриукраинские.
Но Зеленский ошибся, когда решил перезахоронить на Украине останки как бы "национальных героев", которые якобы сражались и жизнь положили за Украину – лидера Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюру, инициатора создания Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца, и двух сопредседателей этой самой ОУН* Андрея Мельника и Степана Бандеры, которые бульдожьей хваткой конкурентов вцепились друг другу в глотки, когда после гибели Коновальца организация треснула, как гнилая тыква с червями и тараканами, в сражениях за подачки из гитлеровских абвера и гестапо.
А тут как раз и юбилей подоспел соответствующий: 25 мая 2026 года минуло ровно 100 лет, как боец французского Иностранного легиона, поэт-анархист Самуил Шварцбурд застрелил Петлюру в Париже. Как собаку. Подошел на улице, поинтересовался, случайно не Петлюра ли этот чмошно-никчемный ботан, рассматривающий парижские витрины, и, получив утвердительный ответ, разрядил в него револьвер. А потом сел на приступку и спокойно дождался полиции. Он как чувствовал, что присяжные во французском суде его за Петлюру, этот мерзкий символ еврейских погромов на Украине, оправдают вчистую.
В еврейских погромах на Украине, организованных с благословения Петлюры, у его убийцы-мстителя Шварцбурда погибли все родственники – 15 человек из тех 50-200 тысяч, которые в годы гражданской войны стали жертвами беспредела.
В защиту Шварцбурда во время суда над ним выступили Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и даже Александр Керенский. И присяжные оправдали убийцу – признали за ним право на месть и возмездие, на которое никак не смогли сподобиться политики.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вот с Петлюры бы Зеленскому и начать унаваживать украинскую землю, свозя в нее разные трупы. Но прогадал Зеленский, который у нас, как известно, тоже числится евреем и своей национальностью даже как бы подтверждает, что "антисемитизма, нацизма и фашизма на Украине быть не может". Оказывается, может и еще как может…
С помощью этой показной некрофилии Зеленский рассчитывал и рассчитывает выполнить три текущие актуальные задачи своего падающего в пропасть режима. Во-первых, подтвердить его политический окрас – националистический, но проевропейский, прозападный, коллаборационистский и даже компрадорский. То есть ориентированный исключительно на западных кураторов и спонсоров.
Во-вторых, подтвердить, что и его Украина является правопреемницей не УССР, а УНР и тех "украинских эрзац-держав", которыми бредили Мельник и Бандера в годы Второй мировой войны, служа Адольфу Гитлеру в его расстрельно-карательных батальонах. А ВСУ, утюжащие бомбами и ракетами бывший свой собственный народ, являются наследниками погромных полков Петлюры и Украинской повстанческой армии (УПА*) Бандеры/Мельника. И все погибшие за такую Украину обязательно найдут последний приют в родной земле. Пусть и через много лет. По расчетам теоретиков неонацистского режима в Киеве, это должно хоть частично поднять боевой дух ВСУ в окопах.
В-третьих, исходя из выше сказанного, хоть частично мобилизовать себе в помощь украинский патриотизм, стремительно угасающий на пятом году войны и раздавленный изуверскими действиями людоловов из ТЦК, насильственно превращающих собственный народ в расходный материал и пушечное мясо на фронтах СВО.
Однако, как говорят на Украине, "сталося не так, як гадалося" (вышло не так, как задумывали). Начал Зеленский, увы, с Мельника, которого отрыли в Люксембурге, потому что, говорят, истекал срок нахождения в тамошней земле останков нацика, а дураков, чтобы заново проплатить за место на кладбище, больше не нашлось…
Короче, эксгумировали останки Мельника, перевезли их на Украину и вместе с женой Софией зарыли торжественно на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом. "Полковник Андрей Мельник вернулся в другую Украину — не ту, которую вынужден был оставить, а ту, о которой мечтал. Он вернулся в Украину сильную, свободную, гордую, Украину, которая знает, чего хочет, Украину, которая держится вместе без внутреннего раздора, и именно поэтому благодаря своему единству держит свои сильные позиции", — исторг из себя Зеленский.
А рядом дежурно скорбели на самом высоком уровне премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента (ОПУ) Кирилл Буданов**, замруководителя ОПУ Ирина Верещук, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Минветеранов Наталья Калмыкова, министр иностранных дел Андрей Сибига и даже третий президент Украины Виктор Ющенко.
Следующим назвали Бандеру, могила которого в Мюнхене является местом периодических провокаций (ее "благодарные" почитатели обливают то краской, то экскрементами, долбят молотком, справляют нужду и т. д.), Петлюру на кладбище Монпарнас в Париже, где с "головным отаманом" (главным атаманом – одна из должностей в УНР) тоже не особо церемонятся, или Коновальца, похороненного в Роттердаме и благополучно забытого.
Но дело даже не в забвении или нарочитом осквернении могил. Абсолютно протухшим оказалось дело, которому служили указанные персонажи и тогда, когда они жили сами, и сейчас, когда их потомки пытаются его, это дело, как бы продолжить.
Главная причина исторической обструкции в том, что служили-то они не Украине, не ее государственности, суверенитету или процветанию. Нет, нет еще раз нет. Под красивые слова об украинской государственности, о "нэньке", о свободе для украинцев все эти люди на самом деле воевали лишь за собственную власть. На Украине всей, а если не получится, то хотя бы на ее части.
Как известный украинский предатель №1 гетман Иван Мазепа, предавший царя Петра I, хотел обменять у польского или шведского королей всю Украину на Витебское и Полоцкое княжество для себя лично, так и Петлюра с Коновальцем хотели за власть в Киеве для себя отдать Польше пять областей Западной Украины. И по Рижскому договору от 1921 года отдали: (Станиславскую) Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую в Галичине и Ровенскую и Волынскую на Волыни.
Вернули эти земли Украине только в сентябре 1939 года во время освободительного похода Красной армии. Но Петлюру к тому времени застрелили, а Коновальца успешно и продуктивно подкормил конфетами со взрывчаткой советский разведчик Павел Судоплатов, выходец, кстати, из Мелитополя Запорожской области сейчас России, а тогда Украины.
Но дело предательства Украины за власть для себя успешно подхватили Мельник и Бандера, предложив Гитлеру свои услуги в обмен за некую "Украинскую державу", которую бандеровцы и провозгласили 30 июня 1941 года.
Этим они развеселили и расстроили Гитлера, который и думать не хотел о "самостийной Украине". Украина при нем была разделена на четыре части: дистрикт Галиция в Варшавском генерал-губернаторстве (западные области Галичины), рейхскомиссариат "Украина" со столицей в Ровно (север и центр Украины), Транснистрию под оккупационной властью Румынии (Таврия, Одесская область, Буковина и Южная Бессарабия) и Закарпатье под властью Венгрии.
Вот и вся самостийная Украина при Бандере и Мельнике. И расстрельный Буковинский курень из мельниковцев, которые сидели за пулеметами в Киевском Бабьем Яру. Или бандеровцы, которые сожгли белорусскую Хатынь…
Это историческая правда, а не бредни неонацистских "икспердов" и историков, сделавших научное предательство своим лизоблюдским ремеслом. Мазепа, Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера – это люди, которые хотели захватить власть на Украине предательством: или ценой ее независимости, или утратой территорий. Точно так же, как после госпереворота 2014 года Петр Порошенко** и Зеленский хотят удержать власть в Киеве ценой превращения Украины в западную неоколонию, которая должна быть русофобским тараном в войне с Россией. За интересы Запада, разумеется.
И что самое ожидаемое: даже более брезгливые соседи неонацистской Украины не стали мириться с глорификацией украинских упырей и вурдалаков. Неонацистский некрофилический ренессанс вызвал нешуточный скандал в Польше, чреватый даже прекращением помощи украинским беженцам, а то и вообще разрывом отношений. Из "адвоката Украины" в европейских делах Польша может стать ее прокурором. Вот что она делает сегодня:
– из-за присвоения подразделению украинских Сил специальных операций имени героев УПА президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. А Украину не брать в ЕС, чем бредят нацики. "Президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи", — сказал Навроцкий журналистам. Так Навроцкий поддержал инициативу депутата сейма Гжегожа Плачека лишить Зеленского того самого ордена Белого орла;
– директор Бюро международной политики канцелярии Навроцкого Марчин Пшидач рекомендовал Зеленскому извиниться: "Думаю, что Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность";
– глава МВД Польши Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24 заявил, что украинский лидер совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков: "Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается, — это абсолютная катастрофа";
— МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара и выразил ему решительный протест в связи с решением, действиями и планами Зеленского;
– член Сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве (выполнял роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Киеву. – Авт.): "Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (польская база в Жешуве — Авт.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну".
– президент Польши в 1990-1995 годах и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса возмутился перезахоронением на Украине Мельника и участием в церемонии Зеленского. "Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу (Украины – Авт.) я и дальше буду помогать в борьбе с советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке", – символично написал явно выживающий из памяти антисоветчик Валенса;
– из-за "чествования УПА" экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий уже вернул орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году.
Нехотя как-то зашевелился с протестами и Израиль, напоминая Зеленскому, что творили с его одноплеменниками бандеровцы и мельниковцы, научившись у Петлюры и Коновальца.
Теперь, в принципе, осталось только наблюдать и оценить, во что выльются эти грозные филиппики по-польски и по-израильски. Зеленский же тем и знаменит, что хотя и упрям, но очень труслив. И если он никак не отреагирует, то значит, поляки его и не сильно пугали, а только выстраивали свою политическую игру на чужой крови и изнасилованной памяти. А что с них, с русофобов, еще взять?
*признаны в России террористической и экстремистской организацией.
**признан в России экстремистом и террористом
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23:46В Одесской области запретили "Измаильское пушкинское общество", просуществовавшее почти 29 лет
23:44"Украинские деколонизаторы" приписывают себе создателя рамочного улья Прокоповича
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23:37Станция Джанкой закрыта для посадки пассажиров, поезда следуют изменённым маршрутом
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23:33Украинский философ назвал "мову" детскими хотелками для идиотов
23:30Ограничения временной защиты для украинских мужчин в Европейском союзе будут отвечать интересам Украины
23:23В Горловке в результате удара украинского БПЛА ранен мирный житель. Главные новости к этому часу
23:12Киевский режим расширяет зону принудительной эвакуации в Харьковской области
23:09В польской прессе обсуждают лишение Зеленского Ордена Белого орла на фоне героизации бандеровцев
22:44Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, и обвинил в дезинформации "фейк-ньюс"
22:42Владимир Зеленский заявил о возможном новом массированном ракетном ударе по украинским объектам
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22:15В Ровенской области сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана афганской войны
22:10Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Европейский союз
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21:55ТЦК травят только бедных и одиноких
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