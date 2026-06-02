"Отбились плохо": украинские военные признают бессилие своего ПВО. Хроника событий на утро 2 июня

Россия нанесла массированный удар по Киеву, ставший еще одним ответом на атаку ВСУ в Старобельске. Одновременно с этим украинские военные признали бессилие ПВО перед российскими ракетами. Между тем американский лидер Дональд Трамп пригрозил Нетаньяху тюрьмой и обвинил в неблагодарности. В то же время Иран приостановил переговоры с США

2026-06-02T08:50

"Отбились плохо, как и в прошлый раз": украинские военные признали бессилие ПВО после массированного удара по КиевуРоссийские войска в ночь на вторник нанесли массированный ракетный удар по украинской столице, который стал ответом на атаку Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске, унесшую жизни 21 человека. Предупреждение о неизбежности возмездия Москва делала заранее.Накануне удара президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное трагедии в Старобельске. Глава государства назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты" и заявил о неотвратимости наказания для виновных."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил Путин, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Генеральный прокурор РФ Игорь Гуцан сообщил, что в качестве обвиняемых в атаке на Старобельск привлечены командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, начальник Главного управления разведки Украины Иващенко, а также еще несколько командиров ВСУ. Киев свою причастность к удару по колледжу отрицает.Как и в прошлый раз, основной удар пришелся на Киев. Украинское агентство УНИАН сообщило о серии из восьми взрывов в столице. Утром Киев был затянут дымом от пожаров. Известный украинский военный паблик "Николаевский ванек" подвел итоги ночной атаки с горечью признав: "Отбились плохо, как и в прошлый раз".По его данным, российские войска атаковали практически те же объекты, что и во время удара 24 мая, но уже большим количеством ракет, "которые пока у нас нечем сбивать".Украинские власти вновь заявляют о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot, без которых невозможно сбивать баллистические цели. Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой о наращивании поставок, однако, по данным СМИ, ответа из Вашингтона до сих пор не последовало.Стоит напомнить, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. В воскресенье более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли на место трагедии. Японским представителям СМИ Токио запретил участвовать в поездке, BBC отказалась официально, а CNN, по словам очевидцев, "в отпуске"."Ты сумасшедший!": Трамп в ярости накричал на Нетаньяху, Тегеран приостановил переговоры с СШАБлижневосточный фронт американской дипломатии трещит по швам. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля вышел из себя, разразился нецензурной бранью и обвинил Биньямином Нетаньяху в срыве переговоров с Ираном. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.По данным издания, Трамп был "взбешен" действиями Израиля в Ливане, которые спровоцировали резкую реакцию Тегерана. Иран пригрозил прекратить переговоры с Вашингтоном, если атаки на Ливан не прекратятся.Американский лидер также припомнил Нетаньяху его многолетние судебные тяжбы."Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", — цитирует Axios слова Трампа.У президента США сложилось впечатление, что его собеседник прибегает к непропорциональной эскалации конфликта с Ливаном, а число жертв в этой стране вызывает у Вашингтона серьезное беспокойство.Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил, что Тегеран не только приостановит переговорный процесс с Вашингтоном, но и выступит против Тель-Авива, если тот продолжит военные действия против Ливана. Иранское агентство Tasnim уже объявило о приостановке переговоров с США из-за непрекращающихся атак Израиля.При этом Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть заключен уже на следующей неделе."Думаю, речь идет о следующей неделе", — ответил президент США на вопрос о сроках согласования документа. Однако он добавил, что не согласовал предыдущую версию меморандума, так как ожидает включения в него еще "нескольких пунктов".Несмотря на напряженный разговор с Нетаньяху, после беседы также с представителями ливанской "Хезболлы" Трамп объявил о намерении сторон прекратить огонь. Однако, судя по утечкам в Axios, мир на Ближнем Востоке дается Вашингтону с огромным трудом, а отношения между Белым домом и канцелярией премьер-министра Израиля находятся на низшей точке.На этом фоне газета New York Times констатирует: заявления Трампа о "легких победах" в секторе Газа, Иране и на Украине столкнулись с "суровой реальностью". Президентство американского лидера, по оценке издания, зашло в тупик.Неудачи Трампа в завершении конфликтов стали "неизбежным результатом" того, что президент "с огромными амбициями столкнулся с непреодолимыми препятствиями глобальной реальности". Эксперты отмечают, что США могут "лучше всего" уничтожать объекты с воздуха, но "хуже всего" — контролировать политические события в Иране, России или на Украине.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 1 июня до 07:00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак охватила приграничные, центральные и южные регионы страны, территорию Крыма, а также акватории Азовского и Черного морей.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Тихоновка. Бои продолжаются в Малиновке, Рай-Александровке, а также в районах Липовки и Дибровы. Отмечается продвижение российских войск в сторону Пискуновки.На Добропольском направлении российские подразделения практически полностью зачистили Васильевку. Бои продолжаются в Мирном и на окраинах Шевченко. Растет активность у населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.На Запорожском направлении атаки противника у Степногорска заметно ослабли. Бои продолжаются за Гуляйпольское и на подступах к Новосёловке. Российские войска продвигаются в сторону населенных пунктов Копани, Долинка и Любицкое.На Константиновском направлении боестолкновения идут по всему городу. Российские подразделения наращивают давление в районе Долгой Балки, постепенно подавляя оставшиеся очаги сопротивления Вооруженных сил Украины.На Краснолиманском направлении продолжается продвижение российских войск от населенного пункта Ставки в сторону Красного Лимана. Усиливаются бои в Святогорске, где противник несет потери и пытается удержать занимаемые рубежи.Любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу практически всегда подвержено мониторингу противника различными средствами, как визуального, так и теплового контроля. Подробнее - в материале Как спрятаться от "глаз и ушей" противника в лесах и посадках

Кристина Черкасова

