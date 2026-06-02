Украина капитулирует и "рухнет в Руину". Эксперты и политики о перспективах страны

В экспертном сообществе обсуждают, дадут ли американцы ракеты Владимиру Зеленскому, сможет ли Европа долго поддерживать киевский режим, насколько вероятен сценарий осенней капитуляции Киева и что будет со страной после этого

2026-06-02T06:20

Остатки "дух Анкориджа" не развеялись до конца, не зря США не поставили подпись под инициированным Киевом документом с осуждением РФ за атаку на Киев, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его словам, для президента США Дональда Трампа важнее перспективы совместного с РФ заработка.Вряд ли можно ожидать положительной реакции Вашингтона и на открытое письмо Зеленского с требованием ускорить поставки Киеву ракет, тем более, что и физически это пока невозможно, сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Золотарёв предположил, что Зеленский даже рискует нарваться на "непрямой ответ", когда ему напомнят о строительном проекте "Династия" и о других коррупционных скандалах. Впрочем, вряд ли в Киеве всерьёз рассчитывают, что письмо, адресованное Трампу и Конгрессу, возымеет положительный эффект, это открытое послание — просто пиар от Зеленского, рассчитывающего внутри страны объяснять военные неудачи отказом в поставках ракет от США.Объяснять украинцам придётся не только это, денег от Запада будет поступать всё меньше, экономика Украины будет стагнировать. Совсем помощь не обнулится, но и очереди инвесторов ожидать не стоит, полагает эксперт, добавив, что говорит о послевоенном периоде.А пока война продолжается, нехватка людей для ВСУ ощущается всё острее. Золотарёв отметил, что мобилизационный резерв Украины оценивают по-разному — от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Но вопрос в качестве - кого только уже не отлавливают для штурмов... Если же говорить о количестве, то на срок от полугода до года мобресурс ещё будет обеспечен, а вот что дальше — сказать сложно.Вряд ли дойдёт до мобилизации женщин, "бабий бунт" власти совсем не нужен, но снижение мобилизационного возраста до 18 лет возможно. Однако молодёжь, не дожидаясь подобных решений, массово покидает страну, не веря ни государству, ни в государство, сказал политтехнолог.Он напомнил о результатах довоенных (ещё до 2022 года) социсследований, согласно которым 53% молодёжи в возрасте 18-25 лет не связывали своё будущее с Украиной."Вот такую страну мечты построили", - констатировал Золотарёв. Он выразил сомнения в том, что Киеву удастся добиться "мягкого возвращения" уехавших украинцев. По его мнению, многие страны не будут заинтересованы в том, чтобы их депортировать. А если всерьёз запахнет депортациями, то беженцы успеют уехать куда-нибудь подальше — в Чили, например, откуда уже точно не выдадут.Но что дальше? Отвечая на вопросы зрителей своего видеоблога, Золотарёв отметил, что есть риск "сомализации" Украины после завершения боевых действий, есть риск того, что Украина "рухнет в Руину". По крайней мере, по его словам, "такая возможность существует".Но до завершения войны ещё надо дожить. Многие эксперты предсказывали и предсказывают затягивание конфликта на неопределённый срок, но вот находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что даже самому Зеленскому очень хочется, чтобы война завершилась быстро, ещё до осени 2026 года, поскольку "ситуация с инфраструктурой и подготовкой городов к зиме — критическая"."Если до осени русские "вынесут" объекты водоснабжения и канализации, то жизнь в крупных городах остановится", - написал парламентарий в своём блоге, посоветовав посмотреть на фотографии Дрездена и Бремена времён Второй мировой войны.Но, думается, российское командование воздержится от того, чтобы перенимать именно такой опыт англосаксов. А вспомнить можно и другие примеры — украинские города, разрушенные в пыль фашистами. Потомки этих фашистов теперь - "партнёры" и "друзья" Киева. Ничего доброго из этого партнёрства и из этой дружбы не выйдет.Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады, бывший лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга в эфире одного из каналов выразил надежду на то, что война всё же закончится в обозримом будущем. Он отметил, что хотелось бы именно так трактовать появившиеся в украинских пабликах заявления, что Донбасс будто бы "особой ценности не представляет" и Киеву можно от него и отказаться.Отметим, что западные партнёры против такого варианта. Во всяком случае, экс-спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог на форуме в Одессе заявил, что, по его мнению, Киеву нельзя отдавать эти территории - "пусть Россия за них поборется". Об этом он сказал и президенту США, обосновав этот свой тезис тем, что "украинцы справятся с этим очень-очень хорошо".По его словам, в идеале россияне должны отступить, а в самом худшем для Киева случае будет установлен статус-кво по линии боевого соприкосновения, то есть ВС РФ "займут территории, но мы не будем этого признавать".Но если так, то в будущем неизбежна новая война, все это понимают.Что до войны текущей, то Василий Волга высказал своё видение финала. По его мнению, США созрели для мирного решения, в Европе народы тоже "зреют", а вот "догнивающие" европейские элиты — нет.Однако, по мнению экс-депутата, ЕС сейчас "входит в ступор структурных проблем", которые просто не дадут возможности финансировать киевский режим.Поэтому, сказал Волга, один из наиболее вероятных вариантов таков: война закончится осенью 2026 года - "будет капитуляция в сентябре-октябре месяце, подписание мирных соглашений и перформатирование системы безопасности на Европейском континенте".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Не хочешь умереть по-хорошему, будет по-плохому", или Армия мёртвых душ. Эксперты о "психической чуме"

