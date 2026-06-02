Украина в огне после ударов ВС РФ. Новости СВО

В Киеве ночью и утром во вторник раздаются взрывы. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T07:54

🟥 Также они гремят на окраинах Харькова.🟥 Удар нанесен по Сумскому району.🟥 Сообщается о прилете по центральному району Киева. Столицу затягивает черным дымом. Мониторинговые каналы заверяют, что горит железнодорожный узел Петровка в Подоле, речной порт, док, а также промышленная и складская зоны на полуострове Рыбальский.🟥 Множественные пожары фиксируют в промзоне "Мотор Сич" в оккупированном Запорожье.🟥 Также пожары фиксируются на газоперерабатывающем заводе в Андреевке и складском комплексе в Мерефе Харьковской области.🟥 Масштабный пожар разгорелся на заводе "Запорожтрансформатор".🟥 По предварительным данным, ночью было запущено в общей сложности 99 ракет, в том числе 37 "Искандер-М"/С-400, 24 "Х-101", 16 "Калибров", 12 "Искандер-К" и 10 "Цирконов". Часть ракет были ложными целями С-400 для уничтожения украинских перехватчиков Patriot. Кроме того, несколько ракет РСЗО "Торнадо-С" поразили цели в Запорожье, Балаклее и Харькове.🟥 ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Подробнее об успехах россиян - в материале Рекордный показатель ударов ВС РФ по Украине, ПВО ВСУ малоэффективно. Новости СВО на сайте Украина.ру.

