Украина в огне после ударов ВС РФ. Новости СВО
В Киеве ночью и утром во вторник раздаются взрывы. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T07:54
Украина в огне после ударов ВС РФ. Новости СВО

07:54 02.06.2026
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
В Киеве ночью и утром во вторник раздаются взрывы. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Также они гремят на окраинах Харькова.
🟥 Удар нанесен по Сумскому району.
🟥 Сообщается о прилете по центральному району Киева. Столицу затягивает черным дымом.
Мониторинговые каналы заверяют, что горит железнодорожный узел Петровка в Подоле, речной порт, док, а также промышленная и складская зоны на полуострове Рыбальский.
🟥 Множественные пожары фиксируют в промзоне "Мотор Сич" в оккупированном Запорожье.
🟥 Также пожары фиксируются на газоперерабатывающем заводе в Андреевке и складском комплексе в Мерефе Харьковской области.
🟥 Масштабный пожар разгорелся на заводе "Запорожтрансформатор".
🟥 По предварительным данным, ночью было запущено в общей сложности 99 ракет, в том числе 37 "Искандер-М"/С-400, 24 "Х-101", 16 "Калибров", 12 "Искандер-К" и 10 "Цирконов".

Часть ракет были ложными целями С-400 для уничтожения украинских перехватчиков Patriot. Кроме того, несколько ракет РСЗО "Торнадо-С" поразили цели в Запорожье, Балаклее и Харькове.
🟥 ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Подробнее об успехах россиян - в материале Рекордный показатель ударов ВС РФ по Украине, ПВО ВСУ малоэффективно. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
