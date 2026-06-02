В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
2026-06-02T13:30
В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
13:30 02.06.2026 (обновлено: 13:55 02.06.2026)
В Киеве после атаки поврежден IT-парк. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Небо над украинской столицей затянуто дымом, слышны взрывы, пишут местные СМИ.
🟥 Новые взрывы гремят в Харькове.
🟥 "Укрэнерго" сообщает об отключениях электроэнергии по всей Украине. Заявляется, что в результате ночных ударов повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.
🟥 В ходе ночной ракетно-дроновой атаки россияне поразили: рекрутинговый центр № 8041 в Киеве; логистический центр РЦ "Вишнёвое" в городе Вишнёвое; склад "Нова Пошты" № 17; грузовой район Киевского речного порта; автомастерскую оборонного завода "Маяк"; дарницкий завод железобетонных конструкций; завод "Мотор Сич" в Запорожье; склад в Мерефе Харьковской области; газоперерабатывающий завод в Полтавской области; шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области; завод "Эсмаш" в Киеве; завод "Генератор" в Киеве; трансформаторный завод "Запорожтрансформатор" в Запорожье.
🟥 Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем, посетовал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
🟥 Россияне делают успехи на Глуховском направлении: российские подразделения зашли на окраину Бачевска.
