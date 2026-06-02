В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО - 02.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260602/v-kieve-posle-udara-povrezhden-it-park-novosti-svo-1079714517.html
В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО - 02.06.2026 Украина.ру
В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
В Киеве после атаки поврежден IT-парк. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T13:30
2026-06-02T13:55
сво
спецоперация
украина
киев
харьков
украина.ру
юрий игнат
укрэнерго
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079706446_0:145:2753:1694_1920x0_80_0_0_ebeac34352e41e47d9186bbc3a8e0ac0.jpg
🟥 Небо над украинской столицей затянуто дымом, слышны взрывы, пишут местные СМИ.🟥 Новые взрывы гремят в Харькове.🟥 "Укрэнерго" сообщает об отключениях электроэнергии по всей Украине. Заявляется, что в результате ночных ударов повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.🟥 В ходе ночной ракетно-дроновой атаки россияне поразили: рекрутинговый центр № 8041 в Киеве; логистический центр РЦ "Вишнёвое" в городе Вишнёвое; склад "Нова Пошты" № 17; грузовой район Киевского речного порта; автомастерскую оборонного завода "Маяк"; дарницкий завод железобетонных конструкций; завод "Мотор Сич" в Запорожье; склад в Мерефе Харьковской области; газоперерабатывающий завод в Полтавской области; шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области; завод "Эсмаш" в Киеве; завод "Генератор" в Киеве; трансформаторный завод "Запорожтрансформатор" в Запорожье.🟥 Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем, посетовал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.🟥 Россияне делают успехи на Глуховском направлении: российские подразделения зашли на окраину Бачевска.О других событиях - в материале Украина в огне после ударов ВС РФ. Новости СВО на сайте Украина.ру.
украина
киев
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079706446_151:0:2602:1838_1920x0_80_0_0_3e152ecafb3e7854de08a03cab400f44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, украина, киев, харьков, украина.ру, юрий игнат, укрэнерго, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Киев, Харьков, Украина.ру, Юрий Игнат, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины

В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО

13:30 02.06.2026 (обновлено: 13:55 02.06.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Читать в
ДзенTelegram
В Киеве после атаки поврежден IT-парк. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Небо над украинской столицей затянуто дымом, слышны взрывы, пишут местные СМИ.
🟥 Новые взрывы гремят в Харькове.
🟥 "Укрэнерго" сообщает об отключениях электроэнергии по всей Украине. Заявляется, что в результате ночных ударов повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.
🟥 В ходе ночной ракетно-дроновой атаки россияне поразили: рекрутинговый центр № 8041 в Киеве; логистический центр РЦ "Вишнёвое" в городе Вишнёвое; склад "Нова Пошты" № 17; грузовой район Киевского речного порта; автомастерскую оборонного завода "Маяк"; дарницкий завод железобетонных конструкций; завод "Мотор Сич" в Запорожье; склад в Мерефе Харьковской области; газоперерабатывающий завод в Полтавской области; шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области; завод "Эсмаш" в Киеве; завод "Генератор" в Киеве; трансформаторный завод "Запорожтрансформатор" в Запорожье.
🟥 Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем, посетовал представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
🟥 Россияне делают успехи на Глуховском направлении: российские подразделения зашли на окраину Бачевска.
О других событиях - в материале Украина в огне после ударов ВС РФ. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияУкраинаКиевХарьковУкраина.руЮрий ИгнатУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
14:58Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
14:55Избивают и шантажируют. Правда о том, что происходит с политзаключенными в Винницкой ИК №86
14:43Роман Романов: кто он
14:42Елена Панина: кто она
14:39"Не "агрессия России", а гражданская война": в Белоруссии напомнили о начале катастрофы на Украине
14:25В Черновицкой области бусифицировали гражданина ФРГ
14:20Удары по Киеву продолжаются: новости СВО к этому часу
14:19Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса
14:14Экспорт нефти из портов России достиг пятимесячных максимумов
13:41"Европу ждёт крах": Вучич сделал тревожный прогноз для Евросоюза
13:31Украина без украинцев: кто русский, а кто украинец. Поможет ли ставка на национализм вернуть людей
13:30В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
13:27"Ребята работают качественно, думают головой": как российские бойцы адаптируются к новым угрозам
13:21Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
13:21Армии России передали модернизированный самолет А-50У
13:14Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
13:08В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
13:00Отречение от Зеленского, провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 2 июня
12:592 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния