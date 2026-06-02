"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": замполит Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО - 02.06.2026 Украина.ру
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"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": замполит Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": замполит Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО - 02.06.2026 Украина.ру
"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": замполит Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
Он начинал сержантом, воевал на "Прорыве", Т-62М и Т-80, а офицерское звание получил на войне. Сегодня старший лейтенант Андрей Кудря — замполит ремонтно-танкового батальона 90-й дивизии гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-06-02T15:10
2026-06-02T15:33
новости
черниговская область
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киев
украина.ру
т-90м "прорыв"
т-80
танки
техника
военная техника
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Отвечая на вопрос журналиста, как давно он воюет, Кудря рассказал, что отправился в зону боевых действий командиром автомобильного взвода в звании прапорщика еще зимой 2022 года — сначала в Черниговскую область, под Киев. "В марте 2022 года мы сменили направление, и тогда мне предложили должность командира танкового взвода. Я согласился, поскольку до СВО уже был командиром танка", — пояснил замполит.По словам военнослужащего, затем ему предложили новую должность в штурмовом отряде. "И снова я согласился. Получил новую технику. Это первые танки Т-90М "Прорыв". Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом. Надежная, качественная техника", — заявил Кудря.Позже он возглавил танковую роту, где были танки Т-62М и Т-80, а затем стал заместителем командира батальона по военно-политической работе. "Я был сержантом, командиром танка. В 2021 году стал прапорщиком и уже на войне, когда нужно было драться, я согласился на боевую должность и пошел драться, — резюмировал собеседник издания. — Семья поддержала. Стою вот перед вами, живой и невредимый".Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
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"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": замполит Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО

15:10 02.06.2026 (обновлено: 15:33 02.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Он начинал сержантом, воевал на "Прорыве", Т-62М и Т-80, а офицерское звание получил на войне. Сегодня старший лейтенант Андрей Кудря — замполит ремонтно-танкового батальона 90-й дивизии гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос журналиста, как давно он воюет, Кудря рассказал, что отправился в зону боевых действий командиром автомобильного взвода в звании прапорщика еще зимой 2022 года — сначала в Черниговскую область, под Киев.
"В марте 2022 года мы сменили направление, и тогда мне предложили должность командира танкового взвода. Я согласился, поскольку до СВО уже был командиром танка", — пояснил замполит.
По словам военнослужащего, затем ему предложили новую должность в штурмовом отряде. "И снова я согласился. Получил новую технику. Это первые танки Т-90М "Прорыв". Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом. Надежная, качественная техника", — заявил Кудря.
Позже он возглавил танковую роту, где были танки Т-62М и Т-80, а затем стал заместителем командира батальона по военно-политической работе.
"Я был сержантом, командиром танка. В 2021 году стал прапорщиком и уже на войне, когда нужно было драться, я согласился на боевую должность и пошел драться, — резюмировал собеседник издания. — Семья поддержала. Стою вот перед вами, живой и невредимый".
Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.
Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
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