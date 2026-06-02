Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260602/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079695628.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 2 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T05:54
2026-06-02T05:57
украина.ру
россия
росавиация
сво
спецоперация
пво
белгородская область
брянская область
смоленск
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg
Ракетная опасность вечером 1 июня и в ночь на 2 июня объявлялась в Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тверской, Московской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Курской (авиационная, ракетная, бомбовая) областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Ростовской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Калужской областях, по Северному Кавказу, в Адыгее.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (2:27 мск), Калуги (Грабцево, 3:25 мск), Саратова (Гагарин, 3:25 мск), Пензы (3:25 мск), Краснодара (3:43 мск).В 4:09 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Калуги, в 5:43 мск - в аэропорту Саратова.Ранее сообщалось, что в Курской области украинские дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
брянская область
смоленск
калужская область
тверь
московская область
ленинградская область
псков
курская область
курск
крым
севастополь
краснодарский край
запорожская область
ростовская область
херсонская область
воронежская область
лнр
днр
крымский мост
ставропольский край
самара
пенза
волгоградская область
саратовская область
орловская область
тверь
северный кавказ
краснодар
аэропорт
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af746a17fa5ab7827107ceedab18a81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, росавиация, сво, спецоперация, пво, белгородская область, брянская область, смоленск, калужская область, тверь, московская область, ленинградская область, псков, курская область, курск, крым, севастополь, краснодарский край, запорожская область, ростовская область, херсонская область, воронежская область, лнр, днр, крымский мост, ставропольский край, самара, нижегородская область, пенза, волгоградская область, саратовская область, орловская область, тверь, северный кавказ, краснодар, аэропорт, аэропорты, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Росавиация, СВО, Спецоперация, ПВО, Белгородская область, Брянская область, Смоленск, Калужская область, Тверь, Московская область, Ленинградская область, Псков, Курская область, Курск, Крым, Севастополь, краснодарский край, Запорожская область, Ростовская область, Херсонская область, Воронежская область, ЛНР, ДНР, Крымский мост, Ставропольский край, Самара, Нижегородская область, Пенза, Волгоградская область, Саратовская область, Орловская область, Тверь, Северный Кавказ, Краснодар, аэропорт, аэропорты, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:54 02.06.2026 (обновлено: 05:57 02.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 2 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 1 июня и в ночь на 2 июня объявлялась в Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тверской, Московской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Курской (авиационная, ракетная, бомбовая) областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Ростовской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Калужской областях, по Северному Кавказу, в Адыгее.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (2:27 мск), Калуги (Грабцево, 3:25 мск), Саратова (Гагарин, 3:25 мск), Пензы (3:25 мск), Краснодара (3:43 мск).
В 4:09 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Калуги, в 5:43 мск - в аэропорту Саратова.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияРосавиацияСВОСпецоперацияПВОБелгородская областьБрянская областьСмоленскКалужская областьТверьМосковская областьЛенинградская областьПсковКурская областьКурскКрымСевастополькраснодарский крайЗапорожская областьРостовская областьХерсонская областьВоронежская областьЛНРДНРКрымский мостСтавропольский крайСамараНижегородская областьПензаВолгоградская областьСаратовская областьОрловская областьТверьСеверный КавказКраснодараэропортаэропортыопасностьБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегоднядроныВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
14:58Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
14:55Избивают и шантажируют. Правда о том, что происходит с политзаключенными в Винницкой ИК №86
14:43Роман Романов: кто он
14:42Елена Панина: кто она
14:39"Не "агрессия России", а гражданская война": в Белоруссии напомнили о начале катастрофы на Украине
14:25В Черновицкой области бусифицировали гражданина ФРГ
14:20Удары по Киеву продолжаются: новости СВО к этому часу
14:19Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса
14:14Экспорт нефти из портов России достиг пятимесячных максимумов
13:41"Европу ждёт крах": Вучич сделал тревожный прогноз для Евросоюза
13:31Украина без украинцев: кто русский, а кто украинец. Поможет ли ставка на национализм вернуть людей
13:30В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
13:27"Ребята работают качественно, думают головой": как российские бойцы адаптируются к новым угрозам
13:21Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
13:21Армии России передали модернизированный самолет А-50У
13:14Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
13:08В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
13:00Отречение от Зеленского, провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 2 июня
12:592 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния