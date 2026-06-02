Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:30 мск 2 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T05:54

Ракетная опасность вечером 1 июня и в ночь на 2 июня объявлялась в Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тверской, Московской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Курской (авиационная, ракетная, бомбовая) областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской, Ростовской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Калужской областях, по Северному Кавказу, в Адыгее.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (2:27 мск), Калуги (Грабцево, 3:25 мск), Саратова (Гагарин, 3:25 мск), Пензы (3:25 мск), Краснодара (3:43 мск).В 4:09 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Калуги, в 5:43 мск - в аэропорту Саратова.Ранее сообщалось, что в Курской области украинские дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

