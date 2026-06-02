Елена Панина: кто она
Депутат Государственной Думы, фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Елена Владимировна Панина родилась 29 апреля 1948 года в г. Рославле, Смоленской области.В 1970 году окончила Московский финансовый институт по специальности "Экономист". Окончила Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР. Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН.В 1986 году избрана секретарём Люблинского райкома КПСС.В июле 1991 года стала генеральным директором Дирекции новых форм сотрудничества Торгово-промышленной палаты СССР, а в ноябре 1991 года возглавила Центр международных деловых проектов.В 1991 году стояла у истоков создания Российского союза промышленников и предпринимателей, в настоящее время является вице-президентом РСПП.В 1997 году победила на дополнительных выборах депутата Государственной думы.В июне 2002 года возглавила учреждённую в 1995 году Российскую объединённую промышленную партию.С ноября 2008 года — член Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской политической партии "Единая Россия".Автор и соавтор 85 федеральных законов, председатель постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества, автор многих публикаций по различным аспектам современной экономики, государственного устройства, социально-трудовых отношений и формированию институтов гражданского общества, автор книги "Взлеты и падения. Избранные главы экономической истории".Награды: Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Почёта, Орден Дружбы и др.Замужем.
