"Бойцу важно чувствовать себя нужным": замполит Андрей Кудря — о наградах и мотивации - 02.06.2026 Украина.ру
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"Бойцу важно чувствовать себя нужным": замполит Андрей Кудря — о наградах и мотивации
"Бойцу важно чувствовать себя нужным": замполит Андрей Кудря — о наградах и мотивации - 02.06.2026 Украина.ру
"Бойцу важно чувствовать себя нужным": замполит Андрей Кудря — о наградах и мотивации
Медаль Суворова, Медаль Жукова, нагрудный знак "Отважный" и благодарность Верховного Главнокомандующего — таков послужной список старшего лейтенанта Андрея Кудри. Он уверен: награды помогают бойцу чувствовать, что Родина видит и ценит его труд. Про свой боевой путь замполит ремонтно-танкового батальона рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-06-02T15:51
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Отвечая на вопрос о церемонии награждения, офицер рассказал, что 29 мая, в День военного автомобилиста, они отметили отличившихся бойцов. Ребята получили нагрудные знаки "Отважный", благодарности, грамоты и часы "Армия России"."Бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным, полезным. Ему важно знать, что Родина видит и ценит его нелегкий ежедневный труд. Это придает военнослужащему сил", — пояснил Кудря.По словам собеседника Украина.ру, любая награда для бойца — ценная, хотя воюют они не за награды. "Солдат, получая награды, делится хорошей новостью с близкими. Мама, отец, жена, дети… Все понимают, что их отец, муж, сын хорошо делает свое дело в интересах Родины", — заявил военнослужащий.Офицер рассказал, что за время службы был награжден Медалью Суворова, Медалью Жукова, а также ведомственными: есть медаль "За боевые отличия", медаль "За воинскую доблесть" II степени, медаль "Участник СВО", благодарность от Верховного Главнокомандующего и нагрудный знак "Отважный".Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Украина.ру, награда, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Бойцу важно чувствовать себя нужным": замполит Андрей Кудря — о наградах и мотивации

15:51 02.06.2026 (обновлено: 16:12 02.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Медаль Суворова, Медаль Жукова, нагрудный знак "Отважный" и благодарность Верховного Главнокомандующего — таков послужной список старшего лейтенанта Андрея Кудри. Он уверен: награды помогают бойцу чувствовать, что Родина видит и ценит его труд. Про свой боевой путь замполит ремонтно-танкового батальона рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о церемонии награждения, офицер рассказал, что 29 мая, в День военного автомобилиста, они отметили отличившихся бойцов. Ребята получили нагрудные знаки "Отважный", благодарности, грамоты и часы "Армия России".
"Бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным, полезным. Ему важно знать, что Родина видит и ценит его нелегкий ежедневный труд. Это придает военнослужащему сил", — пояснил Кудря.
По словам собеседника Украина.ру, любая награда для бойца — ценная, хотя воюют они не за награды. "Солдат, получая награды, делится хорошей новостью с близкими. Мама, отец, жена, дети… Все понимают, что их отец, муж, сын хорошо делает свое дело в интересах Родины", — заявил военнослужащий.
Офицер рассказал, что за время службы был награжден Медалью Суворова, Медалью Жукова, а также ведомственными: есть медаль "За боевые отличия", медаль "За воинскую доблесть" II степени, медаль "Участник СВО", благодарность от Верховного Главнокомандующего и нагрудный знак "Отважный".
Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.
Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
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