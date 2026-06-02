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Константин Тренёв: 150 лет со дня рождения автора одной из любимых пьес Сталина

Константин Тренёв: 150 лет со дня рождения автора одной из любимых пьес Сталина - 02.06.2026 Украина.ру

Константин Тренёв: 150 лет со дня рождения автора одной из любимых пьес Сталина

Константин Андреевич Тренёв родился 2 июня 1876 года на хуторе Романове Белоколодезянской волости Волчанского уезда Харьковской губернии. Сейчас о нём напоминают музей в Ялте и памятник в Симферополе, а когда-то его пьесу "Любовь Яровая" ставили почти в каждом театре СССР. Кем же был этот человек и почему он сейчас почти забыт?

2026-06-02T16:00

2026-06-02T16:00

2026-06-02T16:00

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В 1881 году, когда Константину было пять лет, отец и дядя с семьями переехали в пределы Области Войска Донского. И там они получили статус "иногородних крестьян" и основали хутор Мокрая Журавка.В хуторе Мокрая Журавка (ныне Тренёвка) насчитывалось сорок дворов. Андрей Тренёв добился строительства церкви и школы при ней. Однако население хуторов Кринички, Сухой и Мокрой балок не выполнило обещания собрать подрядчику 1000 рублей (собрано было всего 200 с лишним). Отец будущего драматурга залез в долги и в том же 1890 году, когда открылась церковь, продал принадлежавшую ему в Тренёвке землю.На тот момент основная часть семьи Тренёвых проживала в станице Мальчевской (13 км от Тренёвки на север), где старшие сёстры будущего драматурга работали учительницами и жили в своём просторном доме, заблаговременно купленном отцом. Близ станции Миллерово у Андрея Кирилловича была своя кузница, в Тарасовском районе арендована земля, и так он сумел устоять против обрушившегося на него несчастья.Старик Тренёв всё же вернулся в Тренёвку уже после революции и окончательного установления Советской власти, чтобы построить профессиональную школу-семилетку, где деревенские ребятишки могли бы в зимнее время обучаться полезным для села профессиям.Юношеские годы писатель провел в станице Каменской (ныне — город Каменск-Шахтинский Ростовской области). С 1890 по 1893 год он там учился в Донецком окружном училище, где и началось его знакомство с театром.По окончании училища он отправился на родину отца — в Харьковскую губернию учиться в сельскохозяйственную школу. Там на станции Лозовенька (ныне — Дергачёвский район, ближний пригород Харькова) находилось с 1851 года лучшее в России земледельческое училище, которым руководил Александр Колесов. Позднее Тренёв отметится и в родном Волчанском уезде, но до этого он окончил Донскую духовную семинарию в Новочеркасске (1896-1899), а потом — духовную академию в Петербурге. В 1901-1903 годах он учился в Петербургском археологическом институте. Наконец, уже будучи известным писателем, в 1921 году, Тренёв прослушал курс на агрономическом факультете в Таврическом университете в Симферополе.Будучи семинаристом, Тренёв в 1898 году опубликовал свой первый рассказ в новочеркасской газете "Донская речь".В 1903-05 годах, работая учителем, Тренёв возглавил "Донскую речь". В статьях и фельетонах там он резко критиковал администрацию и духовенство, часто выступал с театральными рецензиями. После закрытия в декабре 1905 года "Донской речи" до 1906 года редактировал газету "Донская жизнь". Подписывался редактор своей подлинной фамилией "Тренев" и псевдонимами, например – "К. Харьковский".В 1906 году он был отстранен от редактирования, а затем, уже в 1907-м, выслан за пределы Области Войска Донского.В государственном архиве Ростовской области хранится дело по обвинению судом К.А. Тренёва за изобличение предводителя дворянства Леонова, который в сговоре с атаманом Донецкого округа Макеевым занялся обработкой выборщиков при выборках Леонова в Государственную думу.Работая в новочеркасских газетах, Тренёв часто бывал в командировках в окружной станице Константиновской, где однажды и встретил свою будущую жену — дочь настоятеля Николаевского храма Ларису Ивановну Сокольскую.Как только политическая деятельность стала легальной, Константин Андреевич примкнул к конституционным демократам и даже попал в областной комитет этой партии.После разгона Второй Думы Тренёва высылают из Новочеркасска в Волчанск, уездный город Харьковской губернии. Там он служил наставником в учительской семинарии. Там же родился и первенец Тренёва — Виталий, впоследствии архитектор и писатель.С 1909 года Тренев живет в Симферополе, где преподает русский язык, литературу и педагогику сначала в женской гимназии Станишевской, а с 1912 года — в мужской гимназии Волошенко и реальном училище.В 1912 году он познакомился с Горьким, а переписка и встречи продолжатся вплоть до смерти "буревестника".Его собственная литературная деятельность в Крыму пошла в гору. В местной газете "Южные ведомости" он публикует десятки фельетонов, пишет статьи о литературе и искусстве.Первая пьеса Тренёва "От чего порвались струны" опубликована в 1910 году. Спустя два года на местном материале появляется его повесть "Владыка" с описанием состоявшейся в феврале 1911 года в симферопольском соборе литургии с посмертным преданием анафеме Льва Толстого. Потом был рассказ "Любовь Бориса Николаевича" о Коктебеле, Максимилиане Волошине и двухтомник, изданный в Москве, позволивший приобрести домик на бульваре Крым-Гирея (ныне улица называется именем его зятя Петра Павленко).А дальше была революция и смена властей на полуострове. В одно из своих пришествий большевики назначают его начальником городского наробраза. Назначение это проходило примерно так, как описал сам автор в пьесе "Любовь Яровая", выведя себя как профессора Горностаева.В 20-е годы Константин Андреевич создавал Крымский отдел народного образования, работал в Крымиздате, преподавал историю литературы на рабфаке, который стал основой Крымского университета. Там, в Симферополе, и были написаны пьесы, сделавшие его одним из главных советских драматургов.Первой из увидевших сцену пьес Тренёва была "Пугачевщина", которая заинтересовала Владимира Немировича-Данченко, и он поставил ее в 1925 году во МХАТе. Постановка успеха не имела, однако укрепила сценический опыт автора, до этого времени не знавшего законов сцены и не считавшего себя профессиональным драматургом.В 1926 году была завершена героическая драма Тренёва "Любовь Яровая", удостоенная в 1941 году Сталинской премии. Действие происходило в неизвестном провинциальном городе, где на протяжении одного-двух дней власть завоевывали то красные, то белые.Знаменитая реплика оттуда: "Пустите, пустите Дуньку в Европу!" — надолго стала крылатой фразой."…задумана и написана в Крыму, под Симферополем… тишина, крымская степь, грядами уходящая к Чатырдагу, здесь только недавно стихла Гражданская война, и следы её были ещё свежи… Персонажи… взяты, конечно, из жизни, но они не портретны. Только для некоторых из них прототипом служили живые люди. Таковы Дунька, Елисатов и в очень маленькой степени Чир, Горностаевы, Швандя и Любовь Яровая…" — рассказывал о ней сам автор.Именно эта драма и спасла Малый театр от разгрома. Главные роли в ней исполняли такие великие артисты, как Вера Пашенная, Пров Садовский и первая красавица тогдашней Москвы Елена Гоголева.Постановка была одобрена критикой и названа "блестящей победой молодой драматургии и старого актёрского мастерства на революционном участке нашего творческого фронта". Анри Барбюс, посетивший московский спектакль в 1927 году, сравнивал настроение, царившее в зале, с "могучим дыханием свободы".Пьеса до самого конца советских времён ставилась практически во всех театрах СССР.Однако это не спасло Тренёва от пристального внимания "органов". Как когда-то в 1906 году царская полиция, так и в 1931 году ОГПУ устроило у него в доме обыск. По поводу этого безобразия Тренёв написал Сталину 19 марта 1931 года:"Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!Я, драматург К. Тренев, обращаюсь к Вам в тяжелый момент своей жизни.По состоянию здоровья своего и семьи я уже свыше двадцати лет живу в Крыму, в г. Симферополе, лишь по временам выезжая, в связи с постановкой моих пьес, в Москву. В данное время я в течение нескольких месяцев работаю над постановкой в Малом театре моей новой пьесы на тему колхозного строительства.К несчастью, в высшей степени напряженная и ответственная моя работа нарушена тяжелым сообщением моей семьи из Крыма: по неизвестным мне причинам в доме у меня произведен обыск. При обыске абсолютно ничего не взято, но предложено мне по приезде в Симферополь явиться в Г.П.У.Прежде чем просить Вас, Иосиф Виссарионович, о чем бы то ни было, я считаю нужным дать Вам честное слово советского гражданина и писателя, что политическая совесть моя чиста. С первых же дней советской власти в Крыму и до сей минуты я все силы и литературные способности отдал на честное служение ей".После этого драматурга оставили в покое, и он переехал в Москву. Там Тренёв занимался организацией Литфонда и оказывал помощь нуждающимся писателям. С Крымом он не расстался — у него была дача в Ялте."Недаром до исчезновения Литфонда в годы перестройки портрет Тренёва висел в нем на почетном месте. Неслучайно и то, что главная улица писательского Переделкина носит имя Тренёва. Его усилия и положение орденоносца помогли писателям, которых очень портил в 30-е годы квартирный вопрос. К Тренёву приходили молодые и маститые драматурги с просьбами передать театрам их пьесы. Он очень внимательно относился к творчеству новых авторов и многим помог", — писала его внучка Елизавета Тренёва."Любовь Яровую" поставили в 1936 году и во МХАТе. Владимир Немирович-Данченко при этом указал – "Любовь Яровую" И.В. смотрел 28 раз!"Последние годы жизни немолодого уже литератора пришлись на годы Великой Отечественной войны.В 1941 году семья Тренёвых отправилась в эвакуацию в Чистополь. Его подпись стоит и под направлением Марины Цветаевой в Елабугу, где она повесилась. "Старик Тренёв был тем палачом, который сказал, что "мы вас здесь не оставим", — рассказывал уже в 70-е годы сатирик Виктор Ардов.Вернувшись из эвакуации, Тренев продолжил активную жизнь, сразу после освобождения от оккупантов поехал в Ялту. Там он беседует с многочисленными знакомыми о жизни в оккупации, о подпольщиках, задумывает новую пьесу. Но замысел не был осуществлён.Возвращаясь из Крыма, писатель простудился, несколько месяцев болел и 19 мая 1945 года умер.

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