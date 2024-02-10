Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях - 10.02.2024 Украина.ру
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Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях
Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях - 10.02.2024 Украина.ру
Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях
На Украине обсуждают возможные последствия отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского и думают о том, как и чем можно закончить войну. О реальном выходе на границы 1991 года уже мало кто вспоминает.
2024-02-10T08:31
2024-02-10T08:32
эксклюзив
украина
эксперты
мобилизация
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
портников
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Уволив Залужного, президент Зеленский совершил ошибку, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, Залужный имеет "огромный капитал народного доверия", а новый главком этого не имеет, это скажется и на доверии к власти в целом.Сам же новый главком Сырский станет, по мнению эксперта, "заложником популярности своего предшественника - и это очень опасная ситуация".Портников в эфире телеканала "Прямой" отметил, что доверие к власти важно в условиях, когда Украина находится перед перспективой многолетней войны на истощение. Он подчеркнул, что "Россия готова к такой многолетней войне".А Украина? Политэксперт предложил всем гражданам страны посмотреть на карту и ответить самим себе на вопрос: могут ли ВСУ в ближайшее время вернуть утраченные территории?"Если мы действительно хотим, чтобы война закончилась восстановлением территориальной целостности Украины, то это очень и очень надолго", - сказал Портников. Он добавил: "А если мы говорим, что мир нужен нам вот уже (сейчас — Ред.), значит, надо понимать, что "мир и утрата территорий будут вместе идти, в пакете".При этом евроатлантическая перспектива Украины может быть приостановлена, а европейская перспектива затруднена. Ждать решения проблемы политическим путем придется долго, может быть, сорок-пятьдесят лет, предположил эксперт.По его словам, "подавляющее большинство людей, которые смотрят этот эфир, этого уже не увидят, потому что помрут не от войны, а просто обычной физической смертью, потому что закончится их время на этой земле".Продолжают обсуждать и закон об усилении мобилизации. В украинских пабликах и соцсетях поднялась волна критики. Высказываются предположения, что это не столько о мобилизации, сколько о том, чтобы "загнать всех под лавку" в период, когда легитимность власти окажется под вопросом, а этот период вот-вот начнется.Многие интересуются, готовы ли нардепы показать пример и сами пойти в окопы.Да что там нардепы. В Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции Украины из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич в телеграм-канале ведомства. Случай неповиновения полка спецназа назван "единичным". Но, как говорится, лиха беда начало.То, что депутаты проголосовали за закон о мобилизации в первом чтении, не должно удивлять, считает экс-генпрокурор Украины (занимал этот пост трижды), глава Союза юристов Украины Святослав Пискун."Потому что у нас полный контроль президента над законодательной ветвью власти. И исполнительной. А такое, по-моему, в независимой Украине впервые", - сказал Пискун в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам экс-генпрокурора, если в итоге будет принят документ, содержащий антиконституционные нормы, то это будет предательство депутатами своих избирателей.А когда Конституционный суд молчит, то люди думают, что он либо не работает, либо ему перекрыли кислород и не дают говорить, отметил Пискун, высказав пожелание, чтобы КС все же начал работать.Экс-генпрокурор также предположил, что те, кто не хочет воевать, в армию все равно не пойдут, а из страны их не выпустят.Что им делать? Пойдут копать землянки в лесу и партизанить, будут прятаться, сидеть по подвалам, по родственникам, по домам , по лесам, по болотам, обрисовал ситуацию Пискун. Он добавил, что если этих людей все же притянут в армию силой, то это будут "не бойцы… у них мотивации нет".Украинский политолог Дмитрий Раимов на том же канале заявил, что принятый Радой в первом чтении законопроект о мобилизации не решает ни одной проблемы, но создает дополнительные сложности в виде правовых норм об электронных кабинетах и пр.По мнению эксперта, закон о мобилизации интересует Запад, потому что "Европа хочет понимать, придется ли готовиться самой к войне или Украина сможет, условно говоря, навести порядок и мобилизовать мужчин и, возможно, женщин для обороны, чтобы Россия не подошла к польским границам".Так вот за что украинцы сегодня умирают — за безопасность польских и иных европейских границ?Украина может обрести мир только путем возвращения к принципам, заложенным декларации о независимости 1991 года, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, война идет за то, вступит Украина в НАТО или нет."Так вот, цена мира — это отказ от НАТОцентричности украинского государства. Откажемся от НАТО, например, нейтралитет — возвращаемся, мы же говорим: "возвращение границ 91-го года". Так давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости… а там что написано: "внеблоковый и нейтральный статус". Тогда цена мира — это", - сказал Карасев в эфире ютуб-канала "Politeka".Политолог добавил, что выбор именно таков, народ должен об этом знать.
https://ukraina.ru/20240209/1053202897.html
https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
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Сергей Зуев
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, портников
Эксклюзив, Украина, эксперты, мобилизация, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Портников

Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях

08:31 10.02.2024 (обновлено: 08:32 10.02.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают возможные последствия отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского и думают о том, как и чем можно закончить войну. О реальном выходе на границы 1991 года уже мало кто вспоминает.
Уволив Залужного, президент Зеленский совершил ошибку, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, Залужный имеет "огромный капитал народного доверия", а новый главком этого не имеет, это скажется и на доверии к власти в целом.
Сам же новый главком Сырский станет, по мнению эксперта, "заложником популярности своего предшественника - и это очень опасная ситуация".
Портников в эфире телеканала "Прямой" отметил, что доверие к власти важно в условиях, когда Украина находится перед перспективой многолетней войны на истощение. Он подчеркнул, что "Россия готова к такой многолетней войне".
А Украина? Политэксперт предложил всем гражданам страны посмотреть на карту и ответить самим себе на вопрос: могут ли ВСУ в ближайшее время вернуть утраченные территории?
"Если мы действительно хотим, чтобы война закончилась восстановлением территориальной целостности Украины, то это очень и очень надолго", - сказал Портников. Он добавил: "А если мы говорим, что мир нужен нам вот уже (сейчас — Ред.), значит, надо понимать, что "мир и утрата территорий будут вместе идти, в пакете".
При этом евроатлантическая перспектива Украины может быть приостановлена, а европейская перспектива затруднена. Ждать решения проблемы политическим путем придется долго, может быть, сорок-пятьдесят лет, предположил эксперт.
Вчера, 16:12
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По его словам, "подавляющее большинство людей, которые смотрят этот эфир, этого уже не увидят, потому что помрут не от войны, а просто обычной физической смертью, потому что закончится их время на этой земле".
Продолжают обсуждать и закон об усилении мобилизации. В украинских пабликах и соцсетях поднялась волна критики. Высказываются предположения, что это не столько о мобилизации, сколько о том, чтобы "загнать всех под лавку" в период, когда легитимность власти окажется под вопросом, а этот период вот-вот начнется.
Многие интересуются, готовы ли нардепы показать пример и сами пойти в окопы.
Да что там нардепы. В Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции Украины из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич в телеграм-канале ведомства. Случай неповиновения полка спецназа назван "единичным". Но, как говорится, лиха беда начало.
То, что депутаты проголосовали за закон о мобилизации в первом чтении, не должно удивлять, считает экс-генпрокурор Украины (занимал этот пост трижды), глава Союза юристов Украины Святослав Пискун.
"Потому что у нас полный контроль президента над законодательной ветвью власти. И исполнительной. А такое, по-моему, в независимой Украине впервые", - сказал Пискун в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
По словам экс-генпрокурора, если в итоге будет принят документ, содержащий антиконституционные нормы, то это будет предательство депутатами своих избирателей.
А когда Конституционный суд молчит, то люди думают, что он либо не работает, либо ему перекрыли кислород и не дают говорить, отметил Пискун, высказав пожелание, чтобы КС все же начал работать.
Экс-генпрокурор также предположил, что те, кто не хочет воевать, в армию все равно не пойдут, а из страны их не выпустят.
Что им делать? Пойдут копать землянки в лесу и партизанить, будут прятаться, сидеть по подвалам, по родственникам, по домам , по лесам, по болотам, обрисовал ситуацию Пискун. Он добавил, что если этих людей все же притянут в армию силой, то это будут "не бойцы… у них мотивации нет".
Вчера, 15:26
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
Украинский политолог Дмитрий Раимов на том же канале заявил, что принятый Радой в первом чтении законопроект о мобилизации не решает ни одной проблемы, но создает дополнительные сложности в виде правовых норм об электронных кабинетах и пр.
По мнению эксперта, закон о мобилизации интересует Запад, потому что "Европа хочет понимать, придется ли готовиться самой к войне или Украина сможет, условно говоря, навести порядок и мобилизовать мужчин и, возможно, женщин для обороны, чтобы Россия не подошла к польским границам".
Так вот за что украинцы сегодня умирают — за безопасность польских и иных европейских границ?
Украина может обрести мир только путем возвращения к принципам, заложенным декларации о независимости 1991 года, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, война идет за то, вступит Украина в НАТО или нет.
"Так вот, цена мира — это отказ от НАТОцентричности украинского государства. Откажемся от НАТО, например, нейтралитет — возвращаемся, мы же говорим: "возвращение границ 91-го года". Так давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости… а там что написано: "внеблоковый и нейтральный статус". Тогда цена мира — это", - сказал Карасев в эфире ютуб-канала "Politeka".
Политолог добавил, что выбор именно таков, народ должен об этом знать.
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертымобилизацияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийПортников
 
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