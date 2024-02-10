https://ukraina.ru/20240210/1053207993.html

Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях

Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях - 10.02.2024 Украина.ру

Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях

На Украине обсуждают возможные последствия отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского и думают о том, как и чем можно закончить войну. О реальном выходе на границы 1991 года уже мало кто вспоминает.

2024-02-10T08:31

2024-02-10T08:31

2024-02-10T08:32

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Уволив Залужного, президент Зеленский совершил ошибку, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, Залужный имеет "огромный капитал народного доверия", а новый главком этого не имеет, это скажется и на доверии к власти в целом.Сам же новый главком Сырский станет, по мнению эксперта, "заложником популярности своего предшественника - и это очень опасная ситуация".Портников в эфире телеканала "Прямой" отметил, что доверие к власти важно в условиях, когда Украина находится перед перспективой многолетней войны на истощение. Он подчеркнул, что "Россия готова к такой многолетней войне".А Украина? Политэксперт предложил всем гражданам страны посмотреть на карту и ответить самим себе на вопрос: могут ли ВСУ в ближайшее время вернуть утраченные территории?"Если мы действительно хотим, чтобы война закончилась восстановлением территориальной целостности Украины, то это очень и очень надолго", - сказал Портников. Он добавил: "А если мы говорим, что мир нужен нам вот уже (сейчас — Ред.), значит, надо понимать, что "мир и утрата территорий будут вместе идти, в пакете".При этом евроатлантическая перспектива Украины может быть приостановлена, а европейская перспектива затруднена. Ждать решения проблемы политическим путем придется долго, может быть, сорок-пятьдесят лет, предположил эксперт.По его словам, "подавляющее большинство людей, которые смотрят этот эфир, этого уже не увидят, потому что помрут не от войны, а просто обычной физической смертью, потому что закончится их время на этой земле".Продолжают обсуждать и закон об усилении мобилизации. В украинских пабликах и соцсетях поднялась волна критики. Высказываются предположения, что это не столько о мобилизации, сколько о том, чтобы "загнать всех под лавку" в период, когда легитимность власти окажется под вопросом, а этот период вот-вот начнется.Многие интересуются, готовы ли нардепы показать пример и сами пойти в окопы.Да что там нардепы. В Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции Украины из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич в телеграм-канале ведомства. Случай неповиновения полка спецназа назван "единичным". Но, как говорится, лиха беда начало.То, что депутаты проголосовали за закон о мобилизации в первом чтении, не должно удивлять, считает экс-генпрокурор Украины (занимал этот пост трижды), глава Союза юристов Украины Святослав Пискун."Потому что у нас полный контроль президента над законодательной ветвью власти. И исполнительной. А такое, по-моему, в независимой Украине впервые", - сказал Пискун в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам экс-генпрокурора, если в итоге будет принят документ, содержащий антиконституционные нормы, то это будет предательство депутатами своих избирателей.А когда Конституционный суд молчит, то люди думают, что он либо не работает, либо ему перекрыли кислород и не дают говорить, отметил Пискун, высказав пожелание, чтобы КС все же начал работать.Экс-генпрокурор также предположил, что те, кто не хочет воевать, в армию все равно не пойдут, а из страны их не выпустят.Что им делать? Пойдут копать землянки в лесу и партизанить, будут прятаться, сидеть по подвалам, по родственникам, по домам , по лесам, по болотам, обрисовал ситуацию Пискун. Он добавил, что если этих людей все же притянут в армию силой, то это будут "не бойцы… у них мотивации нет".Украинский политолог Дмитрий Раимов на том же канале заявил, что принятый Радой в первом чтении законопроект о мобилизации не решает ни одной проблемы, но создает дополнительные сложности в виде правовых норм об электронных кабинетах и пр.По мнению эксперта, закон о мобилизации интересует Запад, потому что "Европа хочет понимать, придется ли готовиться самой к войне или Украина сможет, условно говоря, навести порядок и мобилизовать мужчин и, возможно, женщин для обороны, чтобы Россия не подошла к польским границам".Так вот за что украинцы сегодня умирают — за безопасность польских и иных европейских границ?Украина может обрести мир только путем возвращения к принципам, заложенным декларации о независимости 1991 года, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, война идет за то, вступит Украина в НАТО или нет."Так вот, цена мира — это отказ от НАТОцентричности украинского государства. Откажемся от НАТО, например, нейтралитет — возвращаемся, мы же говорим: "возвращение границ 91-го года". Так давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости… а там что написано: "внеблоковый и нейтральный статус". Тогда цена мира — это", - сказал Карасев в эфире ютуб-канала "Politeka".Политолог добавил, что выбор именно таков, народ должен об этом знать.

https://ukraina.ru/20240209/1053202897.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, портников