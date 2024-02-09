От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
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От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ
Несмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
2024-02-09T12:31
2024-02-09T12:31
украина
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
всу
украинская армия
мнения
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Назначение главкомом командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, в свою очередь, неожиданным как раз не было, хотя ранее он от этой сомнительной чести отказывался.Отставка Залужного формально была связана с двумя моментами:- неудачным развитием событий на фронте (провал наступления, позиционный тупик);- отсутствием плана действий на 2024 год (с тем же успехом Зеленский мог снять Байдена – у него тоже нет плана действий на 2024 год на Украине).В украинских СМИ встречались опасения относительно того, что отставка Залужного может спровоцировать беспорядки и даже нечто подобное "мятежу Пригожина". Мы, однако, с самого начала относились к таким фантазиям без особого доверия. Залужный – не политик. Это украинские политики могут во имя власти поставить страну на грань существования, выйдя на Майдан или пойдя на государственным переворот иными методами. Залужный – генерал советской школы, не имеющий политических амбиций и не очень понимающий возможности, которые создаёт его популярность. К тому же, его самозваные союзники (Порошенко, Кличко и др.) не имеют на него существенного влияния.Залужный и не подумал устраивать какие-либо политические демонстрации – просто тихо отошёл от дел после встречи с президентом. Пока, правда, не ясно, как именно будут развиваться события дальше. Судя по всему, от дипломатической работы он действительно отказался и останется на Украине – в резерве командования.Назначение Сырского выглядит логично по двум причинам.Во-первых, ему доверяет Залужный. То есть замена командующего не имеет скандального характера, как было бы в случае назначения, например, Буданова*. Тут присутствует преемственность.Во-вторых, в отличие от Залужного, Сырский не пользуется популярностью в армии и обществе, то есть не создаёт политической угрозы Зеленскому.В армии он получил не слишком добрую славу под именем "мясника" и "генерала 200", который не считается с потерями и не способен отстаивать свою точку зрения перед политиками (Залужному, впрочем, это тоже не всегда удавалось, но он хотя бы пытался).В политически активной части общества он числится "российским генералом": родился в России, родители и брат живут в России, украинским языком не пользуется (некоторые пишут, что не знает – это выглядит невероятным, скорее он не умеет писать), учился в Москве (важное "достоинство" Залужного – его советская часть биографии была связана только с Украиной). В общем, человека подозревают в потенциальном наличии более широкого кругозора, чем надлежит иметь украинскому генералу.В довершении всего Сырский не имеет харизмы Залужного (впрочем, удивительно, что у Залужного, оказывается, она есть…)Задачи, поставленные Зеленским перед Сырским выглядят так:1. Необходимо подготовить план действий ВСУ на 2024 год.Как мы понимаем, само требование - немножко абсурдное, потому что план действий на 2023 год составлялся в 2022 году при наличии чёткого понимания относительно объёмов и номенклатуры западной военной помощи. Ну, и готовился он не столько украинским командованием, сколько западными советниками.2. Каждая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие.Тут содержится намёк то ли на неэффективность работы тыловых служб, которые не обеспечили войска первой линии вооружениями, то ли "экономией" самого командования (так, "абрамсы" до сих пор не вступили в бой, хотя их демонстрировали то на купянском, то на авдеевском направлении).3. Решить проблемы с логистикой.Проблемы с логистикой существуют у обеих армиях из-за "прострела" прифронтовой зоны беспилотниками, в том числе – действующими ночью. Снабжение войск на переднем крае затруднено.Вероятно, есть какие-то проблемы и в более глубоком тылу.4. Каждый генерал должен знать фронт.Видимо, намёк на плохую согласованность действий на фронте.5. Требование сократить штабы.Тут логично – офицеров на фронте не хватает, а основную часть работы по планированию операций могут осуществлять западные советники.6. Провести ротации.Отсюда следует, что необходимые резервы у ВСУ всё же есть, но также содержится намёк на возможные очертания военных планов – если ротации не проводятся, значит, где-то в тылу готовится ударная группировка. Дефицит солдат и ротации означают отказ от крупномасштабных наступательных действий, чего, собственно, требуют и США.7. На первой линии должны быть только обученные солдаты.8. Создаётся новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.Вообще, Сырский рассматривается как временное, паллиативное решение, до те пор, пока его не сможет заменить кто-то из генералов новой формации. Конкретно Зеленским были названы:- бригадный генерал (генерал-майор) Андрей Гнатов: бывший командир 36-й бригады морской пехоты, обвиняется в военных преступлениях, сейчас – заместитель командующего войсками ОК "Юг";- бригадный генерал (генерал-майор) Михаил Драпатый: бывший командир 58 бригады, командир Оперативной группировки войск "Херсон";- бригадный генерал (генерал-майор) Игорь Скибюк: бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками, герой Украины;- полковник Павел Палиса: командир 93-й механизированной бригады "Холодный Яр", "защитник" Артёмовска;- полковник Вадим Сухаревский: командир 59-й отдельной мотопехотной бригады. Этому персонажу принадлежит сомнительная слава человека, который первым открыл огонь на поражение в 2014 году в Славянске.* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240202/1053048438.html
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украина, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, всу, украинская армия, мнения
Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ, украинская армия, Мнения

От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУ

12:31 09.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© commons.wikimedia.org / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Несмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
Назначение главкомом командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, в свою очередь, неожиданным как раз не было, хотя ранее он от этой сомнительной чести отказывался.
Отставка Залужного формально была связана с двумя моментами:
- неудачным развитием событий на фронте (провал наступления, позиционный тупик);
- отсутствием плана действий на 2024 год (с тем же успехом Зеленский мог снять Байдена – у него тоже нет плана действий на 2024 год на Украине).
В украинских СМИ встречались опасения относительно того, что отставка Залужного может спровоцировать беспорядки и даже нечто подобное "мятежу Пригожина".
Мы, однако, с самого начала относились к таким фантазиям без особого доверия. Залужный – не политик. Это украинские политики могут во имя власти поставить страну на грань существования, выйдя на Майдан или пойдя на государственным переворот иными методами.
Залужный – генерал советской школы, не имеющий политических амбиций и не очень понимающий возможности, которые создаёт его популярность. К тому же, его самозваные союзники (Порошенко, Кличко и др.) не имеют на него существенного влияния.
2 февраля, 13:42
Я – главком, а вы все – клоуны. Главное из статьи ЗалужногоПрошло не так много времени после скандала с недоотставкой Залужного, и он таки нашел что ответить Офису президента – 1 февраля CNN опубликовало его эссе "О современном планировании в русско-украинской войне"
Залужный и не подумал устраивать какие-либо политические демонстрации – просто тихо отошёл от дел после встречи с президентом. Пока, правда, не ясно, как именно будут развиваться события дальше. Судя по всему, от дипломатической работы он действительно отказался и останется на Украине – в резерве командования.
Назначение Сырского выглядит логично по двум причинам.
Во-первых, ему доверяет Залужный. То есть замена командующего не имеет скандального характера, как было бы в случае назначения, например, Буданова*. Тут присутствует преемственность.
Во-вторых, в отличие от Залужного, Сырский не пользуется популярностью в армии и обществе, то есть не создаёт политической угрозы Зеленскому.
В армии он получил не слишком добрую славу под именем "мясника" и "генерала 200", который не считается с потерями и не способен отстаивать свою точку зрения перед политиками (Залужному, впрочем, это тоже не всегда удавалось, но он хотя бы пытался).
В политически активной части общества он числится "российским генералом": родился в России, родители и брат живут в России, украинским языком не пользуется (некоторые пишут, что не знает – это выглядит невероятным, скорее он не умеет писать), учился в Москве (важное "достоинство" Залужного – его советская часть биографии была связана только с Украиной).
В общем, человека подозревают в потенциальном наличии более широкого кругозора, чем надлежит иметь украинскому генералу.
В довершении всего Сырский не имеет харизмы Залужного (впрочем, удивительно, что у Залужного, оказывается, она есть…)
Задачи, поставленные Зеленским перед Сырским выглядят так:
1. Необходимо подготовить план действий ВСУ на 2024 год.
Как мы понимаем, само требование - немножко абсурдное, потому что план действий на 2023 год составлялся в 2022 году при наличии чёткого понимания относительно объёмов и номенклатуры западной военной помощи. Ну, и готовился он не столько украинским командованием, сколько западными советниками.
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 16:47
Желание сменить Залужного это доказывает. Зеленскому осталось 52 дня - Олег ЦаревПрезидент Украины Владимир Зеленский через 52 дня перестанет быть полностью легитимным президентом Украины. Об этом напомнил 8 февраля в заметке, написанной специально для RT, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев
2. Каждая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие.
Тут содержится намёк то ли на неэффективность работы тыловых служб, которые не обеспечили войска первой линии вооружениями, то ли "экономией" самого командования (так, "абрамсы" до сих пор не вступили в бой, хотя их демонстрировали то на купянском, то на авдеевском направлении).
3. Решить проблемы с логистикой.
Проблемы с логистикой существуют у обеих армиях из-за "прострела" прифронтовой зоны беспилотниками, в том числе – действующими ночью. Снабжение войск на переднем крае затруднено.
Вероятно, есть какие-то проблемы и в более глубоком тылу.
4. Каждый генерал должен знать фронт.
Видимо, намёк на плохую согласованность действий на фронте.
5. Требование сократить штабы.
Тут логично – офицеров на фронте не хватает, а основную часть работы по планированию операций могут осуществлять западные советники.
Остатки Берлинской стены - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 11:44
Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic CouncilНа Западе продолжают фантазировать на тему стратегии, которая могла бы принести "победу" Украине. Задача не такая тривиальная, учитывая различие в потенциалах сторон и позиционный тупик на фронте. Тем не менее определённые успехи в построении такой стратегии наличествуют
6. Провести ротации.
Отсюда следует, что необходимые резервы у ВСУ всё же есть, но также содержится намёк на возможные очертания военных планов – если ротации не проводятся, значит, где-то в тылу готовится ударная группировка. Дефицит солдат и ротации означают отказ от крупномасштабных наступательных действий, чего, собственно, требуют и США.
7. На первой линии должны быть только обученные солдаты.
8. Создаётся новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.
Вообще, Сырский рассматривается как временное, паллиативное решение, до те пор, пока его не сможет заменить кто-то из генералов новой формации. Конкретно Зеленским были названы:
- бригадный генерал (генерал-майор) Андрей Гнатов: бывший командир 36-й бригады морской пехоты, обвиняется в военных преступлениях, сейчас – заместитель командующего войсками ОК "Юг";
- бригадный генерал (генерал-майор) Михаил Драпатый: бывший командир 58 бригады, командир Оперативной группировки войск "Херсон";
Владимир Корнилов интервью
Вчера, 22:26
Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стенуИнформация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского.
- бригадный генерал (генерал-майор) Игорь Скибюк: бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками, герой Украины;
- полковник Павел Палиса: командир 93-й механизированной бригады "Холодный Яр", "защитник" Артёмовска;
- полковник Вадим Сухаревский: командир 59-й отдельной мотопехотной бригады. Этому персонажу принадлежит сомнительная слава человека, который первым открыл огонь на поражение в 2014 году в Славянске.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
 
УкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВСУукраинская армияМнения
 
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