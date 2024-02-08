Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html
Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине
Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине
"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.
2024-02-08T00:35
2024-02-08T00:37
интервью
ес
такер карлсон
украина
турция
беспилотники
запад
урсула фон дер ляйен
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_52:0:865:458_1920x0_80_0_0_653146929d03928773526e37a96a3f1c.jpg
Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, в чем важность и философия интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.— Дмитрий Игнатьевич, анонс Такера Карлсона о беседе с Владимиром Путиным посмотрели более 40 миллионов человек за несколько часов. Это будет первое интервью президента РФ западным СМИ с начала спецоперации (СВО). Как вы воспринимаете медиа-шум вокруг приезда Карлсона в Москву? Есть ли что-то философское во всем этом визите?— Начну с философии вопроса. Или, как сейчас модно говорить — с метафизики проблемы. Я лично, понимаю глубинную суть человека, его личностных особенностей только тогда, когда нахожу его близкий и понятный аналог.Например, я проник, как мне кажется, в суть президента Турции Эрдогана, лишь когда осознал его сущностную близость к знаменитому ванскому коту. Этот котяра уникальной породы, который одинаково хорошо видит на воздухе и под водой. У него даже глаза различного цвета, поскольку специализированы для разных сред. Так и турецкий лидер способен проникать взором что на Восток, что на Запад… Так вот, долго искал выразительный аналог Такеру Карлсону. Сон подсказал. Как-то приснился этот коллега в образе героя фильма "Брат". В таком же мешковатом свитере и с лупарой (обрезанной двустволкой) на плече. И с тех пор он для меня ассоциируется не с пропеллером и вареньем, а с неистовой страстью. Страстью к правде. Брат 3!Кстати говоря, первый и второй фильмы "про брата" бьют все рекорды в сети по востребованности — под 100 миллионов. И Такер — Брат 3, является самым популярным журналистом в мире со стомиллионной аудиторией именно потому, что ставку сделал на правду.Возможно, он по жизни другой. Наверное, умеет и смолчать, когда надо, и польстить, кому стоит. Без этого карьеру не построишь. Но он главную ставку в жизни сделал именно на правду. Понял, наверное, что ложь — тактически часто более выгодна и рентабельна. Но стратегически можно выиграть по крупному только ставя на правду.Помните предсказания Владимира Семеновича [Высоцкого] про тяжкую судьбу современной правды? "Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах…" Но Такер одним из первых на Западе почувствовал, что процесс выздоровления информационного аватара пошел. Короче, "карлсоны" слетаются ныне на правду как раньше на варенье. Вот в чем метафизическая суть момента. Если "понты" дороже денег, то правда дороже "понтов". Вот только, боюсь, что, кроме давнего лицемерного термина "дружественный огонь", на Западе возникнет похожий термин — "братские санкции".— Есть мнение, что Такер своим материалом сможет разбить жесткую блокаду политической цензуры, которую построили западные правительства. Сможет ли журналист донести до иностранцев логику действий России на Украине? И будет ли, на ваш взгляд, вообще обсуждаться в этом интервью украинский вопрос?— Уверен, что "украинский вопрос" является в интервью заглавным. Но не в политическом, тем более военном плане, а в выше обозначенном метафизическом как о сражении Правды и Лжи. А "пробить" цензуру Такеру будет не сложно. Достаточно оставаться самим собой. А те, кто будут мазать его "черной сажей" и инициировать упомянутые санкции, сами себя и разоблачат.— Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Что значат такие заявления? Европа намекает о том, что готова выступать против РФ?— Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона. У него в одном рассказе есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков. В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…Запад, поставляя Украине, якобы в долг, свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь. Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию.Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то в Европарламенте ее называют "матерью коброй". А она просто волчица. "Волчица ты. Тебя я презираю…" — как сказал бы незабвенный Васисуалий Лоханкин по поводу лидерши европейской эволюции. И только.— Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил о продлении военного положения на Украине ещё на 3 месяца и невозможности выборов. Если выборов не будет, то Залужный или кто-то иной не смогут баллотироваться в президенты. Получается Зеленский добился, чего хотел?— Скорее всего украинских выборов и не будет. Выборы — это рудименты старого западного политического мира. А в новом балаганном мирке для них места нет. Героя-любовника на карнавале не выбирают. Он сам им становится. Украинский лидер уже и стал героем-любовником всего западного мира. Зачем ему суетиться в его малой провинции?— Турецкая компания Baykar начинает строительство завода под Киевом для сборки беспилотников. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, стройка будет продолжаться около года. Потом ежегодно планируется производить 120 БПЛА Bayraktar TB-2 или TB-3. А будет ли это "потом"?— Названная компания давно уже не только коммерческий, но и технологический и, даже, политический проект. Особенно, учитывая явные амбиции, возможные перспективы и возрожденные традиции ее одноименного собственника. И ведет фирма свою стратегию. соответственно.Вот какой главный инструмент в политике? Недострой! Если ты вовремя не сдал строение, извините, сортира и тебе грозят за это санкции, начинай строить вокруг недостроенного клозета новый завод. Недострой завода покрывает негатив недостроя туалета.Так работает логика и в строительстве, и в политике. Поэтому, политически все правильно. Нужно начинать строить. Это уже принесет политические и имеджевые дивиденды. А будет ли завершено строительство — совсем другая история.И немного о технологиях. В упомянутых моделях беспилотников, значительная составляющая — бывшие наработки украинского гиганта "Мотор Сич". Того самого, чей бывший директор и владелец сейчас обитает где-то "на подвале".Строительство нового совместного завода, видимо, позволит изъять с этого пост-советского предприятия еще завалявшиеся там технологии и проектные находки. Умно! Если появились на украинских черноземах танки с крестами, то должны над ними парить и беспилотники с полумесяцами.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html
украина
турция
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_146:0:781:476_1920x0_80_0_0_aef6b885c0e52dca46d62651a31f8fad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, ес, такер карлсон, украина, турция, беспилотники, запад, урсула фон дер ляйен, выборы
Интервью, ЕС, Такер Карлсон, Украина, Турция, беспилотники, Запад, Урсула фон дер Ляйен, выборы

Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине

00:35 08.02.2024 (обновлено: 00:37 08.02.2024)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.
Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, в чем важность и философия интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
— Дмитрий Игнатьевич, анонс Такера Карлсона о беседе с Владимиром Путиным посмотрели более 40 миллионов человек за несколько часов. Это будет первое интервью президента РФ западным СМИ с начала спецоперации (СВО). Как вы воспринимаете медиа-шум вокруг приезда Карлсона в Москву? Есть ли что-то философское во всем этом визите?
— Начну с философии вопроса. Или, как сейчас модно говорить — с метафизики проблемы. Я лично, понимаю глубинную суть человека, его личностных особенностей только тогда, когда нахожу его близкий и понятный аналог.
Например, я проник, как мне кажется, в суть президента Турции Эрдогана, лишь когда осознал его сущностную близость к знаменитому ванскому коту. Этот котяра уникальной породы, который одинаково хорошо видит на воздухе и под водой. У него даже глаза различного цвета, поскольку специализированы для разных сред. Так и турецкий лидер способен проникать взором что на Восток, что на Запад…
Так вот, долго искал выразительный аналог Такеру Карлсону. Сон подсказал. Как-то приснился этот коллега в образе героя фильма "Брат". В таком же мешковатом свитере и с лупарой (обрезанной двустволкой) на плече. И с тех пор он для меня ассоциируется не с пропеллером и вареньем, а с неистовой страстью. Страстью к правде. Брат 3!
Кстати говоря, первый и второй фильмы "про брата" бьют все рекорды в сети по востребованности — под 100 миллионов. И Такер — Брат 3, является самым популярным журналистом в мире со стомиллионной аудиторией именно потому, что ставку сделал на правду.
Возможно, он по жизни другой. Наверное, умеет и смолчать, когда надо, и польстить, кому стоит. Без этого карьеру не построишь. Но он главную ставку в жизни сделал именно на правду. Понял, наверное, что ложь — тактически часто более выгодна и рентабельна. Но стратегически можно выиграть по крупному только ставя на правду.
Помните предсказания Владимира Семеновича [Высоцкого] про тяжкую судьбу современной правды? "Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах…" Но Такер одним из первых на Западе почувствовал, что процесс выздоровления информационного аватара пошел.
Короче, "карлсоны" слетаются ныне на правду как раньше на варенье. Вот в чем метафизическая суть момента. Если "понты" дороже денег, то правда дороже "понтов". Вот только, боюсь, что, кроме давнего лицемерного термина "дружественный огонь", на Западе возникнет похожий термин — "братские санкции".
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Есть мнение, что Такер своим материалом сможет разбить жесткую блокаду политической цензуры, которую построили западные правительства. Сможет ли журналист донести до иностранцев логику действий России на Украине? И будет ли, на ваш взгляд, вообще обсуждаться в этом интервью украинский вопрос?
— Уверен, что "украинский вопрос" является в интервью заглавным. Но не в политическом, тем более военном плане, а в выше обозначенном метафизическом как о сражении Правды и Лжи. А "пробить" цензуру Такеру будет не сложно. Достаточно оставаться самим собой. А те, кто будут мазать его "черной сажей" и инициировать упомянутые санкции, сами себя и разоблачат.
— Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Что значат такие заявления? Европа намекает о том, что готова выступать против РФ?
— Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона. У него в одном рассказе есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков.
В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…
Запад, поставляя Украине, якобы в долг, свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь. Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию.
Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то в Европарламенте ее называют "матерью коброй". А она просто волчица. "Волчица ты. Тебя я презираю…" — как сказал бы незабвенный Васисуалий Лоханкин по поводу лидерши европейской эволюции. И только.
— Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил о продлении военного положения на Украине ещё на 3 месяца и невозможности выборов. Если выборов не будет, то Залужный или кто-то иной не смогут баллотироваться в президенты. Получается Зеленский добился, чего хотел?
— Скорее всего украинских выборов и не будет. Выборы — это рудименты старого западного политического мира. А в новом балаганном мирке для них места нет. Героя-любовника на карнавале не выбирают. Он сам им становится. Украинский лидер уже и стал героем-любовником всего западного мира. Зачем ему суетиться в его малой провинции?
Грег Вайнер интервью
5 февраля, 17:17
Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУРоссия показала себя миролюбивой страной, когда радушно приняла американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Компромисс по финансированию Киева может быть найден за счет изъятии денег из "украинского пирога" в 60 миллиардов в пользу суммы на решение вопроса нелегальной миграции в США
— Турецкая компания Baykar начинает строительство завода под Киевом для сборки беспилотников. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, стройка будет продолжаться около года. Потом ежегодно планируется производить 120 БПЛА Bayraktar TB-2 или TB-3. А будет ли это "потом"?
— Названная компания давно уже не только коммерческий, но и технологический и, даже, политический проект. Особенно, учитывая явные амбиции, возможные перспективы и возрожденные традиции ее одноименного собственника. И ведет фирма свою стратегию. соответственно.
Вот какой главный инструмент в политике? Недострой! Если ты вовремя не сдал строение, извините, сортира и тебе грозят за это санкции, начинай строить вокруг недостроенного клозета новый завод. Недострой завода покрывает негатив недостроя туалета.
Так работает логика и в строительстве, и в политике. Поэтому, политически все правильно. Нужно начинать строить. Это уже принесет политические и имеджевые дивиденды. А будет ли завершено строительство — совсем другая история.
И немного о технологиях. В упомянутых моделях беспилотников, значительная составляющая — бывшие наработки украинского гиганта "Мотор Сич". Того самого, чей бывший директор и владелец сейчас обитает где-то "на подвале".
Строительство нового совместного завода, видимо, позволит изъять с этого пост-советского предприятия еще завалявшиеся там технологии и проектные находки. Умно! Если появились на украинских черноземах танки с крестами, то должны над ними парить и беспилотники с полумесяцами.
 
ИнтервьюЕСТакер КарлсонУкраинаТурциябеспилотникиЗападУрсула фон дер Ляйенвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30 Демилитаризованная зона в условиях спецоперации
05:20Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины
05:10Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины
05:00Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
04:50Фактор неопределенности: эксперт объяснил, какую важную роль на "прозрачном" фронте играют минные поля
04:40Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка
04:33Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят Авдеевку
04:30Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
04:20"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
04:10Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
04:00Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенков
03:50Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"
03:40Противник устал: военный эксперт назвал условия, при которых ВС РФ перейдут в стратегическое наступление
03:30Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ"
03:20Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
03:15Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации
03:00Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов
02:17Спецпроект
00:35Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
Лента новостейМолния