Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине
00:35 08.02.2024 (обновлено: 00:37 08.02.2024)
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.
Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, в чем важность и философия интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
— Дмитрий Игнатьевич, анонс Такера Карлсона о беседе с Владимиром Путиным посмотрели более 40 миллионов человек за несколько часов. Это будет первое интервью президента РФ западным СМИ с начала спецоперации (СВО). Как вы воспринимаете медиа-шум вокруг приезда Карлсона в Москву? Есть ли что-то философское во всем этом визите?
— Начну с философии вопроса. Или, как сейчас модно говорить — с метафизики проблемы. Я лично, понимаю глубинную суть человека, его личностных особенностей только тогда, когда нахожу его близкий и понятный аналог.
Например, я проник, как мне кажется, в суть президента Турции Эрдогана, лишь когда осознал его сущностную близость к знаменитому ванскому коту. Этот котяра уникальной породы, который одинаково хорошо видит на воздухе и под водой. У него даже глаза различного цвета, поскольку специализированы для разных сред. Так и турецкий лидер способен проникать взором что на Восток, что на Запад…
Так вот, долго искал выразительный аналог Такеру Карлсону. Сон подсказал. Как-то приснился этот коллега в образе героя фильма "Брат". В таком же мешковатом свитере и с лупарой (обрезанной двустволкой) на плече. И с тех пор он для меня ассоциируется не с пропеллером и вареньем, а с неистовой страстью. Страстью к правде. Брат 3!
Кстати говоря, первый и второй фильмы "про брата" бьют все рекорды в сети по востребованности — под 100 миллионов. И Такер — Брат 3, является самым популярным журналистом в мире со стомиллионной аудиторией именно потому, что ставку сделал на правду.
Возможно, он по жизни другой. Наверное, умеет и смолчать, когда надо, и польстить, кому стоит. Без этого карьеру не построишь. Но он главную ставку в жизни сделал именно на правду. Понял, наверное, что ложь — тактически часто более выгодна и рентабельна. Но стратегически можно выиграть по крупному только ставя на правду.
Помните предсказания Владимира Семеновича [Высоцкого] про тяжкую судьбу современной правды? "Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах…" Но Такер одним из первых на Западе почувствовал, что процесс выздоровления информационного аватара пошел.
Короче, "карлсоны" слетаются ныне на правду как раньше на варенье. Вот в чем метафизическая суть момента. Если "понты" дороже денег, то правда дороже "понтов". Вот только, боюсь, что, кроме давнего лицемерного термина "дружественный огонь", на Западе возникнет похожий термин — "братские санкции".
27 октября 2020, 08:43Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Есть мнение, что Такер своим материалом сможет разбить жесткую блокаду политической цензуры, которую построили западные правительства. Сможет ли журналист донести до иностранцев логику действий России на Украине? И будет ли, на ваш взгляд, вообще обсуждаться в этом интервью украинский вопрос?
— Уверен, что "украинский вопрос" является в интервью заглавным. Но не в политическом, тем более военном плане, а в выше обозначенном метафизическом как о сражении Правды и Лжи. А "пробить" цензуру Такеру будет не сложно. Достаточно оставаться самим собой. А те, кто будут мазать его "черной сажей" и инициировать упомянутые санкции, сами себя и разоблачат.
— Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Что значат такие заявления? Европа намекает о том, что готова выступать против РФ?
— Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона. У него в одном рассказе есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков.
В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…
Запад, поставляя Украине, якобы в долг, свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь. Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию.
Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то в Европарламенте ее называют "матерью коброй". А она просто волчица. "Волчица ты. Тебя я презираю…" — как сказал бы незабвенный Васисуалий Лоханкин по поводу лидерши европейской эволюции. И только.
— Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил о продлении военного положения на Украине ещё на 3 месяца и невозможности выборов. Если выборов не будет, то Залужный или кто-то иной не смогут баллотироваться в президенты. Получается Зеленский добился, чего хотел?
— Скорее всего украинских выборов и не будет. Выборы — это рудименты старого западного политического мира. А в новом балаганном мирке для них места нет. Героя-любовника на карнавале не выбирают. Он сам им становится. Украинский лидер уже и стал героем-любовником всего западного мира. Зачем ему суетиться в его малой провинции?
5 февраля, 17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУРоссия показала себя миролюбивой страной, когда радушно приняла американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Компромисс по финансированию Киева может быть найден за счет изъятии денег из "украинского пирога" в 60 миллиардов в пользу суммы на решение вопроса нелегальной миграции в США
— Турецкая компания Baykar начинает строительство завода под Киевом для сборки беспилотников. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, стройка будет продолжаться около года. Потом ежегодно планируется производить 120 БПЛА Bayraktar TB-2 или TB-3. А будет ли это "потом"?
— Названная компания давно уже не только коммерческий, но и технологический и, даже, политический проект. Особенно, учитывая явные амбиции, возможные перспективы и возрожденные традиции ее одноименного собственника. И ведет фирма свою стратегию. соответственно.
Вот какой главный инструмент в политике? Недострой! Если ты вовремя не сдал строение, извините, сортира и тебе грозят за это санкции, начинай строить вокруг недостроенного клозета новый завод. Недострой завода покрывает негатив недостроя туалета.
Так работает логика и в строительстве, и в политике. Поэтому, политически все правильно. Нужно начинать строить. Это уже принесет политические и имеджевые дивиденды. А будет ли завершено строительство — совсем другая история.
И немного о технологиях. В упомянутых моделях беспилотников, значительная составляющая — бывшие наработки украинского гиганта "Мотор Сич". Того самого, чей бывший директор и владелец сейчас обитает где-то "на подвале".
Строительство нового совместного завода, видимо, позволит изъять с этого пост-советского предприятия еще завалявшиеся там технологии и проектные находки. Умно! Если появились на украинских черноземах танки с крестами, то должны над ними парить и беспилотники с полумесяцами.