https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html

Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине

Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине - 08.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине

"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.

2024-02-08T00:35

2024-02-08T00:35

2024-02-08T00:37

интервью

ес

такер карлсон

украина

турция

беспилотники

запад

урсула фон дер ляйен

выборы

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Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также объяснил, в чем важность и философия интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.— Дмитрий Игнатьевич, анонс Такера Карлсона о беседе с Владимиром Путиным посмотрели более 40 миллионов человек за несколько часов. Это будет первое интервью президента РФ западным СМИ с начала спецоперации (СВО). Как вы воспринимаете медиа-шум вокруг приезда Карлсона в Москву? Есть ли что-то философское во всем этом визите?— Начну с философии вопроса. Или, как сейчас модно говорить — с метафизики проблемы. Я лично, понимаю глубинную суть человека, его личностных особенностей только тогда, когда нахожу его близкий и понятный аналог.Например, я проник, как мне кажется, в суть президента Турции Эрдогана, лишь когда осознал его сущностную близость к знаменитому ванскому коту. Этот котяра уникальной породы, который одинаково хорошо видит на воздухе и под водой. У него даже глаза различного цвета, поскольку специализированы для разных сред. Так и турецкий лидер способен проникать взором что на Восток, что на Запад… Так вот, долго искал выразительный аналог Такеру Карлсону. Сон подсказал. Как-то приснился этот коллега в образе героя фильма "Брат". В таком же мешковатом свитере и с лупарой (обрезанной двустволкой) на плече. И с тех пор он для меня ассоциируется не с пропеллером и вареньем, а с неистовой страстью. Страстью к правде. Брат 3!Кстати говоря, первый и второй фильмы "про брата" бьют все рекорды в сети по востребованности — под 100 миллионов. И Такер — Брат 3, является самым популярным журналистом в мире со стомиллионной аудиторией именно потому, что ставку сделал на правду.Возможно, он по жизни другой. Наверное, умеет и смолчать, когда надо, и польстить, кому стоит. Без этого карьеру не построишь. Но он главную ставку в жизни сделал именно на правду. Понял, наверное, что ложь — тактически часто более выгодна и рентабельна. Но стратегически можно выиграть по крупному только ставя на правду.Помните предсказания Владимира Семеновича [Высоцкого] про тяжкую судьбу современной правды? "Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах…" Но Такер одним из первых на Западе почувствовал, что процесс выздоровления информационного аватара пошел. Короче, "карлсоны" слетаются ныне на правду как раньше на варенье. Вот в чем метафизическая суть момента. Если "понты" дороже денег, то правда дороже "понтов". Вот только, боюсь, что, кроме давнего лицемерного термина "дружественный огонь", на Западе возникнет похожий термин — "братские санкции".— Есть мнение, что Такер своим материалом сможет разбить жесткую блокаду политической цензуры, которую построили западные правительства. Сможет ли журналист донести до иностранцев логику действий России на Украине? И будет ли, на ваш взгляд, вообще обсуждаться в этом интервью украинский вопрос?— Уверен, что "украинский вопрос" является в интервью заглавным. Но не в политическом, тем более военном плане, а в выше обозначенном метафизическом как о сражении Правды и Лжи. А "пробить" цензуру Такеру будет не сложно. Достаточно оставаться самим собой. А те, кто будут мазать его "черной сажей" и инициировать упомянутые санкции, сами себя и разоблачат.— Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Что значат такие заявления? Европа намекает о том, что готова выступать против РФ?— Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона. У него в одном рассказе есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков. В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…Запад, поставляя Украине, якобы в долг, свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь. Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию.Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то в Европарламенте ее называют "матерью коброй". А она просто волчица. "Волчица ты. Тебя я презираю…" — как сказал бы незабвенный Васисуалий Лоханкин по поводу лидерши европейской эволюции. И только.— Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил о продлении военного положения на Украине ещё на 3 месяца и невозможности выборов. Если выборов не будет, то Залужный или кто-то иной не смогут баллотироваться в президенты. Получается Зеленский добился, чего хотел?— Скорее всего украинских выборов и не будет. Выборы — это рудименты старого западного политического мира. А в новом балаганном мирке для них места нет. Героя-любовника на карнавале не выбирают. Он сам им становится. Украинский лидер уже и стал героем-любовником всего западного мира. Зачем ему суетиться в его малой провинции?— Турецкая компания Baykar начинает строительство завода под Киевом для сборки беспилотников. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, стройка будет продолжаться около года. Потом ежегодно планируется производить 120 БПЛА Bayraktar TB-2 или TB-3. А будет ли это "потом"?— Названная компания давно уже не только коммерческий, но и технологический и, даже, политический проект. Особенно, учитывая явные амбиции, возможные перспективы и возрожденные традиции ее одноименного собственника. И ведет фирма свою стратегию. соответственно.Вот какой главный инструмент в политике? Недострой! Если ты вовремя не сдал строение, извините, сортира и тебе грозят за это санкции, начинай строить вокруг недостроенного клозета новый завод. Недострой завода покрывает негатив недостроя туалета.Так работает логика и в строительстве, и в политике. Поэтому, политически все правильно. Нужно начинать строить. Это уже принесет политические и имеджевые дивиденды. А будет ли завершено строительство — совсем другая история.И немного о технологиях. В упомянутых моделях беспилотников, значительная составляющая — бывшие наработки украинского гиганта "Мотор Сич". Того самого, чей бывший директор и владелец сейчас обитает где-то "на подвале".Строительство нового совместного завода, видимо, позволит изъять с этого пост-советского предприятия еще завалявшиеся там технологии и проектные находки. Умно! Если появились на украинских черноземах танки с крестами, то должны над ними парить и беспилотники с полумесяцами.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

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турция

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Анна Черкасова

интервью, ес, такер карлсон, украина, турция, беспилотники, запад, урсула фон дер ляйен, выборы