https://ukraina.ru/20240206/1053100664.html

Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного

Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного - 06.02.2024 Украина.ру

Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного

Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная борьба рейтингов. Залужный - единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T04:00

2024-02-06T04:00

2024-02-06T04:00

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет особых разногласий. Но если взглянуть на последние социологические данные, то у президента Украины отсутствуют сильные конкуренты, но его рейтинг все равно падает, рассказал журналист.Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная политическая борьба. И единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе, — это главком ВСУ Залужный, добавил эксперт.Флаг американцев по обеспечению Украины сейчас перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя спокойнее. А поскольку тревог особых нет, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом. Предполагаю, что в ближайшее время Залужный будет снят, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, европа, сша, власти украины, политика, всу, рейтинг