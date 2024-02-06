Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного - 06.02.2024 Украина.ру
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Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного
Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного - 06.02.2024 Украина.ру
Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного
Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная борьба рейтингов. Залужный - единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T04:00
2024-02-06T04:00
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
европа
сша
власти украины
политика
всу
рейтинг
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет особых разногласий. Но если взглянуть на последние социологические данные, то у президента Украины отсутствуют сильные конкуренты, но его рейтинг все равно падает, рассказал журналист.Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная политическая борьба. И единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе, — это главком ВСУ Залужный, добавил эксперт.Флаг американцев по обеспечению Украины сейчас перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя спокойнее. А поскольку тревог особых нет, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом. Предполагаю, что в ближайшее время Залужный будет снят, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, европа, сша, власти украины, политика, всу, рейтинг
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Европа, США, власти Украины, политика, ВСУ, рейтинг

Дело не в разногласиях. Журналист раскрыл, почему Зеленский на самом деле хочет убрать Залужного

04:00 06.02.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗалужный коллаж
Залужный коллаж - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная борьба рейтингов. Залужный - единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет особых разногласий. Но если взглянуть на последние социологические данные, то у президента Украины отсутствуют сильные конкуренты, но его рейтинг все равно падает, рассказал журналист.
Между президентом Украины и главкомом ВСУ идет стремительная политическая борьба. И единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом ключе, — это главком ВСУ Залужный, добавил эксперт.
"Залужный — это авторитетная фигура среди военных. Он провалил наступательные кампании. Но до сих пор все помнят полупартизанские вылазки, благодаря которым ВСУ удалось взять под контроль часть Харьковской области (под Херсоном немного по-другому было сделано). Он дока в плане таких операций", - подчеркнул Скоробогатый.
Флаг американцев по обеспечению Украины сейчас перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя спокойнее. А поскольку тревог особых нет, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом. Предполагаю, что в ближайшее время Залужный будет снят, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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