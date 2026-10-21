Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/putin-predlozhil-uitkoffu-obsudit-vozmozhnost-provedeniya-vstrechi-s-trampom-v-kitae-1083966744.html
Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае
Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае - 21.10.2026 Украина.ру
Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае
Владимир Путин во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уикоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить трехстороннюю встречу с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования ситуации на Украине
2026-10-21T13:15
2026-10-21T13:16
новости
китай
сша
санкт-петербург
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083963745_0:233:3105:1980_1920x0_80_0_0_2f77e86163f4eb51e9a4ba3d04e93d09.jpg
Стив Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. По словам спецпосланника, он рассчитывает, что российский президент рассмотрит эту возможность.Также спецпосланник от имени Трампа поблагодарил Владимира Путина за решение заключить "дизельную сделку".В ответ глава государства сообщил, что первые танкеры с российским дизельным топливом отправятся уже через два-три дня, и отметил, что после принятия решения с США по дизельному топливу цены на мировых рынках якобы упали на 5–6%.Гипотетическая идея провести трехсторонние переговоры в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, обсуждалась в телефонном разговоре Путина с Трампом 9 октября. Об этом сообщал WSJ со ссылкой на источники.
китай
сша
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083963745_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_38007b451aee9449f3d0159da54d5878.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, санкт-петербург, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
Новости, Китай, США, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф

Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае

13:15 21.10.2026 (обновлено: 13:16 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Путин во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уикоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить трехстороннюю встречу с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования ситуации на Украине
Стив Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. По словам спецпосланника, он рассчитывает, что российский президент рассмотрит эту возможность.

Также спецпосланник от имени Трампа поблагодарил Владимира Путина за решение заключить "дизельную сделку".
В ответ глава государства сообщил, что первые танкеры с российским дизельным топливом отправятся уже через два-три дня, и отметил, что после принятия решения с США по дизельному топливу цены на мировых рынках якобы упали на 5–6%.
Гипотетическая идея провести трехсторонние переговоры в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, обсуждалась в телефонном разговоре Путина с Трампом 9 октября. Об этом сообщал WSJ со ссылкой на источники.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайСШАСанкт-ПетербургДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:41Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*
13:39Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
13:35На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине
13:15Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае
13:08Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега
12:51ДНР после обстрелов киевского режима. Работа фонда "Подари подарок". 21 октября 2026 года, утренний эфир 111:24
12:37Атаки БПЛА и 6,5 тысяч фур парализовали границу с Польшей
12:22Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа
12:05Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*
11:52Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN
11:27Атака на транспорт, завалы в Луганске и разбитый санаторий: ПВО за ночь сбила сотни вражеских БПЛА над РФ
11:23Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
10:59Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины
10:52Обыски на рабочем месте: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины
10:42От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армии
10:10Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому
09:41Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коров
09:38Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
09:23Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
09:21Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают
Лента новостейМолния