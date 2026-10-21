https://ukraina.ru/20261021/putin-predlozhil-uitkoffu-obsudit-vozmozhnost-provedeniya-vstrechi-s-trampom-v-kitae-1083966744.html

Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае

Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае - 21.10.2026 Украина.ру

Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае

Владимир Путин во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уикоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить трехстороннюю встречу с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования ситуации на Украине

2026-10-21T13:15

2026-10-21T13:15

2026-10-21T13:16

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Стив Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров в формате Россия—США—Украина. По словам спецпосланника, он рассчитывает, что российский президент рассмотрит эту возможность.Также спецпосланник от имени Трампа поблагодарил Владимира Путина за решение заключить "дизельную сделку".В ответ глава государства сообщил, что первые танкеры с российским дизельным топливом отправятся уже через два-три дня, и отметил, что после принятия решения с США по дизельному топливу цены на мировых рынках якобы упали на 5–6%.Гипотетическая идея провести трехсторонние переговоры в кулуарах предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, обсуждалась в телефонном разговоре Путина с Трампом 9 октября. Об этом сообщал WSJ со ссылкой на источники.

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новости, китай, сша, санкт-петербург, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф