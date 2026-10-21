https://ukraina.ru/20261021/test-na-granitse-provalen-ukrainets-zhenilsya-na-tesche-invalide-radi-pobega-1083965993.html

Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега

Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега - 21.10.2026 Украина.ру

Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побега

Украинец оформил фиктивный брак с будущей тещей ради возможности легально уехать в Молдавию, однако пограничники не поверили в искренность чувств новобрачных, сообщила государственная пограничная служба Украины

2026-10-21T13:08

2026-10-21T13:08

2026-10-21T13:54

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Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский" в Винницкой области. На выезд из страны претендовала пара: 37-летний мужчина и его 52-летняя спутница, имеющая инвалидность. Сначала они уверяли инспекторов, что 15-летняя разница в возрасте не мешает их большой любви. Однако проверку на знание семейной жизни пара провалила — "молодожены" откровенно путались в показаниях и не смогли слаженно ответить на элементарные вопросы о знакомстве и совместном быте.В итоге мужчина сознался, что супруга на самом деле приходится ему будущей тещей, а штамп в паспорте нужен был для обхода запрета на выезд.В Молдавию предприимчивый зять так и не попал: пограничники отказали ему в пересечении границы, а материалы передали в полицию. Теперь вместо поездки мужчине грозит уголовное дело за незаконную переправку лиц через границу, по которому можно получить до девяти лет лишения свободы.С 2022 года в стране действуют режим военного положения и всеобщая мобилизация, из-за чего большинству мужчин от 18 до 60 лет выезд за рубеж был полностью запрещен. Позже правила скорректировали: летом 2025 года украинское правительство официально разрешило пересекать границу молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет включительно.В то же время, по закону украинские военнообязанные имеют право покинуть страну, если сопровождают жену с инвалидностью.О мобилизации на Украине - в материале Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру на сайте Украина.ру.

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