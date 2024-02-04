https://ukraina.ru/20240204/1053070902.html

Армения отказывается от военного сотрудничества с Россией. Но зачем Пашиняну армия?

Армения отказывается от военного сотрудничества с Россией. Но зачем Пашиняну армия? - 04.02.2024 Украина.ру

Армения отказывается от военного сотрудничества с Россией. Но зачем Пашиняну армия?

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение прежнего уровня военно-технического сотрудничества Еревана с Москвой невозможно "как по объективным, так и по субъективным причинам". По словам Пашиняна, Армения не может полагаться на Россию в деле реформирования своих вооружённых сил.

2024-02-04T09:34

2024-02-04T09:34

2024-02-04T09:34

эксклюзив

армения

никол пашинян

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Премьер Армении утверждает, что к 2022 году была разработана концепция модернизации ВС Армении с опорой на сотрудничество с российскими специалистами, однако последующие события «дали понять, что мы не можем продвигаться с этой концепцией», и теперь следует оценить её реалистичность.На следующий день министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что армянские власти сумели добиться серьёзных успехов в деле диверсификации источников приобретения различных видов вооружений. По его словам, этими источниками стали Индия и Франция, а также некоторые другие страны, которые глава армянского оборонного ведомства назвать отказался. Отдельные наблюдатели отмечают, что одной из этих стран может являться Иран.Стоит отметить, что речь, несомненно, идёт о декларации о намерениях, нежели о чём-то серьёзном. С Индией Армения ведёт переговоры о приобретении некоторого количества реактивных систем залпового огня и зенитных комплексов. Франция же поставляет Еревану радары и бронемашины. При этом возможности индийской армии и ВПК являются, мягко говоря, темой для очень вдумчивых дискуссий. Для своих оборонных нужд Индия сама предпочитает закупать оружие у иностранных поставщиков.Франция же, несомненно, с удовольствием вооружила бы прозападный режим Пашиняна: Эммануэль Макрон на фоне потери влияния в Африке, которая сегодня всё больше связывает вопросы собственной безопасности с Россией, явно не против нанести Москве как можно больше ответных ударов. Однако сегодня Париж всё больше сосредотачивается на поддержке Украины, которой он поставляет самые разные виды вооружений, порядком истощив собственные закрома.Что же касается Ирана, то, во-первых, оружие собственного производства нужно ему самому, учитывая постоянную угрозу открытой конфронтации с Западом. А, во-вторых, заграничные друзья нынешней армянской власти вряд ли обрадуются такому партнёрству со стороны их новых подопечных.Однако всё это отступает на второй план – хотя бы потому, что, учитывая последние заявления представителей официального Еревана, становится не очень понятно, зачем им вообще нужна армия. В частности, Никол Пашинян настаивает на отказе от действующей Декларации независимости, так как в ней содержится постановление, провозглашающее необходимость воссоединения Армении с Нагорным Карабахом. Ранее Пашинян, напомним, предлагал внести изменения в конституцию из-за того, что там содержится ссылка на данную декларацию.Исходя из слов премьера, сказанных им в интервью Общественному радио Армении, отказ от национальных интересов сделает «легитимным» перевооружение армии, так как в этом случае никто в мире не заподозрит, что Ереван готовится к каким-либо наступательным действиям. В целом содержание интервью Пашиняна сводилось в необходимости пересмотреть большую часть постулатов, ставших в 1991 году основой независимости армянского государства – прежде всего, для того, чтобы соседи Армении не могли заподозрить её в тех или иных агрессивных намерениях.До этого Пашинян при отсутствии мирного договора между Арменией и Азербайджаном предложил Баку заключить договор о ненападении. В свою очередь, Ильхам Алиев, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Азербайджан и так не воюет с Арменией, а официальное мирное соглашение может быть подписано после того, как армянские власти внесут изменения в конституцию. Это, по его словам, будет свидетельствовать об отсутствии у Еревана территориальных претензий к Баку.Таким образом, азербайджанская сторона выдвигает новые условия подписания мира с Арменией. Это выглядит вполне логично: буквально все действия Пашиняна свидетельствуют об уязвимости его позиции. Азербайджану как минимум нет смысла спешить с заключением договора, так как Армения соглашается на его требования. Армянского премьера явно пугает перспектива нового этапа военной агрессии со стороны Баку. Проблема восстановления боеспособности армии является делом явно не сегодняшнего дня, особенно если учесть, что со времён Второй Карабахской войны, закончившейся убедительной победой Азербайджана, в Ереване не предприняли никаких реальных действий для укрепления своих вооружённых сил. Разговоры в духе «Франция нам поможет», очевидно, предназначены лишь для успокоения определённой части общества. И это прекрасно понимают в Баку и Анкаре.В этой ситуации не очень понятно, на что надеется Пашинян. Затягивание времени в попытке добиться более серьёзного вовлечения Запада в ситуацию и при этом продолжение уступок Азербайджану влечёт за собой лишь усиление азербайджанских и турецких аппетитов. И если завтра при таких тенденциях может быть поставлен вопрос о статусе Сюника и Зангезура, то послезавтра – о перспективах существования независимой Армении как таковой.

https://ukraina.ru/20231115/1051037200.html

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эксклюзив, армения, никол пашинян