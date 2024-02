https://ukraina.ru/20240201/1053028980.html

Залужного погубят его политические амбиции - западные СМИ об увольнении главкома ВСУ

Залужного погубят его политические амбиции - западные СМИ об увольнении главкома ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру

Залужного погубят его политические амбиции - западные СМИ об увольнении главкома ВСУ

До конца этой недели, вероятно, до 4 февраля главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный будет уволен. Об этом сообщили журналисты из ведущих западных СМИ со ссылкой на собственные источники

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отставке Залужного уже готовится, а в качестве возможных преемников главкома ВСУ обсуждаются два кандидата - нынешний глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией, утверждает CNN. Ссылаясь на собственные источники американский телеканал утверждает, что 29 января в офисе Зеленского прошло собрание, на котором присутствовал и министр обороны Рустем Умеров. Там Залужному сообщили, что решение о его увольнении принято. Зеленский предложил Залужному другую позицию, от которой тот отказался, отмечает телеканал.Слухи об увольнении Залужного тут же опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, а также и министерство обороны Украины, которое в своих соцсетях разместило сообщение "Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда".Тем не менее, президент Украины от своего решения не отказался, утверждает американское СМИ. То, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того факта, что его снимают с нынешнего поста, процитировал CNN позицию Зеленского по отношению к увольнению действующего главкома ВСУ.Судьба Залужного висит на волоске - NYTО том, что судьба главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного теперь висит на волоске сообщила 31 января газета The New York Times.Это происходит не из-за его положения в армии, где его уважают, а из-за напряженности в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает издание."Разочарование президента усилилось после того, как осенью стало ясно, что контрнаступление Украины на юге, начавшееся с больших надежд Украины и ее сторонников, провалилось. Боевые действия с тех пор увязли в кровавой, статичной позиционной войне", - пишет The New York Times.Если Зеленский уволит генерала, это может создать ему массу проблем как на войне, так и дома, полагают авторы издания. По их словам, Залужного на Украине считают героем, "его портрет висит в кофейнях и барах", а опросы общественного мнения, проведенные осенью 2023 года, показали, что его популярность превысила популярность Зеленского."Если отбросить разногласия, г-н Зеленский лишится военного совета опытного командира, если уволит генерала. Соединенным Штатам и другим союзникам придется приспосабливаться к работе с новыми военачальниками, а увольнение может усилить опасения по поводу нестабильности в руководстве Украины во время войны", - предупреждает американская газета.Залужному еще не подошла замена - The EconomistНа тревожные слухи из Киева обратило внимание издание The Economist. По мнению авторов издания, "изгнание одной из самых популярных фигур в Украине было бы глубоко спорным и ознаменовало бы поворотный момент в конфликте Украины с Россией"."Пока господин Зеленский не объявил о замене генерала. Но это не значит, что работа генерала Залужного в безопасности. Возможно, просто ему еще не подошла замена". – говорится в публикации.The Economist напоминает, что план отстранения Залужного обсуждается не впервые, но на этот раз он оказался самым убедительным. Общественность о нем узнала благодаря депутатам, которые были проинформированы о "наборе документов", отправленных на подпись в комитет по безопасности, отмечает портал."Позже источники в Генштабе и близкие к генералу Залужному подтвердили, что встряска готовится. The Economist смог подтвердить, что ранним вечером состоялась встреча, на которой президент сообщил своему генералу, что решил его уволить. Залужному предложили еще одну должность: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался", - говорится в статье, посвященной судьбе Залужного.По мнению издания, слухи об увольнении Залужного появились в критический момент – летнее контрнаступление Украины провалилось, и страна сталкивается с неопределенностью относительно степени иностранной поддержки, на которую она может рассчитывать. Битва за будущее генерала Залужного вряд ли сделает возобновление финансирования более вероятным, поскольку командующий высоко ценится на Западе, полагает The Economist."Непонятно, чем закончится эта история. Но если Зеленский сохранит своего командующего, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неуклюжее решение проблемы только подорвет доверие к руководству", - резюмирует издание.Уволить нельзя, Зеленский боится соперника - PoliticoИсторию вокруг смены главкома ВСУ Politico называет очередной загадкой Зеленского в войне против России. В материале, опубликованном 31 января, издание подчеркивает, что Зеленский может уволить своего главного генерала, потому что конфликт складывается не очень хорошо для Киева, но таким образом он может создать себе нежелательного политического соперника.Ссылаясь на данные источников близких к администрации президента Украины и к главнокомандующему ВСУ, Politico заявляет, что причина, по которой Залужный все еще находится на своем посту кроется в том, что Зеленский опасается возможного создания мощного политического соперника в случае увольнения генерала.Шумиха, которая в СМИ разразилась вокруг Залужного выглядит как "заранее контролируемая утечка информации", возможно, со стороны команды Залужного или политических деятелей, пытающихся повысить популярность генерала, отмечает издание, ссылаясь на мнение источников."Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся. Я точно знаю, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник и не произошло", - процитировал Politico слова "человека, знакомого с ходом переговоров" между администрацией президента и командой Залужного.Положение генерала ненадежно - чем больше команда Залужного занимается политикой, тем решительнее офис президента Украины хочет от него избавиться, резюмирует Politico.

