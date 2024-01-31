Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
© AP / Petr David Josek
© AP / Petr David Josek
США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине. Им нужно склонить киевские власти к какому-то формату переговоров для заморозки конфликта и переходу к стратегии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас Европа задумалась о своей субъектной роли в украинском конфликте. Это происходит на фоне того, что США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине, рассказал журналист.
Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, добавил эксперт.
"Им (властям США. - Ред.) важно, чтобы Байден вышел на финал президентской кампании как победитель этого конфликта. Для этого уже сказаны все слова о том, что Россия [якобы] не добилась, чего хотела, не разгромила Украину, а мы смогли Украину поддержать", - подчеркнул Скоробогатый.
Западу при этом не важно, что Украина лишилась территорий и проигрывает России на поле боя. США интересно "вдолгую" поддерживать тлеющим этот конфликт, но им бы хотелось добиться переговоров, чтобы объявить о политической победе, заключил собеседник Украина.ру.
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