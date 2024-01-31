Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины - 31.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины - 31.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине. Им нужно склонить киевские власти к какому-то формату переговоров для заморозки конфликта и переходу к стратегии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-01-31T04:30
2024-01-31T04:30
новости
россия
украина
сша
переговоры
джо байден
конфликт
президент сша
война
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Сейчас Европа задумалась о своей субъектной роли в украинском конфликте. Это происходит на фоне того, что США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине, рассказал журналист.Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, добавил эксперт.Западу при этом не важно, что Украина лишилась территорий и проигрывает России на поле боя. США интересно "вдолгую" поддерживать тлеющим этот конфликт, но им бы хотелось добиться переговоров, чтобы объявить о политической победе, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052971393.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, переговоры, джо байден, конфликт, президент сша, война
Новости, Россия, Украина, США, переговоры, Джо Байден, конфликт, президент США, война

Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины

04:30 31.01.2024
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP / Petr David Josek
Читать в
США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине. Им нужно склонить киевские власти к какому-то формату переговоров для заморозки конфликта и переходу к стратегии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас Европа задумалась о своей субъектной роли в украинском конфликте. Это происходит на фоне того, что США хотят сбросить с себя ярмо военного и финансового обеспечения конфликта на Украине, рассказал журналист.
Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, добавил эксперт.
"Им (властям США. - Ред.) важно, чтобы Байден вышел на финал президентской кампании как победитель этого конфликта. Для этого уже сказаны все слова о том, что Россия [якобы] не добилась, чего хотела, не разгромила Украину, а мы смогли Украину поддержать", - подчеркнул Скоробогатый.
Западу при этом не важно, что Украина лишилась территорий и проигрывает России на поле боя. США интересно "вдолгую" поддерживать тлеющим этот конфликт, но им бы хотелось добиться переговоров, чтобы объявить о политической победе, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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