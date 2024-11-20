https://ukraina.ru/20241120/1059048891.html
На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города
На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города - 20.11.2024 Украина.ру
На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города
Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-20T05:30
2024-11-20T05:30
2024-11-20T05:30
новости
украина
россия
европа
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
город
оборона
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794726_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b0218b2d034d35bc432d6f2e4d56413b.jpg
По словам эксперта, в начале 2024 года российская армия билась за отдельно взятые города и двигалась со скоростью "одна улица в год". Потому что у Украины была выстроена серьезная линия обороны, занятая хорошо подготовленными войсками, добавил он. Эта оборона была выстроена не только в городах, но и между ними. То есть в городе сидели мощные резервы ВСУ, которые поддерживали войска в опорниках. Над ними висели беспилотники, за городами стояла артиллерия, рассказал Ищенко.И чтобы куда-то продвинуться, российским войскам надо было сначала взять город, а потом зачистить территорию вокруг него. А сейчас ВС РФ просто обходят города, указал обозреватель."Вы же помните, даже самые недалекие военблогеры учили генералов обходить города, а не биться об них в лоб. Думаете, мы только сейчас до этого додумались? Нет конечно. Просто раньше мы их не могли обойти, потому что в полях сидела украинская армия, и нам опять же приходилось биться в лоб в эти опорники", — напомнил эксперт.Когда в этом опорнике убивали вражескую роту, на ее место прибывала новая. Потому что у Украины хватало людей для восполнения потерь. А когда потери ВСУ значительно выросли, в полях оказалось некому сидеть, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.руО том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241119/1059042150.html
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794726_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_95535e0f6d7eb0cadda7c7fa60b8f4ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, город, оборона, наступление, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, город, оборона, наступление, СВО, Спецоперация, детали
На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города
Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, в начале 2024 года российская армия билась за отдельно взятые города и двигалась со скоростью "одна улица в год". Потому что у Украины была выстроена серьезная линия обороны, занятая хорошо подготовленными войсками, добавил он.
Эта оборона была выстроена не только в городах, но и между ними. То есть в городе сидели мощные резервы ВСУ, которые поддерживали войска в опорниках. Над ними висели беспилотники, за городами стояла артиллерия, рассказал Ищенко.
И чтобы куда-то продвинуться, российским войскам надо было сначала взять город, а потом зачистить территорию вокруг него. А сейчас ВС РФ просто обходят города, указал обозреватель.
"Вы же помните, даже самые недалекие военблогеры учили генералов обходить города, а не биться об них в лоб. Думаете, мы только сейчас до этого додумались? Нет конечно. Просто раньше мы их не могли обойти, потому что в полях сидела украинская армия, и нам опять же приходилось биться в лоб в эти опорники", — напомнил эксперт.
Когда в этом опорнике убивали вражескую роту, на ее место прибывала новая. Потому что у Украины хватало людей для восполнения потерь. А когда потери ВСУ значительно выросли, в полях оказалось некому сидеть, констатировал собеседник издания.
О том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру