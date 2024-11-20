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На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города

На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города - 20.11.2024 Украина.ру

На место убитой прибывала новая рота ВСУ: Ищенко рассказал, почему войскам стало легче обходить города

Российские войска научились проходить между городами и селами, потому что там выкопаны окопы, но украинских военных в них нет. Есть отдельные очаги сопротивления ВСУ, но полноценной линии фронта уже нет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-20T05:30

2024-11-20T05:30

2024-11-20T05:30

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наступление

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По словам эксперта, в начале 2024 года российская армия билась за отдельно взятые города и двигалась со скоростью "одна улица в год". Потому что у Украины была выстроена серьезная линия обороны, занятая хорошо подготовленными войсками, добавил он. Эта оборона была выстроена не только в городах, но и между ними. То есть в городе сидели мощные резервы ВСУ, которые поддерживали войска в опорниках. Над ними висели беспилотники, за городами стояла артиллерия, рассказал Ищенко.И чтобы куда-то продвинуться, российским войскам надо было сначала взять город, а потом зачистить территорию вокруг него. А сейчас ВС РФ просто обходят города, указал обозреватель."Вы же помните, даже самые недалекие военблогеры учили генералов обходить города, а не биться об них в лоб. Думаете, мы только сейчас до этого додумались? Нет конечно. Просто раньше мы их не могли обойти, потому что в полях сидела украинская армия, и нам опять же приходилось биться в лоб в эти опорники", — напомнил эксперт.Когда в этом опорнике убивали вражескую роту, на ее место прибывала новая. Потому что у Украины хватало людей для восполнения потерь. А когда потери ВСУ значительно выросли, в полях оказалось некому сидеть, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.руО том, чем занимаются 83 тысячи граждан Украины, которые смогли перебраться в Россию и сколько среди них конформистов — в интервью Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, город, оборона, наступление, сво, спецоперация, детали